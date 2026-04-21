ভোটের মুখে মুর্শিদাবাদে বিস্ফোরণ ! উড়ল কংগ্রেস নেতার বাড়ির ছাদ

ভোটের মুখে মুর্শিদাবাদে বিস্ফোরণ ! উড়ল কংগ্রেস নেতার বাড়ির ছাদ
ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ফরাক্কা ব্লকের মানিকনগর ৷ মুহূর্তে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় পুরো এলাকা ৷ কংগ্রেস নেতার বাড়িতে সেইসময় কাজ করছিলেন কিছু শ্রমিক ৷
Published : April 21, 2026 at 8:05 AM IST
ফরাক্কা, 21 এপ্রিল: চৌকাঠে কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন । তার দু'দিন আগে বিস্ফোরণে কাঁপল মুর্শিদাবাদ । উড়ল কংগ্রেস নেতার বাড়ির ছাদ । সোমবার ফরাক্কা ব্লকের নয়নসুখ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানিকনগর গ্রামের বাসিন্দা তথা জাতীয় কংগ্রেসের বুথ সভাপতি সাইমুল শেখের বাড়ির ছাদে বিস্ফোরণটি ঘটে । তীব্রতা এতটাই ছিল যে, ছাদ ভেঙে ইট নীচে পড়ে যায় । ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায় ।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, সাইমুল শেখের বাড়িতে বর্তমানে ছাদ ঢালাইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে নির্মাণ কাজ চলছিল । প্রত্যক্ষদর্শী নির্মাণ শ্রমিকরা জানিয়েছেন, তাঁরা যখন কাজের বিরতি নিয়ে জল খাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় আচমকাই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে । মুহূর্তে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় পুরো এলাকা । বিস্ফোরণের অভিঘাতে ছাদের একটি বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।
এদিকে, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরাক্কা থানার পুলিশ বাহিনী । বোমাটি আগে থেকে ছাদে মজুত ছিল কি না, নাকি বাইরে থেকে ছোড়া হয়েছিল তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল । এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা এড়াতে পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে । পুরো বাড়িটি ঘিরে রেখেছে পুলিশ ।
ঘটনার সময় ছাদে উপস্থিত শ্রমিক মিল্টন বলেন, "আমরা চারজন শ্রমিক জল খাচ্ছিলাম । হঠাৎ করেই বোমা ফেটে যাওয়ার শব্দ পাই । অথচ আমরা যখন সকালে ছাদ পরিষ্কার করেছিলাম, তখন সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়েনি । অল্পের জন্য আজ প্রাণ বেঁচে গেল আমাদের ।"
অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতার স্ত্রী হিলিনা খাতুন বলেন, "বাড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ করার সময় হঠাৎ বিকট শব্দ শুনি । দৌড়ে এসে দেখি ছাদের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে । আমার ছোট ছেলে, মেয়েরা সবসময় ছাদে খেলা করে । আজ কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত । কারা এই কাজ করল আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না ।"
ভোটের মুখে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে পৌঁছেছে । স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে এলাকায় সন্ত্রাস ছড়ানোর উদ্দেশে কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতেই বোমা মজুত করে রাখা হয়েছিল ।
পাল্টা অভিযোগে কংগ্রেসের । তাদের দাবি, কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে এবং নির্বাচনের আগে ফাঁসানোর জন্য এটি একটি গভীর ষড়যন্ত্র । প্রশাসনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে নিরপেক্ষভাবে পুরো ঘটনার তদন্ত করার জন্য ৷ যা নিয়ে রাজনৈতিক পারদ তুঙ্গে উঠেছে ।
এমনিতেই এবার ফরাক্কার রাজনৈতিক হাওয়া বেশ গরম । ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রতীকে লড়ছেন সামশেরগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক আমিরুল ইসলাম । এই নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভ রয়েছে । এদিকে এবার কংগ্রেস ফরাক্কায় কোমর বেঁধেই নির্বাচনে নেমেছে । হাত শিবিরের প্রার্থী মাহাতাব শেখ ৷ আবার বিজেপি প্রার্থী সুনীল চৌধুরীও প্রচারে নিজেকে ভাসিয়ে রেখেছেন । সব মিলিয়ে ফরাক্কায় এবার ত্রিমুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখছে রাজনৈতিক মহল ।