ETV Bharat / state

SIR প্রভাবে সঙ্কটে পর্যটন, সুন্দরবনে বুকিং বাতিলে ধুঁকছে ব্যবসা

আগে থেকে করা বুকিং একের পর এক বাতিল হয়ে যাচ্ছে। হোটেল, লঞ্চ, ট্রাভেল এজেন্সি থেকে শুরু করে স্থানীয় পরিবহণ, সব ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সুন্দরবনে।

SIR IN SUNDARBAN
বিশেষ করে যারা বোট বা লঞ্চ নিয়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন নদী ও খাড়িতে পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখান, তাঁদের ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 13, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সুন্দরবন, 13 মার্চ: সুন্দরবনের পর্যটন শিল্পে এবার বড় ধাক্কা এনে দিয়েছে SIR সংক্রান্ত পরিস্থিতি। পর্যটকদের একের পর এক বুকিং বাতিল করার ফলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্তরা। বিশেষ করে যাঁরা বোট বা লঞ্চ নিয়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন নদী ও খাড়িতে পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখান, তাঁদের ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে ।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি, SIR নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় শুনানি ও কাগজপত্র জোগার সংক্রান্ত দৌড়ঝাঁপের কারণে অনেক পর্যটকই নির্ধারিত সময়ে সুন্দরবনে ঘুরতে আসতে পারছেন না। ফলে আগে থেকে বুকিং করা থাকলেও তা একের পর এক বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এর জেরে হোটেল থেকে শুরু করে লঞ্চ ট্রাভেল এজেন্সি থেকে শুরু করে স্থানীয় পরিবহণ, সব ক্ষেত্রেই পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব।

SIR প্রক্রিয়ায় ধুঁকছে সুন্দরবনের পর্যটন (ইটিভি ভারত)

সুন্দরবনের বোট মালিক বিশ্বনাথ রায় জানান, বছরের শুরুতে ব্যবসা বেশ ভালোই শুরু হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকদের প্রচুর বুকিং আসছিল। কিন্তু SIR-এর কারণে এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। তিনি বলেন, "এ বছরের শুরুতে আমরা অনেক বুকিং পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন SIR-এর জন্য একের পর এক বুকিং বাতিল হতে শুরু করে। ফলে আমাদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে।"

তিনি আরও জানান, সাধারণত এই সময়ে সুন্দরবনে পর্যটকের ভিড় থাকে। পর্যটকদের নিয়ে বোটে করে নদী ও জঙ্গলের বিভিন্ন খাড়িতে ঘোরানো হয়। কিন্তু এবার পর্যটকের সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে। যার ফলে বোট মালিকদের পাশাপাশি মাঝি, গাইড এবং অন্যান্য কর্মীরাও সমস্যায় পড়েছেন।

পর্যটন ব্যবসায়ী তাপস দাস বলেন, "গত বছরের তুলনায় এ বছর ব্যবসা অনেকটাই খারাপ। অনেকেই আগে থেকে বুকিং করেছিলেন। কিন্তু পরে এসআইআর-সহ বিভিন্ন কারণে সেই বুকিং বাতিল করে দিয়েছেন। এর ফলে আমাদের বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৷ পর্যটক না-এলেও আমাদের মাঝি এবং অন্য কর্মীদের বেতন দিতে হচ্ছে। বোটের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে ডিজেল -সব মিলিয়ে খরচ অনেক। কিন্তু আয় প্রায় নেই বললেই চলে।"

স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ মতে, "সুন্দরবনের পর্যটন শিল্পের সঙ্গে বহু মানুষের জীবিকা জড়িয়ে। হোটেল কর্মী, বোট চালক, গাইড, ট্রাভেল এজেন্সি, স্থানীয় পরিবহণ -সবাই এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু SIR-এর প্রভাব এবং তার সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার কারণে পর্যটকের সংখ্যা কমে যাওয়ায় পুরো শিল্পটাই কার্যত ধুঁকছে।" ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা এই পরিস্থিতি দীর্ঘদিন চললে সুন্দরবনের পর্যটন শিল্প আরও বড় সঙ্কটের মুখে পড়তে পারে। তাই দ্রুত পরিস্থিতির উন্নতি এবং পর্যটকদের আস্থা ফেরানোর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত উদ্যোগ ৷ এমনটাই মনে করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

TAGGED:

সুন্দরবন
SIR EFFECT IN SUNDARBAN
TOURISM CRISIS ON SIR HEARING
সুন্দরবনের পর্যটন শিল্প
SIR IN SUNDARBAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.