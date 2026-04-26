ভোটের আগে ভাঙড়ে বারুদের গন্ধ, একসঙ্গে 100 বোমা উদ্ধার

ভোটের আগে ভাঙড়ে বারুদের গন্ধ, একসঙ্গে 100 বোমা উদ্ধার
উদ্ধার হওয়া বোমাগুলির উৎস খুঁজছে পুলিশ ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী এলাকায় টহল দিচ্ছে ৷
Published : April 26, 2026 at 6:16 PM IST
ভাঙড়, 26 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার আগে দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড় বিধানসভা এলাকায় ফের বোমা উদ্ধার । রবিবার উত্তর কাশীপুর থানার অন্তর্গত ছেলেগোয়ালিয়া এলাকায় একটি তৃণমূল কর্মীর বাড়ির পিছনে থাকা বাগান থেকে মোট 100টি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ । এই ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায় ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায় । একটি নির্দিষ্ট বাড়িকে কেন্দ্র করে সন্দেহ তৈরি হওয়ায় সেই বাড়ির পিছনের বাগানে তল্লাশি চালানো হয় । তল্লাশির সময় একটি ব্যাগের সন্ধান মেলে । সেই ব্যাগ খুলতেই তার ভিতর থেকে একে একে বেরিয়ে আসে মোট 100টি তাজা বোমা । সঙ্গে সঙ্গে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ । পরে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে ডেকে আনা হয় ৷ তারা উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করে ।
ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । অনেকেই দাবি করেন, ভোটের আগে এভাবে বোমা উদ্ধার হওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় । পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীও এলাকায় টহল শুরু করে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে ।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে । এলাকায় নিয়মিত টহলদারি চালানো হচ্ছে এবং কোনওরকম গুজব যাতে না ছড়ায় সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে । পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া বোমাগুলির উৎস কী, কারা এই বোমা মজুত করেছিল এবং এর পেছনে কোনও বড় চক্র রয়েছে কি না - তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।
পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "গোপন সূত্রে খবর পেয়েই আমরা দ্রুত পদক্ষেপ করি । তল্লাশি চালিয়ে বোমাগুলি উদ্ধার করা হয়েছে । এগুলি তাজা বোমা ছিল এবং সেগুলি যথেষ্ট বিপজ্জনক । আমরা ইতিমধ্যেই বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করেছি এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । খুব শীঘ্রই দোষীদের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করছি ।"
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র বাকযুদ্ধ । আইএসএফের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাই এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এই বোমাগুলি মজুত করে রেখেছিল । তাঁদের দাবি, ভোটের আগে বিরোধীদের ভয় দেখানো এবং এলাকায় প্রভাব বিস্তার করতেই এই ধরনের অস্ত্র মজুত করা হচ্ছিল ।
অন্যদিকে, তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে । তাঁদের দাবি, এটি একটি চক্রান্ত । তৃণমূলকে বদনাম করার জন্যই আইএসএফ কর্মীরা রাতের অন্ধকারে ওই বাগানে বোমা রেখে গিয়েছে এবং এখন তার দায় তৃণমূলের উপর চাপানোর চেষ্টা করছে । তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, তাঁদের দল সবসময় শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পক্ষে এবং এই ধরনের ঘটনায় তাঁদের কোনও ভূমিকা নেই ।
উল্লেখযোগ্যভাবে, ভাঙড় বিধানসভা এলাকা অতীতে একাধিকবার রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও বোমাবাজির ঘটনায় শিরোনামে এসেছে । গত কয়েকদিন ধরেই এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে । তার মধ্যেই শনিবারও একটি অশান্তির ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের বোমা উদ্ধারের ঘটনায় পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে ।
নির্বাচনের মুখে এই ধরনের ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রশাসনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ । নির্বাচন কমিশনও ইতিমধ্যেই রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । তবে ভাঙড়ের এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে, এত কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এলাকায় বোমা মজুত করা সম্ভব হল? স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এলাকায় আরও কঠোর নজরদারি প্রয়োজন ।