বেহালায় গাড়িতে তুলে মাদক-চকোলেট খাইয়ে নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা 2 কিশোরের

বেহালায় গাড়িতে তুলে মাদক-চকোলেট খাইয়ে নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা 2 কিশোরের
স্কুল ছুটির পর বিকেলে চেনা বান্ধবীকে গাড়িতে দেখে এবং লিফট নেওয়ার প্রস্তাব পেয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে ওই নাবালিকা ।
Published : May 26, 2026 at 6:03 PM IST
কলকাতা, 26 মে: শহরে নাবালিকাকে গাড়িতে তুলে যৌন হেনস্তা ! অশ্লীল ভিডিয়ো রেকর্ড করে তা ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ ৷ বেহালা সংলগ্ন সরশুনা থানা এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে । বেশকিছুদিন আগের ঘটনা হলেও সাহস করে তখনই অভিযোগ দায়ের করতে পারেনি নির্যাতিতার পরিবার ৷ অবশেষে গত বুধবার অভিযোগ দায়ের করার পর এদিন নির্যাতিতার জবানবন্দি রেকর্ড করল পুলিশ ৷ মঙ্গলবারই এই মামলার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সরশুনা থানায় গিয়েছিলেন বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ ।
অভিযোগ, নির্যাতিতাকে তার স্কুলের এক বান্ধবীর উপস্থিতিতেই অপরিচিত দুই কিশোর লিফট দেওয়ার নাম করে গাড়িতে তুলে নেয় ৷ এরপর মেয়েটিকে মাদক মেশানো চকোলেট খাওনো হয় । নাবালিকা অচৈতন্য হয়ে পড়লে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে তার উপর যৌন নিগ্রহ চালানো হয় বলে অভিযোগ । নাবালিকার মায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গত বুধবার সরশুনা থানার পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং পকসো আইনের একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 17 এবং 18 এপ্রিলের মধ্যবর্তী সময়ে এই ঘটনাটি ঘটে । নির্যাতিতা নাবালিকার মায়ের দায়ের করা অভিযোগ অনুযায়ী, ঘটনার দিন বেহালা এলাকায় ওই নাবালিকার সঙ্গে দেখা হয় অভিযুক্তদের । গাড়ির ভেতরে আগে থেকেই উপস্থিত ছিল নাবালিকার স্কুলেরই এক বান্ধবী এবং দুই অপরিচিত কিশোর । স্কুল ছুটির পর বিকেলে চেনা বান্ধবীকে গাড়িতে দেখে এবং লিফট নেওয়ার প্রস্তাব পেয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে ওই নাবালিকা ।
অভিযোগ, নাবালিকা গাড়িতে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে একটি চকোলেট খেতে দেওয়া হয় । অভিযোগ, ওই চকোলেটের মধ্যে আগে থেকেই কড়া ঘুমের ওষুধ বা মাদক মেশানো ছিল । চকোলেটটি খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই নাবালিকা সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে পড়ে বলে এফআইআর কপিতে উল্লেখ করা হয়েছে । এর পর তাকে কোনও একটি অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে গিয়ে ওই দুই কিশোর তার ওপর নৃশংস যৌন নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ ।
নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, পৈশাচিক অত্যাচার চালানোর পাশাপাশি অভিযুক্তরা ওই কিশোরীর বেশ কিছু আপত্তিকর ও অশ্লীল ভিডিয়োও রেকর্ড করে রাখে । এর পর নির্যাতিতার জ্ঞান ফিরলে তাকে ওই ভিডিয়ো দেখিয়ে হুমকি দেওয়া হয় যে, সে যদি মুখ খোলে বা পুলিশে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে, তবে ফল অত্যন্ত মারাত্মক হবে । ঘটনার পর থেকেই তীব্র মানসিক ট্রমা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছিল নির্যাতিতা এবং তার পরিবারের । লোকলজ্জা এবং অভিযুক্তদের হুমকির ভয়ে ঘটনার পরপরই থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারেনি পরিবার । অবশেষে মানসিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে গত বুধবার সরশুনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার মা ।
ছাত্রীর পরনের কাপড় ও একাধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে । সেগুলি পরিক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে । ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী অভিুযুক্তদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ লালবাজারের এক আধিকারিক জানান, "নির্যাতিতার পরিবারের একাধিক সদস্যের সঙ্গে কলকাতা পুলিশের মহিলা কর্মচারীরা আলাদা ভাবে কথা বলেছেন । আমরা আইন অনুযায়ী সব প্রকারের কাজ করছি ।"
মঙ্গলবার সরশুনা থানায় গিয়ে বেহালা পশ্চিমের চিকিৎসক বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, "আগের সরকার থাকাকালীন সরশুনাতে একটা কাণ্ড ঘটেছিল । নির্যাতিতার পরিবার তখন পুলিশের উপর ভরসা রাখতে পারেনি, তাই তারা ওই সময় কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি । এখন সরকার বদলেছে । ভয় আউট, ভরসা ইন হয়েছে । তাই সুবিচারের আশায় নির্যাতিতার পরিবার অভিযোগ দায়ের করেছে । মূল অভিযুক্ত নাবালক, তাকে ইতিমধ্যেই পুলিশ আটক করে জুভেনাইল বোর্ডে পেশ করেছে ।"