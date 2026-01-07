আকাশ থেকে জমিতে অজানা ডিভাইস, বিপবিপ আওয়াজে বোমাতঙ্ক বর্ধমানের গ্রামে

আকাশ থেকে জমিতে অজানা ডিভাইস, বিপবিপ আওয়াজে বোমাতঙ্ক বর্ধমানের গ্রামে
পুলিশ অবশ্য শনাক্ত করে জানায় এটি বোমা জাতীয় কোনও ডিভাইস নয় ৷ তাতেও আতঙ্ক কাটেনি এলাকার মানুষের ৷
Published : January 7, 2026 at 9:36 AM IST
দাঁইহাট, 7 জানুয়ারি: আকাশ থেকে উড়ে জমিতে এসে পড়েছে এক অজানা ডিভাইস ! সেই ডিভাইস থেকে ক্রমাগত শোনা যাচ্ছিল বিপ-বিপ আওয়াজও । আর তারপরই সেই যন্ত্রকে ঘিরে শুরু হয় বোমাতঙ্ক । এমনই ঘটনা ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া দাঁইহাট শহরের মোকামপাড়া এলাকায় ৷ যদিও পুলিশ এসে তা শনাক্ত করে জানায় এটি বোমা জাতীয় কোনও ডিভাইস নয় ৷ তারপরেও অবশ্য আতঙ্ক কাটেনি এলাকার মানুষের ৷
মঙ্গলবার মোকামপাড়া এলাকার ওই ডিভাইস পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা । স্থানীয়দের দাবি, ওই যন্ত্র থেকে বিপ-বিপ জাতীয় আওয়াজও বের হচ্ছিল লাগাতার ৷ স্থানীয়রা মনে করে টাইম বোমা জাতীয় কেউ কিছু ফেলে গিয়েছে । সেই খবর চাউর হতেই শুরু হয় বোমাতঙ্ক । পুলিশকে খবর দেওয়া হয় । পুলিশ এসে ডিভাইসটি উদ্ধার করে পরে শনাক্তও করে ।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাটোয়ার দাঁইহাট শহরের 9 নং ওয়ার্ডের মোকামপাড়ায় এক খোলা জমিতে একটি সাদা রঙের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস পড়ে থাকতে দেখা যায় । সেটি থেকে ক্রমাগত বিপবিপ আওয়াজও হচ্ছিল । ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । এদিক ওদিক রীতিমতো ছোটাছুটি শুরু করে দেয় স্থানীয়রা ।
এরপরই খবর দেওয়া হয় থানায় । পুলিশ এসে ডিভাইসটি উদ্ধার করে । ওই ডিভাইস পরীক্ষা করে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান হয়, এটি বোমা জাতীয় কিছু নয় । আবহাওয়ার তথ্য সংক্রান্ত কিছু হতে পারে । এরপরই পুলিশ দমদম মেটেরোলজিক্যাল দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করে । সেখান থেকে জানানো হয়, বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ছাড়া হয়ে থাকে । এটিও তেমনই একটি ডিভাইস ৷ এতে ভয়ের কোনও কারণ নেই বলেও জানান তাঁরা ।
স্থানীয় বাসিন্দা আনোয়ার শেখ বলেন, "যেভাবে যন্ত্রটা পড়ার পর থেকে বিপ বিপ আওয়াজ করছিল তাতে আমরা ভয় পেয়ে যাই । আমরা ভেবেছিলাম এটা হয়ত কোনও টাইম বোমা । ভয়ে আমাদের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায় । এরপর আমরাই পুলিশকে খবর দিই ।"
অন্যদিকে, দমদম মেটেরোলজিক্যাল দফতরের সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট সুনন্দ কুণ্ডু বলেন, "বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের আবহাওয়া পরিমাপ করার জন্য প্রতিদিন এই ধরনের ডিভাইস বাতাসে ছাড়া হয় । দাঁইহাটে যে ডিভাইস পড়েছে সেই যন্ত্র সেখানকার আবহাওয়া সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য । সেই তথ্য সংগ্রহও করা হয়েছে । সুতরাং, ভয়ের কিছু নেই ৷"