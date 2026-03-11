তৃণমূল কর্মীর বাড়ির উঠোনে জোড়া তাজা বোমা উদ্ধার

তৃণমূল কর্মীর বাড়ির উঠোনে জোড়া তাজা বোমা উদ্ধার
পুলিশ বোমাগুলি উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে ৷ ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন ৷
Published : March 11, 2026 at 4:54 PM IST
তুফানগঞ্জ(কোচবিহার), 11 মার্চ: সাত সকালে তৃণমূল কর্মীর বাড়ির সামনে মিলল একজোড়া তাজা বোমা ৷ খবর পেয়ে বুধবার সকালে বোমা দুটিকে উদ্ধার করে পুলিশ । ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নাটাবাড়ি দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলাপেটা এলাকায় । ঘটনায় তৃণমূলের অভিযোগের তির বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । যদিও বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে ।
তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, "গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভেলাপেটা এলাকার বাসিন্দা তথা তৃণমূল সমর্থক বিশ্বনাথ দাসের স্ত্রী বুধবার সকালে বাড়ির উঠোনে ঝাঁট দিতে গিয়ে বোমা দুটোকে দেখতে পান । তিনি প্রথমে বুঝতে পারেননি এবং হাতে তুলতে গিয়ে ভার অনুভব করেন ৷ এরপর সেখানে রেখে দিয়ে দৌড়ে বাড়িতে যান । এরপর আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে বাড়ির সামনে রাখা ওই দুটো যে বোমা সেবিষয়ে নিশ্চিত হন । খবর যায় তুফানগঞ্জ থানায় । পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বোমা দুটিকে উদ্ধার করে । সাত সকালে এরকম বোমা উদ্ধার করাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো হইচই পড়ে যায় এলাকায় ।
তৃণমূল কর্মীর স্ত্রী কল্পনা দাস বলেন, "আমি উঠোন ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করছিলাম । হঠাৎ করেই ওগুলো দেখি ৷ আমি ভাবলাম সুতলির বাণ্ডিল । তাই হাতে নিয়েছি ৷ পরে ভারী দেখে বুঝতে পারি ওটা বোমা । সঙ্গে সঙ্গে রেখে দিয়ে ছুটি পালাই । আমরা খুব ভয়ে আছি ৷ যদি বাচ্চারা খেলত তাহলে কিছু অঘটন ঘটতে পারত ৷"
তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি নিকুঞ্জ দাস বলেন, "ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শান্ত এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে বিজেপি ৷ বুধবার মারুগঞ্জ থেকে নাটাবাড়ি পর্যন্ত যুব তৃণমূলের বাইক ব়্যালি রয়েছে ৷ তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের ভেতরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করার জন্যই এমন কাজ বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই করেছে ।"
যদিও বিজেপির কোচবিহার সাংগঠনিক জেলা সহ-সভাপতি উজ্জ্বলকান্তি বসাক বলেন, "তৃণমূলের পাশ থেকে মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে । এটা বুঝতে পেরে নিজেরাই বোমা রেখে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছে শাসকদল এবং বিজেপির উপর তার দোষ চাপাচ্ছে ৷ বিজেপি এসবের সঙ্গে জড়িত নয় ৷ এসব করে কোনও লাভ হবে না ।"