বীরভূমে বোমা বাঁধা কুটিরশিল্প, এবারই প্রতিশোধের সেরা সুযোগ: তৃণমূলকে নিশানা মোদির
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশাপাশি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গেও উঠে এসেছে মোদির মুখে ৷ তাঁর মুখে উঠে এসেছে বগটুই কাণ্ড, কালিয়াচকের তমন্নার মৃত্যু, চাকরি দুর্নীতি প্রসঙ্গও ৷
Published : April 9, 2026 at 5:18 PM IST
সিউড়ি, 9 এপ্রিল: রাজ্যে বোমা তৈরিকে কার্যত শিল্পের মর্যাদায় নিয়ে গিয়েছে তৃণমূল ৷ সিউড়ির সভা থেকে বৃহস্পতিবার এই মর্মেই তৃণমূলকে লক্ষ্য করে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এদিন তিনি বলেন, "ভারত বিশ্বে অস্ত্র রফততানি করছে আর এখানে কাঁচা বোমার ফ্যাক্টারি চলছে ৷ বীরভূমের তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের ঘর থেকে বোমা উদ্ধার হয় ৷ এই বোমা শিল্পকে কার্যত ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে তৃণমূল ৷ সব কারখানা বন্ধ, শুধু হাত-বোমা শিল্প চলছে ৷" পাশাপাশি তিনি জানান, তৃণমূল যে 'অপরাধ' করেছে এবারই তার প্রতিশোধ নেওয়ার সেরা সময় ৷
বীরভূমের মাটি থেকে এদিন তৃণমূলকে আক্রমণ শানাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর গলায় উঠে এসেছে বগটুই কাণ্ড, কালিয়াচকের তমন্নার মৃত্যু, আরজি করের প্রসঙ্গ এবং চাকরি দুর্নীতির বিষয়ও ৷ আর চাকরি দুর্নীতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, " দেশের যেখানে যেখানে বিজেপির সরকার সেখানে তারা রোজগার মেলা করে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারও তাদের সমস্তভাবে সাহায্য করে ৷ গত তিন বছরে এই মেলা থেকে 17 লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে ৷ আর বাংলায় রোজগার মেলা নয়, চাকরি দুর্নীতির খেলা চলছে ৷ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির জেরে মানুষের মনে ভয় ঢুকে গিয়েছে ৷ কত পরিবারকে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে ৷ " এরপর জমি দুর্নীতি নিয়ে বলতে গিয়ে মোদি বলেন, "মাটি আপনার, হক আপনার আর তা কব্জা করতে (তৃণমূলের) গ্যাংওয়ার চলছে ৷ বালি, পাথর, কয়লা লুঠ চলছে ৷ তৃণমূলের বড় বড় নেতাদের আশীর্বাদেই এসব হচ্ছে ৷ তৃণমূলের সিন্ডিকেট অনুপ্রবেশকারীদের ভুয়ো ডকুমেন্ট দিচ্ছে ৷"
এদিন একদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যদিকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গেও উঠে এসেছে মোদির মুখে ৷ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হয়নি, একের পর এক স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ তার জেরে যুব প্রজন্ম অথৈজলে পড়েছে বলে দাবি মোদির ৷ তিনি সাফ বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন সমাজ দেখতে চেয়েছিলেন, যেখানে মানুষ ভয় মুক্ত থাকবে ৷ কিন্তু তৃণমূলের মহা-জঙ্গলরাজ তাঁর স্বপ্নকে উল্টো করে ছেড়েছে ৷ তৃণমূল মা-মাটি-মানুষের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছিল ৷ কিন্তু মা এখন কাঁদছে ৷ মাটি অনুপ্রবেশকারীদের কব্জায় ৷ আর মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত ৷"
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "বাংলা বিশ্বকে বিস্বভারতীর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়েছে ৷ কিন্তু এখন এখানকার ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর জন্য, কাজের জন্য় রাজ্যের বাইরে যেতে হচ্ছে ৷ এখানে সেভাবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে না ৷ একের পর এক স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ৷ ভবিষ্য়ৎও বন্ধ ৷" সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বগটুইতে যা ঘটেছে তা শুধু কোনও দুর্ঘটনা নয়, আমাদের জন্য এক কলঙ্ক অধ্য়ায় ৷ নিরীহ শিশু ও মায়েদের জীবন্ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ এটা মহাজঙ্গলরাজ নয় ? আপনার সব কব্জা করতে গ্যাংওয়ার চলছে ৷ তৃণমূলের সিন্ডিকেট অনুপ্রবেশকারীদের ভুয়ো নথি তৈরি করে দিচ্ছে ৷ দেশের নিরাপত্তার জন্য এই ভুয়ো ডকুমেন্ট ছড়িয়ে দেওয়া মারাত্মক ৷" পাশাপাশি, বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পরই অনুপ্রবেশকারীদের যারা মদত দিয়েছে তাদের বিচারের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে তদন্ত হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ মোদি বলেন, "বিচার করে তাদের প্রত্যেককে জেলে পাঠানো হবে ৷" তাঁর হুশিয়ারি যারা যারা অনুপ্রবেশকারীদের মদত করেছে তারা কোনওভাবেই রেহাই পাবে না ৷