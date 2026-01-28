আতঙ্কিত না-হয়ে অসুখ জানুন, বইমেলায় প্রকাশিত 30 চিকিৎসকের লেখা পুস্তক

আতঙ্কিত না-হয়ে অসুখ জানুন, বইমেলায় প্রকাশিত 30 চিকিৎসকের লেখা পুস্তক
বাংলার চিকিৎসকদের লেখা বইটির নাম 'ঈশ্বর যখন মানুষ' ৷ 133 নম্বর স্টলে সাহিত্যমে মিলছে বইটি ৷
Published : January 28, 2026 at 5:39 PM IST
কলকাতা, 28 জানুয়ারি: কম-বেশি সকলেই আজ কিছু না কিছু অসুখে আক্রান্ত । আর রোগের জন্য কেউ খায় বেশি ওষুধ, কেউবা কম । বছরে এক-দু'বার সকলকেই প্রায় ছুটতে হয় চিকিৎসকের কাছে । কিন্তু এবার চিকিৎসকই যখন আপনার ঘরে ! তাহলে ব্যাপারটা মন্দ হয় না । তাও আবার অনলাইন ডাক্তার নয়, ডাক্তার একেবারে বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে ।
কারণ 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হল এমন একটা বই, যে বইটায় রয়েছে নানাবিধ অসুখের কথা । কিন্তু সেটা ভয় বা আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য । বরং এই বইয়ের প্রতি পাতায় উঠে এসেছে রোজকার অসুখের সতর্কতা । বাংলার 30জন বিশিষ্ট চিকিৎসক মিলে লিখেছেন 'ঈশ্বর যখন মানুষ' নামক বইটি ।
বইয়ের প্রথম পাতায় রয়েছে বর্ষীয়ান অধ্যাপক চিকিৎসক সুকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা । তিনি বলেন, "আমার মনে হয় এই বইটা লেখা হয়েছে সাইন্স উইথ দ্য কভার অফ আর্টস । খুব স্বাচ্ছন্দ্য ভাষায় লেখা হয়েছে বইটি, যাতে মানুষ তার রোগের প্রতিকার বুঝতে পারে । সকল মানুষের জানার অধিকার আছে তার রোগ এবং প্রতিকার সম্পর্কে । সেই নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি । ডাক্তার কিন্তু একজন রোগীর বন্ধু । এই ধরনের বই একটি কমিউনিটি এডুকেশনের অঙ্গ । যেটা খুবই প্রয়োজনীয় ।"
এছাড়াও বইটিতে লিখেছেন বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক অপূর্ব ঘোষ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ধীমান কাহালি, কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পার্থ কর্মকার, অস্থি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অর্ণব কর্মকার-সহ সমাজের বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকরা ।
এই বইতে কলম ধরেছেন রিমিটোলজিস্ট চিকিৎসক অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "গল্পের ছলে বিভিন্ন অসুখের কথা লেখা আছে এই বইটিতে । যেগুলো না-জানলে মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে একজন মানুষের । আবার এদিকে যদি আপনি সেই রোগটার বিষয়ে জানেন তাহলে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবেন । সেই ভাবনা থেকেই এই বইটা তৈরি হয়েছে । যত মানুষ জানতে পারবেন ততই মানুষ সতর্ক হয়ে উঠবে । আমাদের ভবিষ্যতে যেদিকে যাচ্ছি নন কমিউনিকেবল রোগগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ৷ কারণের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে যে, রোগ গুলো নিয়ে মানুষ খুব একটা সচেতন নয় ৷ প্রান্তিক স্টেজে গিয়ে রোগগুলো ধরা পড়ছে ৷ তখন আর কিছু করার থাকে না । সেই জন্যই আমাদের এই বই লেখা । যাতে তাড়াতাড়ি অসুখগুলো ধরা যায় এবং সেখান থেকে মানুষ সুস্থ হয়ে ওঠেন ৷"
133 নম্বর স্টলে সাহিত্যমে 'ঈশ্বর যখন মানুষ' বইটা পাওয়া যাচ্ছে । চিকিৎসকদের অনুরোধে স্বল্পমূল্যে এই বইটি বিক্রি হচ্ছে । বইটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে 250 টাকা । বর্তমানে বইটি শুধুমাত্র অফলাইনে বাংলা মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে । তবে প্রকাশনীর তরফে জানানো হয়েছে যে, দ্রুত এর ইংরেজি মাধ্যমও অনলাইনে পাওয়া যাবে ।
যদিও এই বই প্রকাশ হতে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে বইমেলা জুড়ে । বিরল রোগে ভুগছেন তৃষা মিত্র ৷ তিনি এই বইটি কিনেছেন ৷ বই ক্রেতা বলেন, "আমার একটা অসুখ আছে যেটা খুবই বিরল । চিকিৎসকদের কাছে যেতে সকলেই ভয় পায় । আমার ভয় ছিল না রোগ নিয়ে । বরং আমার চিন্তা ছিল আমার চিকিৎসকে নিয়ে । কারণ যদি আমার চিকিৎসক আমাকে দিশা দেখাতে না-পারেন, তাহলে হয়তো আমি আর কোনওদিন সেরে উঠতে পারব না । আমি বিভিন্ন সমস্যায় ভুগি । এদিকে আমার বই পড়তে খুব ভালো লাগে । তাই আমি প্রত্যেকটা লেখা পড়ব । তাই আশা করব এই বইটা পড়ে আমি নিশ্চয়ই নতুন কোনও আলোর দিশা দেখতে পাব ।"