'তোলাবাজি'কে কেন্দ্র করে রাতভর গোষ্ঠী সংঘর্ষ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বোমাবাজি; ধৃত 2 বিজেপি নেতা
BJP Inner Conflict in Khardah Patulia: তোলাবাজিকে কেন্দ্র করে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে গেরুয়া শিবিরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে যে বোমা চলল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে ।
Published : October 6, 2026 at 7:48 AM IST
খড়দা, 6 অক্টোবর: রাতভর বিজেপির 2 গোষ্ঠীর সংঘর্ষে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বোমাবাজির অভিযোগ ৷ ঘটনায় আহত তিন বিজেপি কর্মী । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে রহড়া থানার পুলিশ ৷ পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা ৷ থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনে দুই নেতা গ্রেফতার ৷
রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পাঁচ মাসের মধ্যেই বিজেপিতে একাধিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘটনা সামনে আসছে ৷ এবার তোলাবাজিকে কেন্দ্র করে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে গেরুয়া শিবিরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে যে বোমা চলল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে । যদিও এই ঘটনাকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মানতে নারাজ স্থানীয় বিজেপির একাংশ ।
ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল অন্তর্গত খড়দা বিধানসভার পাতুলিয়া এলাকায় ফিশারি থেকে তোলাবাজির ঘটনা ঘিরে বিজেপির 2 গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছুদিন যাবৎ চাপা উত্তেজনা চলছিল । সোমবার গভীর রাতে সেই তোলাবাজিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা । খড়দা মণ্ডল 3-এর সহ-সভাপতি হিমাদ্রি শিকদার ফিশারি থেকে প্রতি মাসে টাকা তোলে বলে অভিযোগ বিজেপি নেতা ইন্দ্রনীল কুমার দাসের । আর প্রতিমাসে কেন টাকা তোলা হয় এই প্রশ্ন করলে হিমাদ্রির সঙ্গে গন্ডগোল বাঁধে ইন্দ্রনীল ও তার অনুগামীদের । বচসা থেকে শুরু করে একে অপরের মধ্যে ব্যাপক মারপিট হয় প্রকাশ্যে ।
সংঘর্ষে বোমাবাজিও হয় বলে অভিযোগ । ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায় । বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, তোলাবাজি বন্ধ করার কথা বলতেই প্রথমে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয় ৷ এর জেরে আহতদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হলে সেখানেও বোমাবাজি করে বিজেপির অপরগোষ্ঠী । উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রহড়া থানার পুলিশ ।
পরিস্থিতি সামলানোর পর রহড়া থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা । পরবর্তীতে বোমাবাজির ঘটনায় উভয়পক্ষের অভিযুক্ত ইন্দ্রনীল কুমার দাস ও হিমাদ্রি শিকদার নামে দুই বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করে রহড়া থানার পুলিশ । এই গোটা ঘটনা নিয়ে রহড়া থানার আধিকারিকদের দাবি, গন্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছিল ৷ কে বা কারা সেটা কেন করেছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷ তবে অভিযুক্ত দু'জনকে আপাতত গ্রেফতার করা হয়েছে ।
সংঘর্ষের ঘটনায় বিজেপির দুই গোষ্ঠী একে অপরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে । মণ্ডল সহ-সভাপতি হিমাদ্রি শিকদারের অনুগতদের অভিযোগ ইন্দ্রনীল কুমার দাস নিজেকে বিজেপি নেতা বলে দাবি করে অথচ সে বিজেপির কেউ না ৷ বরং বিজেপির আড়ালে তৃণমূলের যে সমস্ত দুষ্কৃতীরা 4 তারিখের আগে তৃণমূলের হয়ে কাজ করত সেই দুষ্কৃতীদের নিয়ে তোলাবাজি চালাচ্ছে । তাতে বাধা দিতেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে ইন্দ্রনীলের লোকেরা ।
অপরদিকে অভিযুক্ত ইন্দ্রনীলের পাল্টা দাবি, তিনি রাজ্যের মন্ত্রী কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন ৷ কোনওদিন তৃণমূল করেননি । বরং বিজেপি নেতা হিমাদ্রি শিকদার তোলা তুলছিল ফিশারি থেকে । মন্ত্রী সেটা জানতে পেরে তাঁকে দায়িত্ব দেন এই তোলাবাজি বন্ধ করার । তিনি সেই মতো হিমাদ্রির সঙ্গে কথা বলে তোলাবাজি বন্ধ করার কথা বলেন । তখন হিমাদ্রি দেখা করার কথা জানান ৷ এরপর সেই মতো দেখা করতে গেলে তাঁর ও বিজেপির অন্যান্য কর্মীদের ওপর চড়াও হয় হিমাদ্রি শিকদার ও তার লোকেরা । আহত কর্মীদের চিকিৎসা করাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে সেখানেও হিমাদ্রির লোকেরা বোমাবাজি করে ।
বিজেপি কর্মী সোমা ঘোষের অভিযোগ, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি দলটা করে আসছি ৷ তৃণমূলের সময় অনেক ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে আমরা দলটা করেছি । কিন্তু এখন এই ইন্দ্রনীল দাস সে বিজেপির লোক সেজে সমানে তোলাবাজি করছে তৃণমূলের ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ৷ সেটাতে বাধা দেওয়াতেই এই গণ্ডগোল পাকিয়েছে । বোমাবাজি করে লুকিয়ে পড়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভেতরে ।"