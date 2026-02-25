ETV Bharat / state

LTTE-ISI এর নাম করে ভুয়ো ইমেলে ফের বোমাতঙ্ক আসানসোল আদালতে

মঙ্গলবারও একই ধরনের ইমেল এসেছিল আসানসোল-সহ রাজ্য়ের বেশ কয়েকটি আদালতে৷

Asansol Court
আসানসোল আদালত (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 25, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
আসানসোল, 25 ফেব্রুয়ারি: ফের উড়ো চিঠিতে বোমাতঙ্ক আসানসোল জেলা আদালতে। মঙ্গলবার রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে এই ধরনের ইমেল পাঠিয়ে আরডিএক্স দিয়ে আদালত উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। একই রকমভাবে বুধবারও আসানসোল জেলা আদালতের ইমেল পাঠিয়ে 15 জায়গায় আরডিএক্স রেখে আদালত উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হল।

ইমেলে দাবি করা হয়েছে যে সেটি পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এবং তামিল জঙ্গিগোষ্ঠী এলটিটিই-র তরফে পাঠানো হয়েছে৷ লেখা হয়েছে, বুধবার নামাজ পড়ার পর দুপুরে আসানসোল আদালত আরডিএক্স দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে।

গতকালের মতো এদিন আতঙ্ক না-ছড়ালেও ইমেল পাওয়ার পরেই পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ জানতে পেরেই তৎপর হয়ে ওঠে। পুনরায় স্নিফার ডগ নিয়ে এসে আদালত চত্বরে তল্লাশি চালানো হয়। যদিও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। গতকাল ইমেলটি এসেছিল হটমেল থেকে এবং বুধবার ইমেলটি একটি আউটলুক ইমেল আইডি থেকে পাঠানো হয়েছে। যদিও ইমেলটি কোথা থেকে এসেছে, তার এখনও পর্যন্ত হদিশ করতে পারেনি পুলিশ।

আসানসোল জেলা আদালতের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ভরত দাস বলেন, "গতকালের মতো আজকেও একটি ইমেল এসেছে। এই ইমেলে লেখা হয়েছে, নমাজ পড়ার পর আদালত আসানসোল আদালত উড়িয়ে দেওয়া হবে। আমরা পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি। পুলিশ তার মতো করে তদন্ত করছে। তবে আমাদের কোথাও মনে হচ্ছে ইমেলে যেভাবে সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা লেখা পাঠানো হয়েছে, তাতে আমাদের মনে হচ্ছে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে কোথাও ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

অন্যদিকে সরকারি আইনজীবী অয়নজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দুদিন পরপর ইমেল এল এবং আদালত চত্বরকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হুমকি দেওয়া হল। আসানসোল আদালতে অনেক বড় বড় মামলা হয় এবং এখানে রয়েছে সিবিআই আদালত থেকে শুরু করে জেলা আদালত। কিন্তু যতটা নিরাপত্তা থাকার দরকার, ততটা নিরাপত্তা আসানসোল আদালতে নেই। আমরা চাইছি পুলিশ যথাযোগ্য নিরাপত্তা দিক। যাতে আমরা স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারি।"

প্রসঙ্গত, গতকাল রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে বোমা দিয়ে আদালত উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। গতকাল ইমেল আসার পর বিরাট আতঙ্ক ছড়ায়। কাজ বন্ধ হয়ে যায় আদালতের। যদিও বুধবারের ইমেল আসার পর ততটা আতঙ্ক না ছড়ালেও, চাঞ্চল্য ছড়ায় আসানসোল জেলা দায়রা আদালতে।

