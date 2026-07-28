ইটিভি ভারত IMPACT: কাঁচা পাতা বিক্রিতে কড়াকড়ি, বিপাকে উত্তরবঙ্গের 50 হাজার ক্ষুদ্র চা-চাষি
বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ ৷ পালটা ক্ষুদ্র চাষিদের চা-উৎপাদনে সাবধানী হতে পরামর্শ টি-প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের ৷ ইটিভি ভারতের অভিজিৎ বোসের রিপোর্ট ৷
Published : July 28, 2026 at 4:18 PM IST
জলপাইগুড়ি, 28 জুলাই: সোমবার থেকে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের থেকে MRL রিপোর্ট ছাড়া কাঁচা চা-পাতা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি ৷ আর 24 ঘণ্টার মধ্যে তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে তরাই-ডুয়ার্সের চা-শিল্পে ৷ বিপাকে পড়েছেন উত্তরবঙ্গের 50 হাজারের বেশি ক্ষুদ্র চা-চাষি ৷ তাঁরা অভিযোগ করছেন, এমআরএল বা ম্যাক্সিমাম রেসিডিউ লেভেল রিপোর্ট ছাড়া কাঁচা পাতা না-কেনার সিদ্ধান্ত, একপ্রকার ব্ল্যাকমেইল ৷ যদিও, ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ অস্বীকার করেছে নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশন ৷
উত্তরবঙ্গের প্রায় 65 শতাংশ চা-পাতা উৎপাদন করে ক্ষুদ্র চা-চাষিরা ৷ 42 হাজার হেক্টর জমিতে 50 হাজারের বেশি ক্ষুদ্র চা-চাষিদের বাগান রয়েছে ৷ ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির দাবি, এই ছোট-ছোট চা-বাগানগুলির উপর জীবন জীবিকা নির্ভর করে প্রায় 35 লক্ষ মানুষের ৷ তবে শুধু সেখানে কর্মরত চা-শ্রমিকরা নন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র চা-চাষিদের উপর নির্ভর করে থাকে উত্তরবঙ্গের 274টি বটলিফ ফ্যাক্টরি ৷ তাই MRL রিপোর্ট ছাড়া কাঁচা চা-পাতা কেনা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ফ্যাক্টরি চালানো সমস্যা হয়ে গিয়েছে বটলিফ সংস্থাগুলির ৷
উল্লেখ্য, একটা বড় অংশের ক্ষুদ্র চাষি তাঁদের চা-বাগানে 'ভারতীয় চা পর্ষদ'-এর তরফে নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ ৷ এর জেরে চা-পাতার গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে ৷ আর তার প্রভাবে দেশে ও বিদেশে উত্তরবঙ্গের চা-পাতার বাজার হাতছাড়া হচ্ছে ৷ গত 16 জুলাই এই খবর ইটিভি ভারতে প্রকাশিত হওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসে নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশন ৷ তারা জানিয়ে দেয়, 27 জুলাই থেকে MRL বা ম্যাক্সিমাম রেসিডিউ লেভেল রিপোর্ট ছাড়া ক্ষুদ্র চা-চাষিদের থেকে কাঁচা পাতা কেনা হবে না ৷ সেই খবরও 26 জুলাই প্রকাশ করেছিল ইটিভি ভারত ৷
সেই মতো 27 জুলাই অর্থাৎ, সোমবার থেকে এমআরএল রিপোর্ট না-দেখাতে পারলে, কাঁচা পাতা কেনা বন্ধ করে দিয়েছে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি ৷ এর ফলে বাগান থেকে তোলা পাতা সঠিক সময়ে প্রসেসিংয়ের জন্য পাঠানো যাচ্ছে না ৷ আর তার জেরে চা-পাতা নষ্ট হচ্ছে ও ক্ষুদ্র চাষিরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন ৷ অন্যদিকে, অধিকাংশ কাঁচা পাতা ক্ষুদ্র চাষিদের থেকে আসায় বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলিতেও কাজ নেই তেমন ৷
