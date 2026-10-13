2015-র খুনের চার্জশিটে নাম বাদ মূল অভিযুক্ত কাজলের, পুনরায় তদন্তের নির্দেশ আদালতের

2015-র খুনের চার্জশিটে নাম বাদ মূল অভিযুক্ত কাজলের, পুনরায় তদন্তের নির্দেশ আদালতের
Bolpur Court Orders Re-investigation of 2015 Murder Case: দু’বার চার্জশিট পেশের পরেও নাম বাদ মূল অভিযুক্তের ৷ পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা আদালতের ৷
Published : October 13, 2026 at 5:38 PM IST
বোলপুর, 13 অক্টোবর: অ্যাম্বুল্যান্স থেকে গুলি করে খুনের ঘটনার চার্জশিট থেকে বিধায়ক কাজল শেখের নাম বাদ কেন ? বোলপুর মহকুমা আদালতে অভিযোগকারীর আইনজীবী এই প্রশ্ন তোলার পর, পুলিশকে পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দিলেন বিচারক ৷ 16 ডিসেম্বরের মধ্যে মামলার তদন্ত করে পুলিশকে আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ 2015 সালের 28 সেপ্টেম্বর বোলপুরের নিমতলায় তিনজনকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল ৷ সেই ঘটনায় কাজল শেখ-সহ 22 জনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷
মামলায় অভিযোগকারীদের পক্ষের আইনজীবী প্রতাপ মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই মামলায় 1 নম্বরে নাম ছিল কাজল শেখের ৷ তিনি-সহ 22 জনের নামেই পুলিশ প্রথমে চার্জশিট দিয়েছিল ৷ সেই চার্জশিটে আপত্তি জানিয়েছিলেন কাজল শেখ ৷ দ্বিতীয় চার্জশিটে কাজল শেখকে সন্দেহভাজন হিসাবে উল্লেখ করে নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয় ৷ আমরা এরই আপত্তি জানিয়েছি ৷ আদালত নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ৷ ঘটনার দিন নাকি কাজল শেখ বিধানসভায় ভিজিটর হিসাবে ছিলেন ৷ কিন্তু, তার প্রমাণ পুলিশ তদন্ত করে পায়নি ৷ 16 ডিসেম্বরের মধ্যে আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে হবে পুলিশকে ৷"
2015 সালে নানুরে অনুব্রত মণ্ডলের যুযুধান হিসাবে পরিচিত বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের নেতা তখন ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ ৷ আর নানুরের বিধায়ক ছিলেন অনুব্রত অনুগামী গদাধর হাজরা ৷ অভিযোগ, প্রায় সময়ই বিধায়কের অনুগামীদের সঙ্গে কাজল শেখের অনুগামীদের মধ্যে চলত বোমাবাজি, গুলির লড়াই, সংঘর্ষ ৷
ওই বছরেই 28 সেপ্টেম্বর বোলপুরের নিমতলায় তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক গদাধর হাজরার অনুগামী 3 জনকে গুলি করে হত্যা করা হয় ৷ বাইকে করে বোলপুরের দিকে আসছিলেন ওই তিন তৃণমূল নেতা ৷ সেই সময় একটি অ্যাম্বুল্যান্সে করে এসে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা ৷ তদন্তে জানা যায়, যে অ্যাম্বুল্যান্সটি ব্যবহার করা হয়েছিল তা ছিল বিধায়ক তহবিল থেকে চারকল গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য কেনা ৷ অ্যাম্বুল্যান্সে গদাধর হাজরার নাম লেখা ছিল ৷ আর এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ছিল কাজল শেখের পাপুড়ি গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় ৷
এই ঘটনায় মৃত তিনজনের মধ্যে কুরবান শেখের বাবা জিলাই শেখ বোলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ৷ সেখানে কাজল শেখ-সহ 22 জনের নাম ছিল ৷ তদন্ত করে পুলিশ 22 জনের নামেই চার্জশিট দিয়েছিল ৷ আদালতে এই চার্জশিটে আপত্তি জানিয়েছিলেন কাজল শেখ ৷ এরপর ফের তদন্ত শুরু হয় ৷ কিন্তু, এবার দ্বিতীয় চার্জশিটে কাজল শেখের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয় ৷ যা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলেন অভিযোগকারীর আইনজীবী ৷ আর তারপরেই আদালত পুলিশকে পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ৷
কিন্তু, সেই তদন্তের পরেও 2025 সালের 4 এপ্রিল পুলিশ তৃতীয় চার্জশিটে কাজলের নাম বাদ দিয়ে সন্দেহভাজনের তালিকায় রেখে, তা আদালতে পেশ করে ৷ কাজল শেখের পক্ষ থেকে আদালতে জানানো হয়, ঘটনার দিন তিনি বোলপুরে ছিলেন না ৷ সেদিন তিনি বিধানসভায় ভিজিটর হিসাবে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, অভিযোগ তদন্তে এমন তথ্য পায়নি পুলিশ ৷
প্রসঙ্গত, তৃতীয় চার্জশিট দাখিলের সময় ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদে আসীন ৷ এরপরেই ফের প্রভাবশালী তকমা দিয়ে তৃতীয় চার্জশিটে আপত্তি জানায় মৃতের পরিবার ৷ 2026 সালে 18 মার্চ বোলপুর মহকুমা আদালতে আপত্তি জানানো হয় ৷ এদিন, তারই শুনানিতে আদালত এই মামলার পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ৷ বিচারক তদন্তকারী অফিসারকে নির্দেশ দিয়েছেন 16 ডিসেম্বরে মধ্যে এই মামলার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে ৷ এই মুহূর্তে কাজল শেখ বীরভূম জেলার হাঁসন বিধানসভার বিধায়ক এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য ৷
তবে আদালতের পুনরায় তদন্তের নির্দেশে নিমতলা খুনের মামলায় চিন্তার ভাঁজ বিধায়ক কাজল শেখের কপালে ৷ যদিও, এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে কাজল শেখের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