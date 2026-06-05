লাইব্রেরিতে বই উধাও, তাকজুড়ে পেটি পেটি মদ; ফের চর্চায় ডায়মন্ড হারবার

লাইব্রেরিতে বই উধাও, তাকজুড়ে পেটি পেটি মদ; ফের চর্চায় ডায়মন্ড হারবার
লাইব্রেরির দরজা খুলতেই উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের চোখ কপালে ওঠে। ভিতরে বইয়ের তাক কার্যত ফাঁকা। যেখানে বই থাকার কথা, সেখানে সারি সারি মদের বোতল ৷
Published : June 5, 2026 at 10:12 AM IST
ডায়মন্ড হারবার, 5 জুন: লাইব্রেরি ঘিরে চাঞ্চল্যকর ঘটনার অভিযোগ সামনে এল ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের কপাটহাট এলাকায় ৷ স্থানীয়দের দাবি, যে লাইব্রেরিতে বই থাকার কথা, সেখানে বইয়ের তাক দখল করে রয়েছে পেটি পেটি মদের বোতল।
অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে লাইব্রেরিটি কার্যত মদের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কপাটহাট এলাকার ওই লাইব্রেরিতে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা অভিযান চালান। অভিযোগ, বহুদিন ধরেই এলাকাবাসীর মধ্যে সন্দেহ ছিল যে লাইব্রেরিটি আর পাঠাগার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। তবে বাইরে থেকে তালাবন্ধ থাকায় ভিতরে কী রয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। সেই পরিস্থিতিতে বিজেপি কর্মীরা লাইব্রেরির সামনে গিয়ে তালা ভাঙার উদ্যোগ নেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, লাইব্রেরির দরজা খুলতেই উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের চোখ কপালে ওঠে। ভিতরে বইয়ের তাক কার্যত ফাঁকা। যেখানে বই থাকার কথা, সেখানে সারি সারি মদের বোতল, কার্টন ও পেটি উদ্ধার হয় বলে দাবি করা হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, লাইব্রেরিটি দীর্ঘদিন ধরেই অন্য কাজে ব্যবহার হচ্ছিল এবং এলাকায় বহুবার রাতের অস্বাভাবিক যাতায়াত লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ।
অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ লাইব্রেরি থেকে উদ্ধার হওয়া মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায়। পাশাপাশি, কীভাবে একটি লাইব্রেরি মদের গুদামে পরিণত হল, কারা এর সঙ্গে জড়িত এবং এর পিছনে অন্য কোনও অসামাজিক কার্যকলাপ ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
এই ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশের মদতেই লাইব্রেরিটি দখল হয়ে গিয়েছিল। ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মহিলা মোর্চার সহ-সভাপতি শশী ঘোষ অভিযোগ করে বলেন, "তৃণমূল নেতা শামীম আহমেদ এই লাইব্রেরি দখল করে নিয়েছিল। লাইব্রেরিটি কার্যত তৃণমূলের পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছিল। ভিতরে কোনও বই ছিল না, ছিল শুধু মদের বোতল। তৃণমূলের ব্যানার, মহিলাদের পোশাকও উদ্ধার হয়েছে। লাইব্রেরির আড়ালে অন্য কোনও অপকর্ম হতো কি না, তা আমরা নিশ্চিত নই। পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করুক এবং দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করুক।"
একই সুর শোনা গিয়েছে বিজেপির 4 নম্বর মণ্ডলের সভাপতি রাজেশ হালদারের গলায়। তিনি দাবি করেন, এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে কোনওদিন কাউকে দেখিনি। প্রথম থেকেই এটি মদের আড্ডা হিসেবে ব্যবহৃত হত। এখান থেকেই এলাকায় হার্মাদগিরি চালানো হত, বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, "প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি, দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।"
ঘটনাকে কেন্দ্র করে কপাটহাট এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপও বেড়েছে। স্থানীয়দের একাংশের প্রশ্ন, একটি লাইব্রেরি কীভাবে দীর্ঘদিন ধরে অন্য কাজে ব্যবহৃত হল, অথচ প্রশাসনের নজরে এল না কেন? এলাকাবাসীর অভিযোগ, সরকারি বা সামাজিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে উদাসীনতার কারণেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
তবে এই ঘটনায় অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বও বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেনি। ফলে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের আবহে রাজনৈতিক তরজা আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া সামগ্রী খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং লাইব্রেরির দখল ও ব্যবহার সংক্রান্ত নথিপত্রও পরীক্ষা করা হবে। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এখন দেখার, এই বিতর্কিত ঘটনায় তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয় এবং আদৌ দোষীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে ৷