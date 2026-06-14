বিজেপির নির্মীয়মাণ কার্যালয়ের সামনে তাজা বোমা উদ্ধার ! কাঠগড়ায় তৃণমূল

বিজেপির নির্মীয়মাণ কার্যালয়ের সামনে তাজা বোমা উদ্ধার ! কাঠগড়ায় তৃণমূল
পুলিশ বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে ৷ বম্ব স্কোয়াড পরীক্ষা করে দেখছে আসলে বস্তুটি বোমা নাকি অন্য কিছু ।
Published : June 14, 2026 at 11:30 AM IST
কল্যাণী, 14 জুন: বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে তাজা বোমা ৷ উদ্ধার করে নিয়ে গেল পুলিশ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া জেলার কল্যাণী থানা এলাকায় ৷ ঘটনায় অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে ৷ বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কল্যাণী পুরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডে একটি বিজেপি কার্যালয় তৈরি হচ্ছে । বিজেপি কর্মীদের দাবি, ঠিক কার্যালয়ের সামনেই তাজা সকেট বোমা পড়েছিল । মিস্ত্রিরা যখন ওই কার্যালয়ের কাজ করছিলেন, ঠিক তখন তাঁদের নজরে আসে বোমাগুলি । খবর দেওয়া হয় কল্যাণী থানায় ৷ পুলিশ ঘটনাস্থল এসে বোমাগুলি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে ।
রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে কোথাও তৃণমূল কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠছে বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ আবার কোথাও বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ করছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে । পাশাপাশি দুর্নীতির দায়ে একাধিক তৃণমূল নেতা গ্রেফতার হয়েছেন । বিজেপি কর্মীদের তরফে সেই সমস্ত নেতাকর্মীদের ডিম ছোড়া হচ্ছে । নদিয়াও তার ব্যতিক্রম নয় ।
ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা উজ্জ্বল বিশ্বাসকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । অন্যদিকে নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহাও দুর্নীতির দায়ে পুলিশের জালে । ঠিক এর মধ্যেই বিজেপির নির্মীয়মাণ দলীয় কার্যালয়ের সামনে বোমা উদ্ধার ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ালো এলাকায় ।
ঘটনাস্থলে কর্মরত মিস্ত্রি সঞ্জয় বালা বলেন, "আমরা এখানে দীর্ঘক্ষণ কাজ করছিলাম । বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে যখন রড কাটছিলাম, তখন ওই বোমাটি আমাদের নজরে পড়ে । এরপরই আমরা কাজ বন্ধ করে দূরে সরে আসি । তবে কে বা কারা বোমাটা এখানে ফেলে রেখে গিয়েছে সে ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না ।"
বিজেপি কর্মী ভাস্কর রায় বলেন, "মিস্ত্রিরা হঠাৎ চিৎকার করে উঠে বলেন, এখানে বোমা পড়ে রয়েছে । আমরা তখন ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি সত্যিই তো বোমা পড়ে রয়েছে । এরপরেই আমাদের তরফেই কল্যাণী থানায় খবর দেওয়া হয় । যেহেতু আমরা সেখানে একটি বিজেপির দলীয় কার্যালয় তৈরি করছি, আর তার সামনেই এই সকেট বোমা রাখা হয়েছে, সেই কারণেই আমরা মনে করছি এই ঘটনা তৃণমূল ঘটিয়েছে । আমরা এখন চরম আতঙ্কে আছি ৷ কীভাবে দলীয় কার্যালয়ে ঢুকব সেটাই বুঝতে পারছি না ।"
অন্যদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "খবর পেয়ে কল্যাণী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ৷ বস্তুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে পুলিশ । বম্ব স্কোয়াডের প্রতিনিধিদের খবর দেওয়া হয়েছে । তাঁরা পরীক্ষা করবেন আসলে বস্তুটি বোমা নাকি অন্য কিছু ।"