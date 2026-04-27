দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ফের বোমা উদ্ধার হাবড়ায়, তৃণমূল-বিজেপি তরজা চরমে
Published : April 27, 2026 at 3:49 PM IST
হাবড়া, 27 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের আগেই উত্তর 24 পরগনার হাবড়া বিধানসভার দক্ষিণ সরাই গ্রামের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামনে বোমা উদ্ধার ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। আর বোমা উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি জোর রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে ৷ দু'পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে বোমা মজুদ করার অভিযোগ তুলেছে ৷ খবর পেয়ে পুলিশ বোমাগুলি উদ্ধার করেছে ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাবড়ার দক্ষিণ সরাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্রের 43 নম্বর বুথের ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হয়। এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশপথের পাশে আটটি তাজা বোমা পড়ে থাকতে দেখেন। মুহূর্তে গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। উদ্ধার করা হয় ওই তাজা বোমাগুলিকে।
ভোটগ্রহণের আগেই বোমা উদ্ধারের ঘটনায় তৃণমূল ও বিজেপি রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, ভোটে পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিজেপি গ্রামে আতঙ্ক ছড়াতে চাইছে। তাই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা গ্রামে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের কাছে বোমা রেখে গিয়েছে ৷ স্থানীয় তৃণমূল নেতা লিটন মণ্ডল বলেন, "অতীতে আমাদের গ্রামে বোমা মজুদ করার ঘটনা কখনও ঘটেনি ৷ আমাদের ধারণা বিজেপিশাসিত দুষ্কৃতীরা গ্রামে অশান্তি ছড়াতে এই কাজ করেছে।"
বিজেপি পাল্টা অভিযোগ তুলেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডল বলেন, "তৃণমূল জানে হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্রে এবার তাদের পরাজয় নিশ্চিত ৷ তাই ভোটের আগে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সেখানে বোমা মজুদ করেছে । আমরা ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে ওই এলাকার কয়েকজন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছি। কিন্তু পুলিশের একাংশ এখনও শাসক দলের সঙ্গে রয়েছে। তাই অভিযুক্তদের ধরা হচ্ছে না ৷"
প্রসঙ্গত, বারাসত জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্রের কয়েকটি জায়গার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। তারপরেও ওই গ্রামে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন ৷