ভ্যানচালকের বাড়িতে মজুত বোমা ! উদ্ধার সিআইডির বম্ব স্কোয়াডের
ঘটনায় ভ্যান-চালকের ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ ৷ বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করার কাজ চলছে ৷
Published : July 9, 2026 at 7:57 PM IST
পেট্রাপোল, 9 জুলাই: ভ্যান-চালকের বাড়ির পাটকাঠি গাদা থেকে উদ্ধার হল প্যাকেট ভর্তি তাজা বোমা । সিআইডির বম্ব স্কোয়াড ওই বোমাগুলো উদ্ধার করেছে । বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার পেট্রাপোল থানার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালিয়ানি গ্রামে । পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভ্যানচালকের ছেলেকে আটক করেছে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর পঞ্চাশের সুকুমার মণ্ডল পেশায় ভ্যানচালক । তাঁর ছেলে যশবন্ত মণ্ডল রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করেন । বুধবার রাতে কাজের থেকে বাড়ি ফিরে সুকুমার খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েন । রাত দশটা নাগাদ বাড়িতে পেট্রাপোল থানার একদল পুলিশকর্মী হাজির হন । নাম ধরে ডাকাডাকি করতে সুকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন । পুলিশকর্মীরা তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ছেলে যশবন্ত কোথায় আছে? সুকুমার জানান, ছেলে ও বউমা দু'জনেই পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছেন ।
এরপর পুলিশের হাঁকডাকে যশবন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন । পুলিশকর্মীরা তখন বাবা ও ছেলেকে নিয়ে বাড়ির পিছনের বিচালি গাদায় তল্লাশি শুরু করেন । সেখানে কিছু পাওয়া যায়নি । পুলিশকর্মীরা তারপর বাড়ির পিছনের একটি পাটকাঠি গাদায় তল্লাশি শুরু করেন । তখন সেখানে একটি প্লাস্টিকের প্যাকেটের মধ্যে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা দেখতে পাওয়া যায় । রাতে অবশ্য ওই বোমা উদ্ধার করা হয়নি । তবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যশোবন্তকে পুলিশ থানায় নিয়ে যায় ।
বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামবাসীরা দেখেন, সুকুমারের বাড়ির পাটকাঠি গাদায় বেশ কিছু তাজা বোমা মজুত করে রাখা হয়েছে । গ্রামবাসীরা ঘিরে রাখেন । বেলা দুটো নাগাদ সিআইডির বম্ব স্কোয়াডের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে আসেন । ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলের কর্মী-আধিকারিকরাও । শুরু হয় বোমা উদ্ধারের কাজ । সিআইডির অধিকারিকরা পাটকাঠি দাদার ভিতর থেকে প্লাস্টিকে ভরা পাঁচটি তাজা বোমা উদ্ধার করেন এবং বম্ব স্কোয়াডের আধিকারিকরা উদ্ধার হওয়া বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করার কাজ শুরু করেন ।
সুকুমার মণ্ডল বলেন, "আমি ভ্যান চালাই । ছেলে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করে । আমাদের বাড়িতে বোমা কীভাবে এল, সে ব্যাপারে পুলিশের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে ।" সুকুমারের স্ত্রী গীতা মণ্ডল বলেন, "কারা আমাদের পাটকাঠি গাদায় বোমা রেখেছে, তা বলতে পারব না । আমার ছেলে কোনও অসামাজিক কাজে জড়িত নয় । আমরা চাই, ঘটনার যথাযথ তদন্ত হোক । তাতে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করা যাবে ।"
প্রতিবেশী কেনারাম বিশ্বাস বলেন, "যশবন্তের বিরুদ্ধে অতীতে কোনও দুষ্কৃতী চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা আমরা শুনিনি । ওঁর বাবা ভ্যান চালান । ঘরে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রয়েছেন । পুলিশের কাছে দাবি করব, পুলিশ যেন যথাযথভাবে তদন্ত করে । যদি যশবন্ত দোষী হয়, তাহলে ওর শাস্তি হোক । কিন্তু কোনও ষড়যন্ত্র যদি হয়ে থাকে, তাহলে পুলিশ যেন যথাযথ পদক্ষেপ নেয় । বিনা দোষে কাউকে গ্রেফতার করার অর্থ আইনের অপব্যবহার । তাই, আমরা পুলিশের কাছে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেছি ।"
বনগাঁ পুলিশ জেলার এক আধিকারিক বলেন, "নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে আমরা তল্লাশি চালাতে গিয়েছিলাম । পাঁচটি বোমা উদ্ধার হয়েছে । বোমা কারা রেখেছিল সে ব্যাপারে তদন্ত চলছে । প্রাথমিকভাবে একজনকে আটক করা হয়েছে ।"