আম্বেদকর-বীরসা মুণ্ডার মূর্তি 'ভাঙচুর' ! ষড়যন্ত্রের অভিযোগ
আদিবাসী সমাজে অশান্তি তৈরি করতে ও ঐক্য ভাঙতে এমন ঘটনা বলে মনে করছেন অনেকে ৷ এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ৷
Published : August 16, 2026 at 4:52 PM IST
তাহেরপুর (নদিয়া), 16 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসের আবহে বীরসা মুণ্ডা এবং ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি ভাঙার অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার তাহেরপুরের আদিবাসী অধ্যুষিত মহিষডাঙায় ৷
আম্বেদকরের মূর্তি থেকে চশমা খুলে ফেলা হয়েছে ৷ মুণ্ডা সমাজের ভগবান বীরসা মুণ্ডার তির এবং ধনুক-ও ভেঙে ফেলা হয়েছে ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপা উত্তেজনা ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ জেলার সুপার আশিস মৈজ্য ।
জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে মহিষডাঙার বাসিন্দারা দেখেন, আম্বেদকরের মূর্তি থেকে তাঁর চশমা খুলে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে ৷ আর পাশে থাকা বীরসা মুণ্ডার মূর্তি থেকে তির ও ধনুক ভেঙে দিয়েছে কেউ বা কারা ৷ এই ঘটনায় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে তদন্তে শুরু করেছে পুলিশ ৷ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে স্থানীয় আদিবাসী সমাজ ৷ তাঁদের অভিযোগ, আদিবাসী সমাজের দুই গর্ব বীরসা মুণ্ডা এবং ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্তি ভেঙে তাহেরপুরে অশান্তি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র হচ্ছে ৷
ঘটনায় মহিষডাঙার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে মানুষজনের মধ্যে ৷ অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতারির দাবি জানানো হয়েছে ৷ গ্রামবাসীদের অভিযোগ যাঁরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাঁরা দেশদ্রোহী ছাড়া কিছু নয় ৷ তাই অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ৷
এ বিষয়ে নদিয়া জেলা আদিবাসী সংগঠনের সভাপতি উপেন মাহাতো বলেন, "আমরা সকালবেলা খবর পাই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ বুঝতে পারি রাতে দেশদ্রোহীরা মূর্তি ভাঙার মতো কাজ করেছে ৷ আমরা মনে করছি একটা অশান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে ৷ সেই কারণে আমাদের দেবতা তুল্য বীরসা মুণ্ডা এবং ডক্টর বিআর আম্বেদকরের মূর্তিকে ঘিরে এরকম অপমানজনক ঘটনা ঘটিয়েছে ৷"
এ নিয়ে রানাঘাট পুলিশ জেলার সুপার বলেন, "আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি ৷ খবর আসার পর থেকেই ওই মূর্তি দু’টির সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে কোন আপত্তিকর ঘটনা না-ঘটে ৷ আমরা প্রশাসনের তরফে সেখানে ক্যামেরা লাগানোর চেষ্টা করছি ৷ যত দ্রুত সম্ভব দোষীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে ৷"