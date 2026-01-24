ETV Bharat / state

নতুন বইয়ের উন্মোচনে মুখর কলকাতা বইমেলা, নিজের কথা বললেন অঞ্জন দত্ত

শুক্রবার বইমেলায় অঞ্জন দত্ত, অনির্বাণ ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকের বই প্রকাশিত হয়েছে৷

International Kolkata Book Fair
নতুন বইয়ের উন্মোচনে মুখর কলকাতা বইমেলা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 24, 2026 at 8:21 PM IST

কলকাতা, 24 জানুয়ারি: সল্টলেক করুণাময়ী চত্বর জুড়ে এখন শুধুই নতুন বইয়ের গন্ধ। নতুন বইয়ের উন্মোচন হচ্ছে দিনরাত। কারণ, শুরু হয়ে গিয়েছে বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। প্রতিদিনই সেই বইমেলায় প্রকাশ পাচ্ছে নতুন লেখকদের বই।

তবে শুধুই নতুন নয়, পুরনো লেখকরাও রীতি মেনে এবছর বইমেলায় এসেছেন তাঁদের লেখা নতুন বই নিয়ে। যার বেশ কিছু প্রকাশ হল শুক্রবার। বিখ্যাত গায়ক-পরিচালক-অভিনেতা অঞ্জন দত্ত। প্রতিবছর তিনি বইমেলায় প্রকাশ করেন তাঁর সৃষ্টি করা এক গোয়েন্দার রহস্যভেদের গল্প। তবে এইবছর তাঁর সৃষ্টি পুরোই ভিন্ন। বরং এবার অঞ্জন দত্তের লেখায় উঠে এসেছে তাঁর নিজের কথাই।

নতুন বইয়ের উন্মোচনে মুখর কলকাতা বইমেলা (ইটিভি ভারত)

শুক্রবার 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় দেজ প্রকাশনীর থেকে প্রকাশ হয়েছে অঞ্জন দত্তের আত্মজীবনী 'অঞ্জন নিয়ে'। বই নিয়ে লেখক অঞ্জন দত্ত বলেন, "আমাকে বহুদিন ধরেই বলা হয়েছিল এই বইটা লেখার কথা। তখন আমি লিখিনি। এখন আমি 72 পূর্ণ করে 73-এ পড়ব। এখন ইচ্ছা হয়েছে বইটাকে লেখার। তাই যখন প্রকাশক চাইছে, তাহলে লিখেই ফেললাম। কারণ, এরপর বয়স বেড়ে যাবে। তখন অনেকটা দেরি হয়ে যাবে। এটা একটা স্মৃতিচারণা মাত্র।" এই বই পড়লে জানা যাবে অঞ্জন দত্তের জীবনের চড়াই-উতরাই-এর সমস্ত কথা।

পাশাপাশি এদিন প্রকাশ পেয়েছে আরও এক অভিনেতা-পরিচালক-গায়ক অনির্বাণ ভট্টাচার্যের বই। এই সমস্ত পরিচয়ের পাশাপাশি তিনি একজন লেখকও। যার প্রমাণ মিলল বইমেলাতেই। দেজ প্রকাশনী থেকেই প্রকাশ পেল তাঁর বই 'কারুবাসনা'। 2013 সাল থেকে 2025 - এই দীর্ঘ 12 বছরে লেখকের বিভিন্ন উপলব্ধি তিনি তুলে ধরেছেন এই বইয়ের মাধ্যমে। বিভিন্ন খণ্ডে খণ্ডে সমাজকে দেখার তাঁর ভাবনার কথাই আছে কারুবাসনাতে।

তিনি বলেন, "কিছু অক্ষর, বাক্য শব্দ দিচ্ছে। সেগুলো আমার মতে একটি অর্থপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটাই আমি ভাগ করে দিতে চেয়েছি। পাঠক যেটা মনে করবে বইটার মধ্যে ঠিক সেটাই রয়েছে।" তবে বই উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে এসে অভিনেতা ঋদ্ধি সেন কবিতার বই প্রকাশ করার জন্যও একটি প্রস্তাব রাখেন অনির্বাণ ভট্টাচার্যের কাছে।

International Kolkata Book Fair
নতুন বইয়ের উন্মোচনে মুখর কলকাতা বইমেলা (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে এইসবের থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে যে সমস্যা এখন সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটাকে গল্পের প্রধান চরিত্রে রেখেছেন এক চিকিৎসক। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় এ বছর বইমেলায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রথম বই 'মস্তিষ্কের ঝরাপাতা'। লালমাটি প্রকাশনীর এই বইটির প্রতি পাতায় তিনি তুলে ধরেছেন বর্তমানে সমাজের সবথেকে বড় অসুখ ডিমেনশিয়ার কথা।

লেখক তথা চিকিৎসক বলেন, ‘‘আমাদের জনসংখ্যা যত বাড়ছে, ততই আমরা দেখতে পাচ্ছি ভুলে যাওয়ারই রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তখন আমরা দেখতে পাই এই ভুলে যাওয়ার দরুণ ওই সাধারণ মানুষটি তাঁর চরিত্রের বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছে। সেই সময়টায় পরিবারের মধ্যে একটি বিরক্তি মনোভাব তৈরি হয়। এর ওষুধ তেমন বেরোয়নি। ডিমেনশিয়া হলে কি করা উচিত এবং এটা যাতে না হয়, তাহলে কি করা এই সব কিছুই বইয়ের মধ্যে আছে।’’

