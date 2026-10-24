শৌচালয়ের আয়নায় লেখা ‘বিমানে বোমা’, কলকাতা বিমানবন্দরে আবারও আতঙ্ক

শৌচালয়ের আয়নায় লেখা ‘বিমানে বোমা’, কলকাতা বিমানবন্দরে আবারও আতঙ্ক
Bomb Scare at Kolkata Airport: শনিবার বিকেল 5টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে ৷ বিমানটি ফুকেট থেকে কলকাতায় এসেছিল ৷ শুক্রবারও বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছিল কলকাতা বিমানবন্দরে ৷
Published : October 24, 2026 at 9:14 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: আগের দিনের আতঙ্কের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের বোমাতঙ্ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে । এবার তাইল্যান্ডের ফুকেট থেকে কলকাতায় আসা একটি আন্তর্জাতিক বিমানের শৌচালয়ের আয়নায় লেখা ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল । লেখা ছিল - ‘বিমানের ভেতরে বোমা আছে’ । এই হুমকি বার্তাকে কেন্দ্র করে শনিবার চরম শোরগোল ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বিমানবন্দর চত্বরে । সঙ্গে সঙ্গে বিমানটিকে আইসোলেশন বে-তে নিয়ে গিয়ে শুরু হয় তল্লাশি ।
বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেল 5টা নাগাদ ফুকেট থেকে আসা বিমানটি কলকাতা বিমানবন্দরে সফলভাবে অবতরণের পর সমস্ত যাত্রী নেমে যান । এরপর কেবিন ক্রু ও সাফাইকর্মীরা বিমানের অভ্যন্তরীণ অংশ পরিষ্কার করার সময় শৌচালয়ের আয়নায় ওই চাঞ্চল্যকর বার্তাটি দেখতে পান । বিষয়টি দেখামাত্রই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কর্মীরা । তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বিমানের পাইলট এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ।
নিরাপত্তা প্রোটোকল মেনে বিমানটিকে দ্রুত রানওয়ে থেকে সরিয়ে নির্দিষ্ট ‘আইসোলেশন বে’-তে নিয়ে যাওয়া হয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সিআইএসএফ), বম্ব স্কোয়াড ও এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ । স্নিফার ডগ এবং অত্যাধুনিক মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে বিমানের আসন, লাগেজ কেবিন ও কার্গো অংশ-সহ প্রতিটি কোনায় চিরুনি তল্লাশি চালানো হয় । তবে দীর্ঘ তল্লাশির পরও বিমানের ভেতর থেকে কোনও বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার হয়নি । ফলে এটি আতঙ্ক ছড়ানোর উদ্দেশ্যে ভুয়ো হুমকি বলেই প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘বিমানটি ল্যান্ড করার পর শৌচালয়ের আয়নায় হাতে লেখা ওই হুমকি বার্তাটি উদ্ধার হয় । যাত্রীরা আগেই নিরাপদে নেমে গিয়েছিলেন । জরুরি প্রোটোকল মেনে পুরো বিমানটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেছে সিআইএসএফ ও বম্ব স্কোয়াড । সন্দেহজনক কিছু মেলেনি । আতঙ্ক তৈরির উদ্দেশ্যেই কেউ এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ।’’
ঠিক আগের দিনই শুক্রবার সকালে বিমানবন্দরের 23 নম্বর গেট সংলগ্ন মহিলাদের শৌচালয় থেকে একটি টিস্যু পেপারে লেখা হুমকি-চিরকুট উদ্ধার হয়েছিল । সেখানে 23 নম্বর গেট বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার দাবি করা হয়েছিল । পরপর দু’দিন এমন ধারাবাহিক বোমাতঙ্কের ঘটনায় বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে যাত্রী মহলে তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে বিমানবন্দর জুড়ে নিরাপত্তা ও নজরদারি আরও কয়েক গুন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ।
আরও পড়ুন -