গোলপার্কে দুষ্কৃতী তাণ্ডব, গুলি-বোমা-চপারে নিয়ে হামলা; পুলিশের গাড়ি ভাঙল ক্ষুব্ধ জনতা

গোলপার্কে দুষ্কৃতী তাণ্ডব, গুলি-বোমা-চপারে নিয়ে হামলা; পুলিশের গাড়ি ভাঙল ক্ষুব্ধ জনতা
দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে ৷ ঘটনাস্থলের কাছেই রবীন্দ্র সরোবর থানা ৷ পুলিশ আসতে দেরি করায় গাড়ি ভাঙচুর করে স্থানীয়রা ৷
Published : February 2, 2026 at 7:43 AM IST
কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: গোলপার্কের কাঁকুলিয়া রোড, পঞ্চাননতলা এলাকায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব ৷ রবিবার সন্ধ্যায় সিন্ডিকেটের ঝামেলা থেকে উদ্ভূত এই বিবাদে গুলি চালানো হয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি ৷ বোমা-ইট ছোড়া ও গুলি চালানোর পাশাপাশি চপার দিয়ে একজনকে কোপানোর অভিযোগও উঠেছে । ঘটনাস্থলে ছড়িয়ে আছে গুলির খোলা এবং স্পষ্ট রক্তের দাগ ।
এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের ডিসি (এসইডি) ভোলানাথ পান্ডে বলেন, "এলাকায় তল্লাশি চলছে । কোনও দুষ্কৃতীকে ছাড়া যাবে না । সকল অভিযোগের তদন্ত করা হবে ।" পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশবাহিনী ।
স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, এই ঘটনা ঘটিয়েছে দুষ্কৃতী সোনা পাপ্পু ও তার দলবল ৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, রবিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ দুষ্কৃতীরা বোমা ফাটিয়ে এলাকায় প্রবেশ করে । তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুখে রুমাল বেঁধে কাচের বোতল, ইটও ছুড়তে থাকে ৷ বাড়ি-ঘরে ঢুকে আক্রমণ চালায় । ওদের জমায়েতে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ৷ গুলির শব্দে আতঙ্কিত হয়ে স্থানীয়দের বাড়িতেই কার্যত ঘরবন্দি হয়ে যেতে হয় ।
লালবাজার সূত্রের খবর, এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে ৷ তাঁদেরকে এসএসকেএম হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে ৷ বর্তমানে সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে । পরে ঘটনাস্থলে এলে পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর করে স্থানীয়রা ৷ কেন এত দেরিতে পুলিশ এল, তা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা ৷
ঘটনাস্থল থেকে রবীন্দ্র সরোবর থানার দূরত্ব খুব বেশি নয়, কিন্তু পুলিশের সময়মতো উপস্থিতি না-হওয়ায় স্থানীয়রা ক্ষোভে ফেটে পড়েন । রবীন্দ্র সরোবর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু করেছে । এলাকাবাসীদের বক্তব্য, "এদিন প্রায় 100 থেকে 150 জন দুষ্কৃতী মুখে রুমাল বেঁধে এলাকায় চড়াও হয় । আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু পুলিশের তরফে কোনও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । গণেশ পুজোর সময়ও এলাকায় এমনটাই হামলা হয়েছিল ৷ এবার চপার দিয়ে একজনকে কোপানো ও এলাকা দখলের চেষ্টা চলেছে বলে অভিযোগ ।"
দুষ্কৃতী হামলার পর স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর সেখানে পৌঁছলে তাঁকে ঘিরেও বিক্ষোভ শুরু হয় । এলাকাবাসীর দাবি, শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে গোলপার্কের কাঁকুলিয়া রোড, পঞ্চাননতলা এলাকায় । পুলিশ জানিয়েছে, কাউকে ছাড়া হবে না ৷ তবে স্থানীয়রা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা । এলাকায় এখনও উত্তেজনা কমেনি, পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি উঠেছে বারে বারে ।