যা নিয়ে জলপাইগুড়ি কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল টি অ্যাসোসিয়েশন (CISTA) এর সভাপতি বিজয় গোপাল চক্রবর্তী অভিযোগ করেছেন, "আমাদেরকে বটলিট ফ্যাক্টরিগুলো ব্যাকমেইল করছে ৷ একটা ছোট চা-বাগানের মালিক কীভাবে MRL রিপোর্ট তৈরি করবেন ? এই রিপোর্ট বানাতে গেলে অনেক টাকা খরচ করতে হবে ৷ তার উপর রিপোর্ট আসতে তিনদিন সময় লাগে ৷ একজন ক্ষুদ্র চা-চাষি কীভাবে এটা করবেন ? এমন চলতে থাকলে উত্তরবঙ্গের 50 হাজারের উপর ক্ষুদ্র চা-চাষি মাঠে মারা পড়বেন ৷"
সংগঠনের তরফে সভাপতি বিজয় গোপাল চক্রবর্তী বলেন, "উত্তরবঙ্গের সমস্ত ক্ষুদ্র চা-চাষিরাও চাইছেন ভালোমানের চা-পাতা উৎপাদন হোক ৷ আমরাও চাষিদের সচেতন করছি ৷ কিন্তু, বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি হঠাৎ করে MRL রিপোর্ট ছাড়া কাঁচা চা-পাতা নেবে না বলে দিয়েছে ৷ এইভাবে নির্দেশিকা দেওয়ায় বিপাকে পড়েছে উত্তরবঙ্গের কয়েক লক্ষ ক্ষুদ্র চা-চাষি ৷ 31 জুলাই কলকাতায় কৃষি দফতরের সঙ্গে আমাদের আলোচনা আছে ৷ সেখানে আমাদের সমস্যার কথা তুলে ধরব ৷ পাশাপাশি যে সমস্ত দোকানে নিষিদ্ধ কীটনাশক বিক্রি হচ্ছে, সেই দোকানগুলিতে অভিযান চালানোর দাবি জানাব ৷ যাতে এই সব কীটনাশক বিক্রি না-হয় ৷"
অবশ্য ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় ধানুটি ৷ তিনি বলেন, "আগেই বলে রাখি, আমরা কারোর ক্ষতি করার জন্য কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি ৷ আমরা কাউকে ব্ল্যাকমেইল করছি না ৷ আমরা আগেই উত্তরবঙ্গের সমস্ত ক্ষুদ্র চা-চাষি সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেছি ৷ আমরা বলে দিয়েছি MRL রিপোর্ট ছাড়া কাঁচা পাতা নেব না ৷ আমরা কাঁচা পাতা কিনে চা-পাতা বানিয়ে যদি বিক্রি করতে না-পারি, তাহলে আমাদের কী লাভ ? আমাদেরও বিরাট ক্ষতি হচ্ছে ৷ আমাদের উৎপাদিত চা বটলিং সংস্থাগুলি নিতে চাইছে না ৷ ফলে আমাদেরও চা-পাতা যাতে বিক্রি হয়, সেটা দেখতে হবে ৷
তিনি আরও বলেন, "ভারতীয় চা পর্ষদ"-এর নির্দেশ মতো আমরা নিরাপদ চা তৈরি করতে চাইছি ৷ যাতে দেশে ও বিদেশের বাজারে উত্তরবঙ্গে চায়ের সুনাম হয় ৷ কীটনাশক মিশ্রিত চা রিজেক্ট হয়ে ফেরত আসছে ৷ আমাদেরও হাত-পা বাঁধা ৷ উৎপাদিত চা বিক্রির আগে ল্যাবে পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে কীটনাশকের পরিমাণ বেশি ৷ তাতে ভারতীয় চা পর্ষদ ও FASSAI আমাদের জবাবদিহি চায় ৷ আমরা উৎপাদিত চা বিক্রি করতে গিয়ে বিপাকে পড়ছি ৷ তাই আমরা চাইছি খাদ্য সুরক্ষা আইন মেনে ভারতীয় চা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে ৷ তাতে করে আমরা ভালো গুণমানের চা বানাতে পারব ৷ বিক্রির ক্ষেত্রে আমাদের কোনও সমস্যা হবে না ৷ আর্থিকভাবে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি ক্ষতির মুখে পড়বে না ৷"