বিজেপির বুথ সভাপতির ঘরের দরজায় বোমা, ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী

বিজেপির বুথ সভাপতির ঘরের দরজায় বোমা, ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী
এই ঘটনায় স্পষ্টভাবে কারও নাম নিলেও তৃণমূলের দিকেই সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন বিজেপির বুথ সভাপতি ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : May 21, 2026 at 10:51 AM IST
বসিরহাট, 21 মে: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপ মিটলেও রাজনৈতিক পারদ যে এখনও কমেনি, তার প্রমাণ মিলল উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটে । এবার এক বিজেপি নেতার বাড়ির দরজার সামনে থেকে বোমা ও হুমকি চিঠি উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায় ।
বুধবার রাতে কে বা কারা এই বোমা রেখে গিয়েছে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । আতঙ্কিত পরিবারের পাশাপাশি গোটা গ্রামজুড়ে থমথমে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার অন্তর্গত গোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের শশীনা গ্রামের 105 নম্বর বুথে । ওই বুথের বিজেপি সভাপতি অনিল বরণ মল্লিক প্রতিদিনের মতোই রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে সপরিবারে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন । অভিযোগ, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কোনও এক সময়ে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা তাঁর ঘরের দুয়ারে দু'টি বোমা রেখে চম্পট দেয় ।
বৃহস্পতিবার, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সদর দরজা খুলতেই অনিলবাবুর চোখ চড়কগাছ হয়ে যায় । তিনি দেখেন, ঠিক দরজার গোড়াতেই পড়ে রয়েছে দু'টি হাতবোমা । মুহূর্তের মধ্যে এই খবর চাউর হতেই প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন । সাতসকালে বুথ সভাপতির ঘরের সামনে বোমা পড়ে থাকতে দেখে গোটা গ্রাম জুড়ে তীব্র আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায় ।
ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে এলাকায় মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বসিরহাট থানার পুলিশ । অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বোমাগুলি উদ্ধার করা হয় ৷ এই ঘটনা প্রসঙ্গে আতঙ্কিত বিজেপি বুথ সভাপতি অনিল বরণ মল্লিক জানান, তিনি দীর্ঘ 20 বছর ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত । এর আগে তাঁকে কেউ কখনও কোনও হুমকি দেয়নি । তবে গত 2 এপ্রিল প্রথম তাঁর বাড়ির সামনে একটি 2 লিটারের জলের বোতল দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে যাওয়া হয়েছিল, যা একপ্রকার প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল । তারপর এদিন ভোরবেলা তিনি দেখেন তাঁর বারান্দার গ্রিলের সঙ্গেই দু'টি বোমা এবং তিনটি জলের বোতল দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে । সেই সঙ্গে একটি কাগজে আলতা দিয়ে লেখা ছিল, "ইন দ্য ভোগ অফ মা"।
অনিলবাবুর দাবি, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির বুথ সভাপতি হিসেবে কাজ করছেন বলেই দুষ্কৃতীদের এই আক্রোশ । কারা এই কাজ করেছে সরাসরি জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "কাউকে তো নিজের চোখে দেখিনি, তাই নাম নিয়ে শত্রুতা বাড়াতে চাই না । তবে এখন যারা বিরোধী দল রয়েছে, সেই তৃণমূল ছাড়া আর কেই বা এই কাজ করবে ?"
এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হন স্থানীয় বিজেপি কর্মী ভাস্কর চৌধুরী । তিনিও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, অনিল বরণ মল্লিক তাঁদের 105 নম্বর বুথের সভাপতি । ভাস্করবাবুর দাবি, "এই বুথটিতে এবার নির্বাচনে বিজেপি বিপুল ভোটে লিড করেছে । আর সেই ভালো ফলের কারণেই বিরোধী পক্ষ অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের এই আক্রোশ ।" তিনি আরও জানান, এই ঘটনার পর থেকে এলাকার সাধারণ মানুষ চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন । তাই প্রশাসনের কাছে তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এখানে পুলিশি ও প্রশাসনিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের মনে তৈরি হওয়া ভয় দূর করা হোক ৷ এই ঘটনার পর থেকে শশীনা গ্রামের 105 নম্বর বুথ এলাকায় নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ।
সাধারণ মানুষের মনে আস্থা ফেরাতে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় রুট মার্চ করছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা । বোমা দু'টি কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কারা মাঝরাতে ওই বাড়িতে প্রবেশ করেছিল, তা জানতে আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । বসিরহাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার একটি সুনির্দিষ্ট মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে । দোষী ব্যক্তিরা যে দলেরই হোক না কেন, তাদের রেয়াত করা হবে না বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।