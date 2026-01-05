50 বছর নয়, 30-এই হাড়-জয়েন্টের ব্যথা, জানুন এর পিছনের কারণ

50 বছর নয়, 30-এই হাড়-জয়েন্টের ব্যথা, জানুন এর পিছনের কারণ
এখন অল্প বয়সেই হাঁটু ব্যথা, কোমর ব্যথা, ঘাড়ে যন্ত্রণা কিংবা হাড় দুর্বল হয়ে যাওয়ার সমস্যায় ভুগছেন তরুণ-তরুণীরা । মহিলাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরও জটিল ।
Published : January 5, 2026 at 8:52 PM IST
কলকাতা, 5 জানুয়ারি: ঘরে ঘরে বাড়ছে হাড় ও জয়েন্টের সমস্যা ৷ যে সব হাড় ও জয়েন্টের সমস্যা একসময় মূলত 50 বছরের ঊর্ধ্বে, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে দেখা যেত, সেগুলিই এখন দেখা দিচ্ছে 30 বছর বয়সি মহিলাদের শরীরে ।
চিকিৎসকরা বলছেন, এই প্রবণতা সমাজ ও জীবনযাত্রার বড় পরিবর্তনেরই প্রতিফলন । আগেকার দিনে হাড় ক্ষয়, অস্টিওআর্থারাইটিস (Osteoarthritis) বা জয়েন্টের ব্যথা মূলত মেনোপজের পরবর্তী সময় মহিলাদের মধ্যেই বেশি লক্ষ্য করা যেত । হরমোনের পরিবর্তন, ক্যালসিয়ামের ঘাটতি এবং বয়সজনিত কারণে ধীরে ধীরে হাড় দুর্বল হয়ে পড়ত । কিন্তু বর্তমানে সেই বয়সসীমা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে । এখন বহু তরুণ-তরুণী অল্প বয়সেই হাঁটু ব্যথা, কোমর ব্যথা, ঘাড়ে যন্ত্রণা কিংবা হাড় দুর্বল হয়ে যাওয়ার সমস্যায় ভুগছেন ।
বেসরকারি হাসপাতালের অর্থোপেডিক বিভাগের প্রধান চিকিৎসক রাকেশ রাজপুত বলেন, "হাড়ের সমস্যার অন্যতম বড় কারণ বদলে যাওয়া জীবনযাপন । দিনের পর দিন ডেস্কে বসে কাজ, শরীরচর্চার অভাব, রোদে না বেরোনোর ফলে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি-সব মিলিয়ে হাড়ের স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । পাশাপাশি ফাস্ট ফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার ও কোল্ড ড্রিঙ্কের অতিরিক্ত গ্রহণ শরীর থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ কমিয়ে দিচ্ছে । এর ফলেই অল্প বয়সেই হাড় দুর্বল হয়ে পড়ছে ।"
তিনি আরও বলেন, "হাড়ের ব্যথার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল অতিরিক্ত স্ট্রেস । কাজের চাপ, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং মানসিক উদ্বেগ তরুণ প্রজন্মের নিত্যসঙ্গী । স্ট্রেস সরাসরি হাড়ে প্রভাব না ফেললেও এর পরোক্ষ প্রভাব অত্যন্ত গভীর । মানসিক চাপ বাড়লে ব্যায়াম কমে যায়, ঘুমের সমস্যা দেখা দেয় এবং খাদ্যাভ্যাসও অনিয়মিত হয়ে পড়ে । দীর্ঘদিন এই অভ্যাস চললে হাড় ও জয়েন্টের ক্ষয় ত্বরান্বিত হয় ।"
মহিলাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরও জটিল হয় । কারণ, হিসাবে চিকিৎসক বলেন, "অনেকেই ডায়েটের নামে পুষ্টিকর খাবার এড়িয়ে চলেন ৷ ফলে শরীরে ক্যালসিয়াম ও প্রোটিনের ঘাটতি তৈরি হয় । পাশাপাশি পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম (PCOS), থাইরয়েডের মতো হরমোনজনিত সমস্যাও হাড়ের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে ।"
চিকিৎসকরা সতর্ক করছেন, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে অল্প বয়সেই অস্ত্রোপচার বা দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন পড়তে পারে । তাই নিয়মিত হাঁটা, হালকা ব্যায়াম, পর্যাপ্ত রোদে থাকা, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ এবং সময়ে সময়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি । হাড়ের সমস্যা যে আর শুধু বয়স্কদের রোগ নয়, এই সত্য মেনে নিয়েই এখন থেকেই সচেতন হওয়া দরকার বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা ।