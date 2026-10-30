বীরভূমে বেআইনি বালিপাচার ! প্রশাসন-দলের একাংশ জড়িত, অভিযোগ বোলপুরের বিজেপি সভাপতির
Illegal Sand Mining and Trade in Birbhum: ইলামবাজারে বালিপাচার রুখতে পুলিশ ও ভূমি সংস্কার দফতরের অভিযান ৷ পশ্চিম বর্ধমানে গা-ঢাকা মাফিয়াদের ৷
Published : October 30, 2026 at 6:53 PM IST
ইলামবাজার, 30 অক্টোবর: রাজ্যে পালাবদল হয়েছে ৷ কিন্তু, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় একভাবে রমরমিয়ে চলছে বেআইনি বালি উত্তোলন, পাচার ও বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য ৷ যদিও, আগামী 1 নভেম্বর পর্যন্ত নদীগর্ভ থেকে বালি উত্তোলনে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বীরভূমে ৷ কিন্তু, প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইলামবাজারে অজয় নদের একাধিক জায়গা থেকে দেদার বালি তুলে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে ৷
অভিযোগ, দিনের বেলা নদীগর্ভে বড় বড় জেসিবি মেশিন, ট্রাক নামিয়ে বালিপাচার করা হচ্ছে ৷ তবে, বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের খবর পেয়ে পুলিশ ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকরা শুক্রবার হানা দেন খাদানগুলিতে ৷ সেই সময় ক্ষণিকের জন্য এলাকা থেকে পালিয়ে যায় বালি মাফিয়ারা ৷ তবে, এই অভিযানকে ঘুরিয়ে লোক দেখানো বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল ৷ তিনি অভিযোগ করলেন, বেআইনি বালি উত্তোলন ও কারবারের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসন ও দলেরই একাংশের যোগ আছে ৷
তিনি বলেন, "বীরভূম পুলিশ বালি তোলার পর অ্যাকশন মুডে নেমেছে তাই তো ?৷ আর যখন বালি তোলা হচ্ছিল, এত লেবার, মেশিন যাচ্ছিল, পুলিশের তো এত ইনফরমার, তাও আগে খবর পাচ্ছে না, এটা সন্দেহজনক লাগছে না ? এগুলি রাজনৈতিক দলের নয়, প্রশাসনের কাজ ৷ প্রশাসন যদি জেনেও না-জানার ভান করে, তাহলে কিছু করার নেই ৷ এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে আছে, কোনও দিন ভাঙচুর চালিয়ে দেবে ৷ তখনও চুপ করে থাকবেন আপনারা ৷"
এরপরেই বিজেপির একাংশ এবং পুলিশের মধ্যে অনেকে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ তোলেন বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ৷ তিনি বলেন, "আমার কাছে খবর আছে প্রশাসনের কিছু ব্যক্তি, দলের কিছুজন, চার তারিখের পর বিজেপি হয়েছে এমন লোকও যুক্ত ৷ প্রশাসনকে বলব চুপচাপ বসে না-থেকে বেআইনি কারবার আটকান ৷"
বীরভূম জেলায় অন্যান্য বেআইনি কারবারগুলির পাশাপাশি বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য নতুন কিছু নয় ৷ এই জেলার অজয়, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, কোপাইয়ের মতো নদ-নদী থেকে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি তুলে পাচার করে দেওয়ার অভিযোগ বারবার ওঠে ৷ তবে, বর্ষার জন্য 1 নভেম্বর পর্যন্ত নদীগর্ভ থেকে বালি তোলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ৷
এই নিষেধাজ্ঞার বিজ্ঞপ্তিকে কার্যত বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বীরভূমের ইলামবাজারের শুকডালা, বিল্লমঙ্গল, শীর্ষা, জয়দেব-সহ পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানার কাঞ্চনপুর, নয়াকাঞ্চনপুর, শশীপুর, বাসুদেবপুর এলাকায় রমরমিয়ে চলছে নদীগর্ভ থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলা ও পাচার ৷ সেটাও আবার দিনের বেলা ৷ নিয়মবহির্ভূতভাবে নদীগর্ভে বড় বড় জেসিবি, ট্রাক, লরি নামিয়ে বালি বোঝাই করার কাজ চলছে ৷ ট্রাকে বালি ওভার লোড করে পাচার হয়ে যাচ্ছে জেলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৷ রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার, অর্থাৎ বিজেপি সরকার আসার পরেও বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য ও বালি পাচারের চিত্রটা একই থেকে গিয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ৷
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার সীমানা হল অজয় নদ ৷ ফলে দুই জেলার প্রশাসনের এক্তিয়ার ও কাজ করার সীমানাকে সুচতুরভাবে কাজে লাগাচ্ছে বালি মাফিয়ারা ৷ আর বীরভূম প্রশাসন হানা দিলে বালি মাফিয়ারা পশ্চিম বর্ধমানের দিকে পালিয়ে যায় ৷ আবার ওই জেলার প্রশাসন অভিযানে নামলে মাফিয়ারা বীরভূমে পালিয়ে আসে ৷ বেআইনিভাবে বালির কারবার রুখতে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুই জেলার প্রশাসনকে নিয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করে দিয়েছিলেন, তা বর্তমানে নিষ্ক্রিয় বলাই যায় ৷
বালি বোঝাই বড় বড় ট্রাক, লরি গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের ফলে রাস্তাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ৷ তাই ক্ষিপ্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে এদিন ইলামবাজার থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকেরা হানা দেন বেআইনি বালির ঘাটগুলিতে ৷ পুলিশ-প্রশাসনকে দেখে সাময়িকভাবে পালিয়ে যায় বালি মাফিয়ারা ৷
নদীগর্ভে জেসিবি নামিয়ে বালি তোলা নিয়মবহির্ভূত ৷ অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি উত্তোলন করলে নদীর গতিপথ যেমন বদলে যেতে পারে ৷ তেমনই সেখানে গভীর গর্ত হওয়ার ফলে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে ৷ এমনকি, বালি বোঝাই বড় বড় ট্রাক, ডাম্পার, লরি চলাচলের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে নদীর বাঁধ ৷ ফলে বর্ষার সময় দেখা দিতে পারে প্লাবন বা বন্যার আশঙ্কা ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপি সরকারের অন্যান্য নেতা ও মন্ত্রীরা বার্তা দিয়েছেন, বেআইনি বালির কারবারে হ্রাস টানা হবে ৷ সস্তায় বালি পাবে সাধারণ মানুষ ৷ কিন্তু, এখনও পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি বলেই অভিযোগ ৷ বীরভূম জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "বেআইনি বালির কারবার রুখতে জোর দেওয়া হচ্ছে, অভিযান চলছে ৷"