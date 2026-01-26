রণক্ষেত্র টিকিয়াপাড়া, বিরিয়ানির দোকানের বচসাকে কেন্দ্র করে বোমাবাজি, গ্রেফতার 2

রণক্ষেত্র টিকিয়াপাড়া, বিরিয়ানির দোকানের বচসাকে কেন্দ্র করে বোমাবাজি, গ্রেফতার 2
মদ্যপ দুই যুবকের বচসা থেকে হওয়া হাতাহাতি গোষ্ঠী সংঘর্ষের চেহারা নেয় বলে অভিযোগ ৷ বোমাবাজির সঙ্গে চলে ইটবৃষ্টি ৷
হাওড়া, 26 জানুয়ারি: দুই মদ্যপ যুবকের বচসাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হাওড়ার টিকিয়াপাড়া ৷ রবিবার গভীর রাতে বিরিয়ানির দোকানে ওই দুই যুবকের মধ্যে বচসা হাতাহাতিতে পরিণত হয় ৷ এরপরেই সেখানে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় ৷ অভিযোগ, একের পর এক বোমাবাজি শুরু হয় ৷ রাতভর পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকে ৷ সোমবার সকাল থেকে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে ৷ ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, রবিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ বেলিলিয়াস রোড সংলগ্ন টিকিয়াপাড়ার একটি বিরিয়ানির দোকানে দুই যুবকের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয় ৷ অভিযোগ, দু’জনেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন ৷ থুতু ফেলাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া সেই বচসাই দ্রুত হাতাহাতির চেহারা নেয় ৷ কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে একদল যুবকের জমায়েত হয় ৷ আর তারপরেই সেই ঝামেলা দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের আকার ধারণ করে ৷
পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতেই এলাকায় ইট-পাথর ছোড়াছুড়ি শুরু হয় ৷ বহুতলের ছাদ থেকে ইট ছোড়া হয় বলে অভিযোগ ৷ এরপর একের পর এক বোমার বিস্ফোরণে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে টিকিয়াপাড়া ৷ বিস্ফোরণের তীব্র শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসীরা ৷ স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, সেই সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি ও বেশ কয়েকটি দোকানেও ভাঙচুর চালানো হয় ৷
এক বাসিন্দার বক্তব্য, "এই প্রথম নয় ৷ আগেও এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা হয়েছে ৷ কিন্তু, এবার যা হয়েছে, তাতে সবাই ভয়ে কাঁপছি ৷ রাতভর বোমার শব্দ শুনে কেউ বাইরে বেরোতে সাহস করেনি ৷" আর এক বাসিন্দা বলেন, "এত রাতে দোকান খোলা থাকার ফলেই এমন ঘটনা বারবার ঘটছে ৷ নির্দিষ্ট সময়ের পর দোকান বন্ধ হলে, এই অশান্তি অনেকটাই কমতো ৷"
ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত টিকিয়াপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি ও হাওড়া থানা থেকে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এই ঘটনায় হাওড়া সিটি পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "গতরাত হাওড়া টিকিয়াপাড়া এলাকা একটি বিরিয়ানি দোকানে যুবকের মধ্যে বসা শুরু হয় ৷ কিছুক্ষণের মধ্যে ইটপাটকেল, কাচের বোতল ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে যায় ৷ ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিকিয়াপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি ও হাওড়া থানা থেকে পুলিশ পৌঁছায় গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে ৷ এই ঘটনার দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷" এলাকা জুড়ে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি, মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত বাহিনী ৷