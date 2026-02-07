সরাই লাইসেন্স নেই অধিকাংশ হোটেলের, মধুচক্রের ঘটনায় স্বীকারক্তি মালিক সংগঠনের

সরাই লাইসেন্স নেই অধিকাংশ হোটেলের, মধুচক্রের ঘটনায় স্বীকারক্তি মালিক সংগঠনের
হোটেল ও রিসর্টের সুনাম বাঁচাতে আসরে বোলপুর-শান্তিনিকেতন লজ মালিক কল্যাণ সমিতি ৷ সরাই লাইসেন্স না-দেওয়ার জন্য প্রশাসনকে নিশানা ৷
Published : February 7, 2026 at 6:35 PM IST
বোলপুর, 7 ফেব্রুয়ারি: শান্তিনিকেতনের অধিকাংশ হোটেল ও রিসর্টে নেই সরাই লাইসেন্স ৷ মধুচক্রের ঘটনার পর স্বীকার করে নিল বোলপুর-শান্তিনিকেতন লজ মালিক কল্যাণ সমিতি ৷ তবে তাদের দাবি, একটি হোটেলে মধুচক্র চালানোর অভিযোগের জেরে বাকি হোটেল ও রিসর্টের সুনাম নষ্ট হচ্ছে ৷ কিন্তু, বোলপুর-শান্তিনিকেতনে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে হোটেল, রেস্তরাঁ, রিসর্ট, লজ, হোম স্টে, গেস্ট হাউস ৷ অধিকাংশেরই বৈধ ছাড়পত্র নেই ৷ আর সংগঠনের কাছে সেই তালিকাও নেই ৷
বোলপুর-শান্তিনিকেতন লজ মালিক কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে চিত্রা ঘোষ বলেন, "একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য আমাদের বাকি হোটেল-লজগুলোর বদনাম হচ্ছে, ক্ষতি হচ্ছে, প্রভাব পড়ছে ৷ আমরা দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে রয়েছি ৷ এই হোটেল ইন্ডাস্ট্রির উপর নির্ভর করছে বহুজনের রুজিরুটি ৷ যে ঘটনা ঘটেছে আমরা চাই আইন আইনের পথে চলুক ৷"
তবে, বোলপুর-শান্তিনিকেতনের অধিকাংশ হোটেলের সরাই লাইসেন্স নেই ৷ তা স্বীকার করে নিয়ে চিত্রা ঘোষ বলেন, "জমি জায়গা সব নিজের ৷ কিন্তু, এত বছর ধরে 11টি মৌজায় কনভারশন বন্ধ ছিল, তাই সরাই লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছিল না ৷ হোটেলগুলির সরাইয়ের জন্য আবেদন করা রয়েছে ৷ ওঁরা (প্রশাসন) না-দিলে আমরা কী করব ! তবে, দমকলের ছাড়পত্র আছে ৷"
'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন ৷ সারা বছরই হাজারো পর্যটকের আনাগোনা এখানে ৷ সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে পরিচিত এই শান্তিনিকেতনের তালতোড় এলাকার একটি গেস্ট হাউসে মধুচক্রের আসর চালানোর অভিযোগ উঠেছিল ৷ শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ হানা দিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করেছিল ৷ পাশাপাশি, ভিনরাজ্যে আটজন মহিলাকে উদ্ধার করেছিল ৷ এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছিল শান্তিনিকেতনে ৷ আর তারপর থেকেই প্রভাব পড়তে শুরু করে হোটেল ব্যবসায় ৷
তাই এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে বোলপুর-শান্তিনিকেতন লজ মালিক কল্যাণ সমিতি ৷ কেন সরাই লাইসেন্স নেই তার ব্যাখ্যা দেয় মালিক সংগঠন ৷ সেই সঙ্গে মধুচক্রের সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই, তাও স্পষ্ট করার চেষ্টা করল বোলপুর-শান্তিনিকেতন লজ মালিক কল্যাণ সমিতি ৷ প্রসঙ্গত, বোলপুর-শান্তিনিকেতনে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে হোটেল, রিসর্ট, রেস্তরাঁ, লজ, হোম-স্টে ও গেস্ট হাউস ৷
এমনকি বেশ কিছু হোটেল ও গেস্ট হাউসের ট্রেড লাইসেন্স, ফুড লাইসেন্স, পুরসভা বা গ্রাম পঞ্চায়েতের নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট, দমকলের ছাড়পত্র ও পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা নেই বলে অভিযোগ ৷ আয়কর ফাঁকি দিতে অনেকেই সঠিক রেজিস্ট্রার ব্যবহার করে না ও গ্রাহকদের জিএসটি বিল দেয় না বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ শুধু এটুকুই নয়, বহু হোটেল ও লজ আদিবাসীদের জমি, সরকারি জমি, দেবত্তর সম্পত্তি ও চাষ জমি দখল করে গড়ে উঠেছে ৷
আর এই সব বৈধ ছাড়পত্র না-থাকা হোটেল ও রিসর্টে প্রশাসনের নজর নেই বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ কখন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে, কিছুদিনের জন্য টনক নড়ে প্রশাসনের ৷ তবে, এবার মধুচক্রের ঘটনায় শোরগোল পড়তেই সাংবাদিক বৈঠক করে বোলপুর-শান্তিনিকেতন লজ মালিক কল্যাণ সমিতি ৷ তারা নিজেদের ভুলগুলিও স্বীকার করে নেয় ৷ পাশাপাশি, এই ধরনের ঘটনা থেকে সতর্ক থাকা ও পর্যটকদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছে সংগঠনটি ৷