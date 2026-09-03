জলে ডুবল কঙ্কালীতলা মন্দির ! বন্ধ দাহকাজ, বোলপুরে জলপ্রলয়ে মৃত 1

জলে ডুবল কঙ্কালীতলা মন্দির ! বন্ধ দাহকাজ, বোলপুরে জলপ্রলয়ে মৃত 1
নিরাপত্তার কথা ভেবে গর্ভগৃহ থেকে দেবীর বিগ্রহ সরিয়ে পাশের শিবমন্দিরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । আপাতত সেখানেই পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
Published : September 3, 2026 at 5:08 PM IST
বীরভূম, ৩ সেপ্টেম্বর: ভোর রাত থেকেই বাড়ছিল জল । প্রথমে মন্দির চত্বর । তার পর রাস্তা । ক্রমে কোমর ছুঁল জল । সামনে তখন সতীপীঠের অন্যতম কঙ্কালীতলা মন্দির । চারপাশে কোপাইয়ের জল । মন্দিরে ঢোকার পথও জলের তোড়ে কার্যত বন্ধ । শেষ পর্যন্ত ভক্তদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হল । বন্ধ হয়ে গেল কঙ্কালীতলা মহাশ্মশানের দাহকাজও ।
বীরভূমের আকাশে টানা বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমলেও বৃহস্পতিবারও বিপর্যস্ত বোলপুর ও জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা । কোথাও বাড়ির ভিতরে জল, কোথাও রাস্তায় কোমরসমান জল । কোথাও আবার একরের পর একর চাষের জমি জলের তলায় । আর তারই মধ্যে কোপাই, অজয়, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী - একাধিক নদনদী যেন ফুলেফেঁপে উঠেছে । কোপাই বইছে বিপদসীমার উপর দিয়ে । কঙ্কালীতলা মন্দির চত্বর প্লাবিত হওয়ার ছবি ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে ।
শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতরের হিসাবে, বুধবার এক দিনেই বৃষ্টির পরিমাণ ছিল 262.8 মিলিমিটার । বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত আরও 33.6 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে বলে স্থানীয় প্রশাসনিক সূত্রের দাবি । এই প্রবল বৃষ্টির জেরেই বোলপুরের একাধিক নিচু ওয়ার্ডে জল জমে পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠেছে ।
সবচেয়ে বেশি নজর এখন কঙ্কালীতলায় । ভোর থেকেই মন্দির চত্বর দিয়ে বইতে শুরু করে কোপাইয়ের জল । মন্দিরে জল ঢোকার খবর ছড়াতেই সতর্ক হয় মন্দির কমিটি ও পুলিশ । ভক্তদের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয় । কিন্তু মায়ের নিত্যপুজো থামেনি । কোমরসমান জল পেরিয়েই ভোগ নিবেদন করা হয় । মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রথম দিকে জল না ঢুকলেও পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে থাকায় উদ্বেগ বাড়ে । শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তার কথা ভেবে গর্ভগৃহ থেকে দেবীর বিগ্রহ সরিয়ে পাশের শিবমন্দিরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । আপাতত সেখানেই পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
কঙ্কালীতলার সেবায়েত সতীনাথ ভট্টাচার্যের কথায়, "ভোর রাত থেকেই জল বাড়তে শুরু করেছে । আরও জল বাড়লে মায়ের বিগ্রহ পাশের শিবমন্দিরে নিয়ে যাব । প্রশাসনের তরফে মন্দিরে কাউকে প্রবেশ করতে না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । জলস্রোত রয়েছে । তবে যথারীতি ভোগ নিবেদন করা হয়েছে ।" মন্দিরের পাশের মহাশ্মশানেও একই ছবি । জল ঢুকে পড়ায় আপাতত বন্ধ রাখতে হয়েছে দাহকাজ । যে জায়গায় প্রতিদিন শেষকৃত্যের জন্য মানুষের ভিড় হয়, সেখানেই এখন জলের স্রোত ।
