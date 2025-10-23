বোনের কপালে দিলাম ফোঁটা, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ দুর্গাপুরে
যেখানে কয়েকদিন আগে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে, সেই দুর্গাপুরে বোনফোঁটা উৎসব পালিত হল । বোনেদের সুরক্ষিত রাখার শপথ গ্রহণ করলেন দাদারা ৷
Published : October 23, 2025 at 8:06 PM IST
দুর্গাপুর, 23 অক্টোবর: "যমের দুয়ারে পড়ল কাটা যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার বোনকে ফোঁটা"-- কি শুনে অবাক লাগছে? উলটে গেল রীতি । লহমায় বদলে গেল প্রাচীন রেওয়াজ । বোনদের সুরক্ষায় এবার বোনফোঁটা হল দুর্গাপুরে । সিটি সেন্টারে নন কোম্পানির বিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রভাতী প্রাণায়াম শিবিরের সদস্যরা মিলিতভাবেই দিলেন এই বোনফোঁটা ।
চলতি মাসের 10 তারিখে দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয়বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে । লজ্জায় মাথা হেঁট হয়েছে শহরের । এরই সঙ্গে দেশ জুড়ে বেড়ে চলেছে নারী নির্যাতন । তাই ভাইফোঁটার দিনে আর ভাইদের ফোঁটা দিয়ে নয়, এবার উলটো পথে হাঁটলেন দুর্গাপুরের নন কোম্পানি বিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রবীণ সদস্য সদস্যরা । ভাই বোনের নিবিড় সম্পর্ককে অটুট রেখে বোনদেরকে সুরক্ষিত রাখার শপথ গ্রহণ করে শুরু হল বোনফোঁটা উৎসব ।
সমাজকর্মী প্রণয় রায়ের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল বোনফোঁটা ৷ যেখানে দাদা-ভাইয়েরা বোনেদের কপালে দিলেন ফোঁটা ৷ প্রণয় রায় বলেন, "ভাই ও বোনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ । কিন্তু আজ চারিদিকে বোনেরা নির্যাতিতা, অত্যাচারিতা । আমাদের বোনেরা যেন থাকে নিরাপদে, সুরক্ষিতভাবে । তাই আমাদের এই ভাবনা যে বোনদের সুরক্ষার জন্যই আমরা যমের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করব । তাদেরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য শপথ গ্রহণ করেই তাদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিলাম ।"
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বহু সমাজকর্মী, শিক্ষক ও ক্লাবের সদস্যরা । আনন্দ, আবেগ আর নিরাপত্তার বার্তা মিশে এক অনন্য উৎসবের রূপ নেয় এই দিনটিতে । দাদা-ভাইরা ফুল, চন্দন আর প্রদীপ হাতে বোনদের কপালে ফোঁটা দিয়ে জানালেন, 'তোমাদের রক্ষা করা এবার আমাদেরও দায়িত্ব ।' এক ভাইয়ের কথায়, "আজকের সমাজে শুধু বোনেরাই নয়, আমরাও চাই তাদের পাশে দাঁড়াতে । এই ফোঁটা শুধু প্রতীক নয়, প্রতিশ্রুতি ।"
দুর্গাপুরে এমন উদ্যোগে উৎসব পেল নতুন অর্থ ৷ যেখানে ভালোবাসা মানে শুধু রীতি নয়, সুরক্ষা ও সম্মানের প্রতিশ্রুতি । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত ভারোত্তোলক সীমা দত্ত চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "আমাদের কাছে আজ এক গর্বের মুহূর্ত । দাদাদের আশীর্বাদ এবং আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যে শপথ তা দেখে দুচোখ দিয়ে জল চলে এল । আসলে এমন সামাজিক বন্ধন, আর সবাই অন্যদেরকে সুরক্ষিত রাখার এই প্রচেষ্টা চালালে, একদিন নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের মতো ঘটনাগুলো লুপ্ত হয়ে যাবে ।"