আনন্দপুর পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রে বোমাতঙ্ক, বিস্ফোরণের হুমকি বহু পোস্ট অফিসে

মঙ্গল ও বুধবার রাজ্যের একাধিক আদালতে বোমা রাখার হুমকি ইমেল এসেছিল৷ তবে কোথাও বোমা মেলেনি৷

BOMB SCARE
প্রতীকী ছবি
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 26, 2026 at 2:40 PM IST

কলকাতা, 26 ফেব্রুয়ারি: পরপর তিনদিন৷ মঙ্গল-বুধের পর বৃহস্পতিবারও বোমাতঙ্ক ছড়ালো রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায়৷ প্রথম দু’দিন মূলত আদালতে ইমেল পাঠিয়ে বোমাতঙ্ক ছড়ানো হয়েছিল৷ তবে বৃহস্পতিবার ‘টার্গেট’ করা হয়েছে পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রগুলিকে৷

কলকাতার আনন্দপুরে থাকা পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রে বোমা রাখার হুমকি ইমেল আসে৷ এছাড়া বিভিন্ন জেলার একাধিক পোস্ট অফিসে বোমাতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে৷ তাৎপর্যপূর্ণভাবে যে পোস্ট অফিসগুলিতে পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্র রয়েছে, সেখানেই এই বোমা রাখার হুমকি দেওয়া হয়েছে৷

কলকাতার আনন্দপুরের পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রে বৃহস্পতিবার সকালে বোমা রাখার হুমকি ইমেল আসে৷ তখন অফিসে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে৷ কর্মীরা পৌঁছে গিয়েছেন৷ পাসপোর্টের শুনানির জন্য তখন বাইরে দীর্ঘ লাইনে বহু মানুষ অপেক্ষা করছেন৷ সেই বোমাতঙ্কের জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়৷ সঙ্গে সঙ্গে পুরো ভবনটি খালি করে দেওয়া হয়৷ খবর দেওয়া হয় পুলিশকে৷

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কলকাতা পুলিশের বিশাল বাহিনী। সঙ্গে ছিল বম্ব স্কোয়াড ও স্নিফার ডগ। গোটা চত্বর ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু হয়। প্রতিটি তলা, ঘর ও পার্কিং এলাকা খুঁটিয়ে দেখা হয়। প্রাথমিক তল্লাশিতে সন্দেহজনক কিছু মেলেনি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে হুমকি ইমেলের উৎস খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনায় সাময়িকভাবে পরিষেবা ব্যাহত হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আতঙ্ক না-ছড়িয়ে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছে প্রশাসন।

বোমা রাখার হুমকি চুঁচুড়া-শ্রীরামপুরে

হুগলির চুঁচুড়া হেড পোস্ট অফিস ও শ্রীরামপুর পোস্ট অফিসে এদিন সকালে বোমাতঙ্ক ছড়ায়৷ আরডিএক্স দিয়ে বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয়৷ এই হুমকি ইমেল আসার পর দু’টি পোস্ট অফিসেই আতঙ্ক ছড়ায়৷ সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট অফিস দু’টি খালি করে দেওয়া হয়৷ খবর দেওয়া হয় পুলিশকে৷ ঘটনাস্থলে যায় বম্ব স্কোয়াড৷ তল্লাশি চালানো হয় দু’টি পোস্ট অফিসেই৷ চন্দননগর পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়৷

এদিকে শ্রীরামপুর পোস্ট অফিসের পাশেই রয়েছে একটি স্কুল৷ বোমাতঙ্ক ছড়ানোর পর ওই স্কুলের তরফে অভিভাবকদের বিষয়টি জানানো হয়৷ অভিভাবকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পড়ুয়াদের নিয়ে বাড়ির পথ ধরেন৷ তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দু’টি পোস্ট অফিস থেকেই পাসপোর্ট সেবার কাজ হয়৷

আসানসোল পোস্ট অফিসে বোমাতঙ্ক

আসানসোল পোস্ট অফিসের পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্র আরডিএক্স দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হল। আসানসোল মুখ্য ডাকঘরে ইমেল পাঠিয়ে একইভাবে হুমকি দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে এমন ইমেল আসতেই তোলপাড় পড়ে যায় আসানসোল মুখ্য ডাকঘরে। তড়িঘড়ি সমস্ত কর্মীদের ও গ্রাহকদের ডাকঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়।

