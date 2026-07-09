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ভ্যানচালকের বাড়িতে মজুত বোমা ! উদ্ধার সিআইডির বম্ব স্কোয়াডের

ঘটনায় ভ্যান-চালকের ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ ৷ বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করার কাজ চলছে ৷

Bomb recovered
পেট্রাপোল থানা এলাকায় বোমা উদ্ধার (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 9, 2026 at 7:57 PM IST

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পেট্রাপোল, 9 জুলাই: ভ্যান-চালকের বাড়ির পাটকাঠি গাদা থেকে উদ্ধার হল প্যাকেট ভর্তি তাজা বোমা । সিআইডির বম্ব স্কোয়াড ওই বোমাগুলো উদ্ধার করেছে । বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার পেট্রাপোল থানার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালিয়ানি গ্রামে । পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভ্যানচালকের ছেলেকে আটক করেছে ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর পঞ্চাশের সুকুমার মণ্ডল পেশায় ভ্যানচালক । তাঁর ছেলে যশবন্ত মণ্ডল রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করেন । বুধবার রাতে কাজের থেকে বাড়ি ফিরে সুকুমার খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েন । রাত দশটা নাগাদ বাড়িতে পেট্রাপোল থানার একদল পুলিশকর্মী হাজির হন । নাম ধরে ডাকাডাকি করতে সুকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন । পুলিশকর্মীরা তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ছেলে যশবন্ত কোথায় আছে? সুকুমার জানান, ছেলে ও বউমা দু'জনেই পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছেন ।

ভ্যান-চালকের বাড়ির পাটকাঠি গাদায় মজুত বোমা ! উদ্ধার সিআইডির বম্ব স্কোয়াডের (ইটিভি ভারত)

এরপর পুলিশের হাঁকডাকে যশবন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন । পুলিশকর্মীরা তখন বাবা ও ছেলেকে নিয়ে বাড়ির পিছনের বিচালি গাদায় তল্লাশি শুরু করেন । সেখানে কিছু পাওয়া যায়নি । পুলিশকর্মীরা তারপর বাড়ির পিছনের একটি পাটকাঠি গাদায় তল্লাশি শুরু করেন । তখন সেখানে একটি প্লাস্টিকের প্যাকেটের মধ্যে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা দেখতে পাওয়া যায় । রাতে অবশ্য ওই বোমা উদ্ধার করা হয়নি । তবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যশোবন্তকে পুলিশ থানায় নিয়ে যায় ।

বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামবাসীরা দেখেন, সুকুমারের বাড়ির পাটকাঠি গাদায় বেশ কিছু তাজা বোমা মজুত করে রাখা হয়েছে । গ্রামবাসীরা ঘিরে রাখেন । বেলা দুটো নাগাদ সিআইডির বম্ব স্কোয়াডের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে আসেন । ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলের কর্মী-আধিকারিকরাও । শুরু হয় বোমা উদ্ধারের কাজ । সিআইডির অধিকারিকরা পাটকাঠি দাদার ভিতর থেকে প্লাস্টিকে ভরা পাঁচটি তাজা বোমা উদ্ধার করেন এবং বম্ব স্কোয়াডের আধিকারিকরা উদ্ধার হওয়া বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করার কাজ শুরু করেন ।

Bomb recovered
পাটকাঠি গাদা থেকে বোমাগুলি উদ্ধার (নিজস্ব ছবি)

সুকুমার মণ্ডল বলেন, "আমি ভ্যান চালাই । ছেলে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করে । আমাদের বাড়িতে বোমা কীভাবে এল, সে ব্যাপারে পুলিশের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে ।" সুকুমারের স্ত্রী গীতা মণ্ডল বলেন, "কারা আমাদের পাটকাঠি গাদায় বোমা রেখেছে, তা বলতে পারব না । আমার ছেলে কোনও অসামাজিক কাজে জড়িত নয় । আমরা চাই, ঘটনার যথাযথ তদন্ত হোক । তাতে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করা যাবে ।"

Bomb recovered
ঘটনাস্থলে আসে বম্ব স্কোয়াড (নিজস্ব ছবি)

প্রতিবেশী কেনারাম বিশ্বাস বলেন, "যশবন্তের বিরুদ্ধে অতীতে কোনও দুষ্কৃতী চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা আমরা শুনিনি । ওঁর বাবা ভ্যান চালান । ঘরে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রয়েছেন । পুলিশের কাছে দাবি করব, পুলিশ যেন যথাযথভাবে তদন্ত করে । যদি যশবন্ত দোষী হয়, তাহলে ওর শাস্তি হোক । কিন্তু কোনও ষড়যন্ত্র যদি হয়ে থাকে, তাহলে পুলিশ যেন যথাযথ পদক্ষেপ নেয় । বিনা দোষে কাউকে গ্রেফতার করার অর্থ আইনের অপব্যবহার । তাই, আমরা পুলিশের কাছে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেছি ।"

বনগাঁ পুলিশ জেলার এক আধিকারিক বলেন, "নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে আমরা তল্লাশি চালাতে গিয়েছিলাম । পাঁচটি বোমা উদ্ধার হয়েছে । বোমা কারা রেখেছিল সে ব্যাপারে তদন্ত চলছে । প্রাথমিকভাবে একজনকে আটক করা হয়েছে ।"

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বোমা উদ্ধার
ভ্যান চালকের বাড়িতে বোমা
BOMB RECOVERED

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