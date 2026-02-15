ফের শিরোনামে মেডিক্যাল কলেজ, এবার চিকিৎসক পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

ফের শিরোনামে মেডিক্যাল কলেজ, এবার চিকিৎসক পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার
বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুরে ৷ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
দুর্গাপুর, 15 ফেব্রুয়ারি: চিকিৎসক পড়ুয়া দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনার পর ফের খবরের শিরোনামে দুর্গাপুরের আইকিউ সিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল । এই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের হস্টেলের বাথরুম থেকে ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার কারণেই জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত প্রথম বর্ষের ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার । ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে। খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ।
বিষয়টি নিয়ে এসিপি দুর্গাপুর সুবীর রায় বলেন, "একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের হয়েছে । ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে তরুণের মৃতদেহ পাঠানো হবে । দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ।"
জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম লাবণ্য প্রতাপ (22)। তিনি প্রথম বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া ছিলেন । পরিবার সূত্রে খবর, মৃত ছাত্র বিহারের পটনার বাসিন্দা । শনিবার রাতে হস্টেলের বাথরুম থেকে লাবণ্যর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় । জানা গিয়েছে, এই ডাক্তারি পড়ুয়া একটি সেমিস্টারের পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি । তদন্তের স্বার্থে প্রাথমিকভাবে কথা বলা হয়েছে মৃত ডাক্তারি পড়ুয়ার সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে । পরিবারের তরফে কী বলা হয় ও তারা কী অভিযোগ করেন, তার উপর পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে । তবে, এখনও পর্যন্ত বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে কিছু বলা হয়নি ।
পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদেহ ওই হাসপাতালের মর্গেই রয়েছে ৷ ঘটনার পরেই ছাত্রের পরিবারকে খবর দেওয়া হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে । যদিও রবিবার সকাল থেকেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে । ছাত্রের রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে একগুচ্ছ জল্পনা ছড়ালেও অবশেষে মুখ খোলেন ছাত্রের বাবা অনিল কুমার ।
সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, "পরীক্ষা খুব একটা ভালো হয়নি । রেজাল্ট বেরোতেই তা দেওয়া হয়েছিল রিভিউতে । সে কারণেই হয়তো এমন চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমার ছেলে ।" যদিও পুলিশ জানিয়েছে, তবে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কি না তা জানা যাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর ৷
উল্লেখ্য, 2025 সালে দুর্গাপুরের এই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে কলেজ থেকে খানিক দূরে থাকা জঙ্গলে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল । পড়ুয়ার এক সহপাঠী ও স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল । সেই মামলা এখনও বিচারাধীন ৷ তার মধ্যেই ফের খবরে দুর্গাপুরের এই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ৷