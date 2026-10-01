হাড়োয়ায় বোমাবাজিতে জখম 5 বিজেপি সমর্থক, অভিযোগের তির আইএসএফের দিকে
Clash in Haroa: লোডশেডিং করিয়ে বোমা ছোড়ার অভিযোগ ৷ ঘটনাস্থল থেকে বালতি ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার ৷ নিষ্ক্রিয় করতে পৌঁছাল সিআইডির বম্ব স্কোয়াড ৷
Published : October 1, 2026 at 6:19 PM IST
হারোয়া, 1 অক্টোবর: এলাকায় একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের নিয়ন্ত্রণ ও এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে বুধবার গভীর রাতে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হাড়োয়া থানার শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালবেড়িয়া গ্রাম । গ্রামের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে একদল দুষ্কৃতী নির্বিচারে পর পর একাধিক বোমা ছোড়ে বলে অভিযোগ ।
বোমাবাজির ঘটনায় অন্তত 5 জন গ্রামবাসী গুরুতর জখম হন । আহতরা বিজেপি সমর্থক বলে দাবি ৷ ঘটনায় আঙুল উঠেছে আইএসএফের দিকে ৷ তারা অবশ্য় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে ৷ ইতিমধ্য়েই এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ধৃতের নাম আমিরুল মোল্লা ওরফে রাজু (41) ।
বৃহস্পতিবার তাকে বসিরহাট আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে । ঘটনাস্থলের কাছেই একটি জরাজীর্ণ নির্মীয়মাণ বাড়ির ভিতরে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা মজুত রয়েছে বলে খবর ৷ সেই নিয়ে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায় । নির্মীয়মাণ বাড়িতে মজুত তাজা বোমা নিষ্ক্রিয় করতে ডাকা হয় সিআইডি বম্ব স্কোয়াডকে । নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এলাকায় ।
গত কাল রাত থেকে বোমাবাজির ঘটনায় উত্তপ্ত হাড়োয়ার তালবেড়িয়া গ্রাম। ঘটনায় ধৃত যুবকের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনয় আহতদের প্রথমে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও গুরুতর ভাবে জখম হওয়ায় পরে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তালবেড়িয়ার বাসিন্দা আবু সিদ্দিক মোল্লা ৷
আক্রান্তদের দাবি, তাঁরা ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সমর্থক এবং তাঁদের ওপর আইএসএফ মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরাই এই হামলা চালিয়েছে । আইএসএফ যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷ ঘটনাস্থল থেকে বালতি ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ । ঘটনায় আমিরুল মোল্লা ওরফে রাজু নামে মূল অভিযুক্ত এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ।
ঘটনায় তীব্র নিন্দা করে শালিপুর অঞ্চলের ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ রাম ঘোষাল বলেন, "গত 4 তারিখের পর থেকেই আইএসএফ কর্মীরা আমাদের ছেলেদের ওপর নানাভাবে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে । এদিন রাত সাড়ে ন'টা থেকে দশটা নাগাদ তালবেড়িয়া পুলের ধারে আমাদের দলের আট-দশটা ছেলে বসে ছিল । তখনই পরিকল্পনা মাফিক গ্রামের কারেন্ট বন্ধ করে অন্ধকারে ওদের লক্ষ্য করে পর পর পাঁচটি বোমা মারা হয় । বোমার আঘাতে আমাদের পাঁচজন বিজেপি সমর্থক গুরুতর আহত হয়ে হাড়োয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।"
তিনি আরও অভিযোগ করেন, "নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি সিট পেয়ে হাড়োয়া ও মিনাখাঁ এলাকায় সন্ত্রাস কায়েম করার চেষ্টা চলছে । কয়েক দিন আগেও আইএসএফ আশ্রিত দুষ্কৃতীরা কুড়ি-বাইশটি বাইক নিয়ে এসে আমাদের দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালিয়েছিল । ঘটনাস্থলে বালতি-ভর্তি তাজা বোমা পাওয়া গিয়েছে । আমরা থানায় লিখিত অভিযোগ জানাচ্ছি এবং দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি করছি ।"
বিজেপির এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন আইএসএফ নেতা পিয়ারুল ইসলাম । টেলিফোনে দেওয়া এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি স্পষ্ট বলেন, "শালিপুর অঞ্চলে ওদের নিজেদের মধ্যেই গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব রয়েছে । দিনকয়েক আগেও ধানপোতা বাজারে ওদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল । ওদের মূল সমস্যা হচ্ছে নিজেরা তোলা তুলে খাচ্ছে । কে কতটা তোলা তুলতে পারবে এবং সেই তোলার টাকার ভাগাভাগি নিয়েই ওদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ । বিজেপির দুটো লবির মধ্যে এই মারামারি ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে এবং একটি লবির লোকেরা আহত হয়েছে । এর সঙ্গে আইএসএফের কোনও ধরনের কোনও যোগ নেই ।"
এই ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আলাউদ্দিন মোল্লা বলেন, "আমি বাজারে ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম । ফেরার সময় দেখি গ্রামের মেন সুইচ ফেলে কারেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । খোঁজ নিয়ে জানতে পারি রাজু আর নিকেল কারেন্টের মেন ফেলেছে । পরপর বোমার আওয়াজ শুনে আমি সামনে গিয়ে রাজুকে জিজ্ঞেস করতেই বাইক রেখে দাঁড়ানো মাত্র আমাদের লক্ষ্য করে বোমা মারে । মোট পাঁচটি বোমা মারা হয়েছে । আমরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছি এবং অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি চাই ।"
অপর আহত বাসিন্দা নাজিবুল মোল্লা বলেন, "আমরা গ্রামের এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম, তখনই কারেন্টের মেন ফেলে দিয়ে হঠাৎ আমাদের দলের ওপর বোমা মারা হয়। রাজু, ওর বাবা, ভাই ও জামাই সহ সাত-আট জন মিলে এই হামলা চালিয়েছে । আমরা বিজেপি করি, আর যারা হামলা করেছে তারা আইএসএফের লোক । বোমার আঘাতে আমরা পাঁচজন জখম হয়েছি ।"
অন্যদিকে জখম সুলতানুর রহমান বলেন, "আমরা কয়েকজন দাঁড়িয়েছিলাম, তখনই হঠাৎ করে রাজুরা এসে আমাদের ওপর অন্তত পাঁচটি বোম মারে । বোমার স্প্লিন্টারে আমরা পাঁচজন রক্তাক্ত হই । আমরা কোনও পার্টি করি না, সাধারণ গ্রামবাসী । প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ বিচার চাই ।"
বোমাবাজির খবর পেয়ে রাতেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হাড়োয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তল্লাশি চালিয়ে এলাকা থেকে মজুত রাখা বিপুল পরিমাণ তাজা বোমা উদ্ধার করে । আহতদের উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । মূল অভিযুক্ত আমিরুল মোল্লা রাজুকে গ্রেপ্তার করা হলেও, এই সামগ্রিক ঘটনা ও রাজনৈতিক চাপানউতোর নিয়ে এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । বাকি অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান জারি রেখেছে পুলিশ ।