আর সেই সময়েই বোলপুরের কাশিমবাজারে ঘটে যায় আরও মর্মান্তিক ঘটনা । বৃষ্টিতে ভেজা বিদ্যুতের তারে শক খেয়ে মৃত্যু হয় 19 বছরের সুব্রত পালের । জলের তোড়ে তাঁর দেহ ভেসে যায় । কয়েক ঘণ্টা ধরে খোঁজ চালানোর পর ডুবুরিরা দেহ উদ্ধার করেন । পরে তা ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । শুধু শহর নয়, গ্রামেও বিপদের ছবি আরও চওড়া ।
বোলপুরের একাধিক জায়গায় ইতিমধ্যে 20টির বেশি মাটির বাড়ি ভেঙে পড়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে । আরও বেশ কিছু কাঁচা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত । কোনও বাড়ির দেওয়াল ধসে পড়েছে, কোথাও আবার কাদামাটির ঘর বৃষ্টির জল শুষে দুর্বল হয়ে গিয়েছে । বহু পরিবারকে ঘর ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় সরতে হয়েছে ।
বোলপুর ছাড়িয়ে নানুর, লাভপুর, ইলামবাজার, রাজনগর, লোবা, দুবরাজপুর, সাঁইথিয়া, আহমেদপুর, ময়ূরেশ্বর- বীরভূমের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখন চোখ যত দূর যায়, কোথাও জল, কোথাও জল । একর একর চাষের জমি জলের তলায় । ধান-সহ বিভিন্ন ফসলের কতটা ক্ষতি হয়েছে, তার হিসাব তৈরি করছে জেলা প্রশাসন । জল না নামা পর্যন্ত ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ বোঝা সম্ভব নয় বলেই প্রশাসনিক আধিকারিকদের বক্তব্য । এরই মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে তিলপাড়া জলাধার ।
ময়ূরাক্ষীর উপর তিলপাড়া মিহিরলাল জলাধার থেকে বুধবার প্রথমে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 9 হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছিল । বৃহস্পতিবার ভোররাতে ছাড়ার পরিমাণ বেড়ে হয়েছিল প্রায় 15 হাজার কিউসেক । পরে দিনের দিকে তা কমিয়ে প্রায় 7900 কিউসেক করা হয় । ফলে নদীগুলির জলস্তর নিয়ে উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে ।
কোপাইয়ের পাশাপাশি অজয়, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী - বীরভূমের একাধিক নদী ফুলে ওঠায় নিচু এলাকার মানুষের দুশ্চিন্তা বাড়ছে । এর আগে ভারী বৃষ্টিতে কোপাইয়ের জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে দেখা গিয়েছে, ফলে বোলপুরের নিচু এলাকাগুলিতে জল নামার গতি নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে । তবে বৃহস্পতিবার দুপুরের পর বৃষ্টির দাপট কমেছে । সেটাই আপাতত স্বস্তির খবর । আবহাওয়া পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হলে নদীর জলও ধীরে ধীরে নামতে পারে বলে আশা প্রশাসনের ।
বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈনের বক্তব্য, "বৃষ্টি কমেছে । পরিস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক । প্রশাসন সজাগ আছে । যে কোনও সমস্যা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে ।"
কিন্তু বোলপুরের মানুষের কাছে 'স্বাভাবিক' শব্দটির অর্থ এখন অনেকটাই বদলে গিয়েছে । কারণ, কঙ্কালীতলার মন্দিরে জল । মহাশ্মশানে জল । বাড়ির উঠোনে জল । চাষের জমিতে জল । রাস্তার উপর জল । আর তার মধ্যেই এক তরুণের নিথর দেহ উদ্ধার ।
বৃষ্টি থামলে হয়তো জল নামবে । রাস্তা আবার দেখা যাবে । দোকান খুলবে । মানুষ ঘরে ফিরবেন । কিন্তু যে কাদায় আজ ডুবে রয়েছে ফসল, যে দেওয়াল আজ ভেঙে পড়েছে, যে পরিবারের ঘর থেকে রাতারাতি নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরোতে হয়েছে, সেই ক্ষত এত সহজে শুকোবে না । কোপাই আপাতত একটু শান্ত হওয়ার অপেক্ষায় । বোলপুরও অপেক্ষায়, জল নামবে কবে ?
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