কালিম্পংয়ে সার্কিট হাউজে মধ্যস্থতাকারীর বুকিং বাতিল, পাহাড়কে সিকিমের সঙ্গে জোড়ার দাবি

কালিম্পংয়ে পৌঁছনোর পর পঙ্কজ কুমার সিং জানতে পারেন, বুকিং বাতিল করা হয়েছে । তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি অনীত থাপা ৷

মধ্যস্থতাকারীর জন্য কালিম্পংয়ে সার্কিট হাউজে বুকিং বাতিল (নিজস্ব চিত্র)
Published : January 29, 2026 at 1:43 PM IST

শিলিগুড়ি, 29 জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত ইন্টারলোকিউটার বা মধ্যস্থতাকারীকে নিয়ে এখন সরগরম শৈলরানির রাজনীতি । বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইন্টারলোকিউটারের পাহাড়ে আগমন আরও একবার পৃথক রাজ্যের দাবিকে উসকে দিয়েছে । আর এরই মধ্যে মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ কুমার সিংকে কালিম্পংয়ে সার্কিট হাউসে থাকার অনুমতি দিয়েও তা বাতিল করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কালিম্পং জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ।

এর ফলে নতুন করে শুরু হয়েছে বাগযুদ্ধ । দার্জিলিংয়ে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট, সিপিআরএম, বিজেপি বিধায়ক নীরজ জিম্বা, সাংসদ রাজু বিস্তা, জিএনএলএ-সহ একাধিক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন পঙ্কজ কুমার সিং। কিন্তু মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে বৈঠকে যেতে চাননি ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি তথা জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা । তিনি অভিযোগ তুলেছেন, বিধানসভা নির্বাচনের আগে পাহাড়ে ইন্টারলোকিউটার পাঠানো আসলে বিজেপির স্টান্ট ।

মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে বৈঠক পাহাড়ের নেতাদের (নিজস্ব চিত্র)

পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রাক্তন আইপিএস পঙ্কজ কুমার সিংকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে । দার্জিলিংয়ে রেলের গেস্টহাউস থেকে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন । মঙ্গলবার তিনি কালিম্পংয়ে যান । সেখানে থাকার জন্য প্রথমে সার্কিট হাউস দু'দিনের জন্য বুকিং করা হয়েছিল । কিন্তু কালিম্পংয়ে পৌঁছনোর পর তিনি জানতে পারেন, বুকিং বাতিল করা হয়েছে ।

এরপর একটি হোটেলে ওঠেন পঙ্কজ কুমার সিং। এই ঘটনা নিয়ে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিকমহলে শোরগোল পড়ে যায় । বিষয়টি নিয়ে জানতে কালিম্পংয়ের জেলাশাসক কুহুক ভূষণের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এদিকে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার অভিযোগ, "পঙ্কজ কুমার সিংয়ের সঙ্গে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করছে না । তাই তাঁকে কালিম্পংয়ে গিয়ে হোটেলে থাকতে হয়েছে ।"

রাজু বিস্তার সঙ্গে পঙ্কজ কুমার সিং (নিজস্ব চিত্র)

অন্যদিকে, ইন্টারলোকিউটারের বৈঠকের ডাক পায়নি কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক দলগুলিও । এরইমধ্যে এদিন দার্জিলিংয়ের ব্লুমফিল্ড ঋষিহাটের একটি অনুষ্ঠানে অনীত থাপা বলেন, "বিজেপি তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে গোর্খাল্যান্ড দেওয়ার কথা উল্লেখ করুক । তাহলে আমি রাজু বিস্তাকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে কথা বলতে যাব । এসবই হল বিজেপির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র । বিজেপি রাজ্যের নির্বাচনী ইস্তাহারে ক্ষমতায় এলে গোর্খাল্যান্ড দেওয়া হবে বলে লিখুক । তাহলে আমি মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে দেখা করে নিজের বক্তব্য রাখব ।"

যদিও রাজু বিস্তা পালটা বলেন, "বিজেপি আগেই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষপাতী বলে নির্বাচনী ইস্তাহারে লিখেছে । অনীত থাপারা সম্ভবত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভয়ে মধ্যস্থতাকারীকে এড়িয়ে চলছেন ।"

বুধবার আবার কালিম্পংয়ে মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে দেখা করে গোর্খাল্যান্ড না দেওয়া হলে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অথবা সিকিমের সঙ্গে পাহাড়কে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা জন আন্দোলন পার্টির সভাপতি হরকাবাহাদুর ছেত্রী । হরকাবাহাদুর বলেন, "বিজেপি শুধু ভোটের আগেই কেন পাহাড় সমস্যা সমাধানের কথা বলে ? সমস্যা সমাধানের জন্য আদৌ কেন্দ্র আগ্রহী কি না সেটা জানতে চেয়েছি । কেন্দ্র গোর্খাল্যান্ড দেবে বলে মনে হয় না । তাই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি করেছি । সেটাও সম্ভব না-হলে আমাদের সিকিম রাজ্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক । কেননা এই অঞ্চল আগে সিকিমের সঙ্গেই ছিল ।"