আসানসোল পোস্ট অফিসে বোমাতঙ্ক

ইমেলে লেখা ছিল পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটনা হবে আরডিএক্স দিয়ে। সেই মতো সেখান থেকেও গ্রাহকদের বের করে দেওয়া হয়। আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ডাকঘর ও পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রে তল্লাশি চালাতে শুরু করেছে।

আসানসোল মুখ্য ডাকঘরের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট কোমল সিং বলেন, "পুলিশ তদন্ত করছে। পুলিশ যতক্ষণ পর্যন্ত ক্লিনচিট না-দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকবে।"

শ্রীনিকেতন-রামপুরহাট পোস্ট অফিসে হুমকি ইমেল

বৃহস্পতিবার বীরভূমের শ্রীনিকেতন ও রামপুরহাট পোস্ট অফিসে হুমকি ইমেল আসে। এই দু’টি ডাকঘরই হল জেলার পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্র৷ ইমেল আসতেই রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কর্মী ও আধিকারিকেরা৷ তালাবন্ধ করে বাইরে বের করে দেওয়া হয় সকলকে৷

বীরভূমের ডাকঘরে বোমাতঙ্ক

শ্রীনিকেতন ডাকঘরের দায়িত্বে থাকা প্রাণতোষ সরকার ও রামপুরহাট ডাকঘরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার মহম্মদ আসারুদ জামান বলেন, "একটা ইমেল আসে৷ তাতে বলা হয় দুপুর 12টা থেকে 2টো পর্যন্ত পোস্ট অফিস বন্ধ রাখতে হবে৷ বিস্ফোরণের হুমকি আসে৷ আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ওই সময় আমরা পোস্ট অফিস বন্ধ করে দিই৷ সবাই স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত৷ বীরভূম জেলায় এই দু’টি পোস্ট অফিসে পাসপোর্টের কাজ হয়৷ তাই এই ইমেল এসেছে হয়তো।"

বীরভূমের শ্রীনিকেতন ডাকঘর

রামপুরহাট ডাকঘরে পৌঁছয় পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড। শ্রীনিকেতন ডাকঘর আবার 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনের ঠিক গায়েই৷ পাশেই বিশ্বভারতীর পঠন-পাঠন হয়৷ পড়ুয়াদের খেলার মাঠ থেকে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, কুঠি বাড়ি রয়েছে৷ অথচ বোমাতঙ্কের ইমেল-এর খবর ছড়িয়ে পড়ার পরেও শান্তিনিকেতন থানার পুলিশকে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ৷ আতঙ্কে ডাকঘরে তালা ঝুলিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ।

বীরভূমের রামপুরহাট ডাকঘর

জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিসে বোমাতঙ্ক

এদিন দুপুরে জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিসে বোমাতঙ্কের ঘটনা সামনে আসে। ঘটনার খবর পেয়েই কোতয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়৷ ডাকা হয় বম্ব স্কোয়াডকেও। পোস্ট অফিসের পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রে তল্লাশি চালানো হয়। এছাড়া তল্লাশিতে ব্যবহার করা হয় স্নিফার ডগ৷

জলপাইগুড়ি পোস্ট অফিসে আসা এক গ্রাহক নির্মল সরকার বলেন, ‘‘পোস্ট অফিসে এসে দেখি পুলিশ কুকুর নিয়ে এসে তল্লাশি চালাচ্ছে। আমরা প্রথমে কিছুই বুঝিনি। এরপর জানতে পারলাম নিরাপত্তার খাতিরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।’’

জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিসের সিনিয়র পোস্টমাস্টার দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘আজ আমাদের সার্কেল অফিস থেকে ঘটনাটি জানানো হয়। এরপরেই আমরা পুলিশকে খবর দিই। পোস্ট অফিসের নিরাপত্তার খাতিরে আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলাম না। পুলিশ এসে তল্লাশি চালিয়েছে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘পুলিশের বম্ব স্কোয়াড ও স্নিফার ডগ নিয়ে এসে তল্লাশি চালায়। পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হয়নি। আমরা পরিষেবা ব্যাহত করিনি। পুলিশের তল্লাশির পর আমরা আশ্বস্ত হয়েছি। কারণ, এমন ঘটনা জানার পর একটু মন বিচলিত হয়। কিন্তু পুলিশ চেকিং হয়ে যাওয়ার পর আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।’’

