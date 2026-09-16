টিউশন থেকে ফেরার পথে নিখোঁজ দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীর দেহ উদ্ধার, গ্রেফতার নাবালক

টিউশন থেকে ফেরার পথে নিখোঁজ দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীর দেহ উদ্ধার, গ্রেফতার নাবালক
Nadanghat Minor Girl Death Case: ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ নাবালিকার পরিবারের ৷ ঘটনায় গ্রেফতার এলাকারই এক ব্যক্তি ও তাঁর নাবালক ছেলে ৷
Published : September 16, 2026 at 2:46 PM IST
নাদনঘাট, 16 সেপ্টেম্বর: প্রাইভেট পড়তে গিয়েছিল দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী । মঙ্গলবার পড়া শেষের পর দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলেও বাড়ি না ফেরায় শুরু হয় খোঁজাখুঁজি । এরই মধ্যে পরিবারের কাছে আসে একের পর এক অসংলগ্ন তথ্য । অবশেষে দুপুরের পর খড়ি নদী থেকে উদ্ধার হয় ওই ছাত্রীর মৃতদেহ ।
পরিবারের অভিযোগ, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তাকে । ঘটনায় এলাকারই এক নাবালক ও তার বাবাকে প্রথমে আটক করা হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৷ পরে তাদের গ্রেফতার করে নাদনঘাট থানার পুলিশ । প্রাথমিক তদন্তে তাঁদের বিরুদ্ধে ঘটনার সঙ্গে যোগ থাকার কিছু তথ্য মিলেছে । আজ ধৃত দু'জনকে আদালতে পেশ করা হবে ।
এদিকে তদন্তের জন্য বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছন দুর্গাপুর থেকে আগত ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ৷ সেখানে পড়ে থাকা ছাত্রীর ব্যাগ, জুতো-সহ বিভিন্ন সামগ্রী খতিয়ে দেখেন তাঁরা । বেশ কিছু সামগ্রী থেকে নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । ঘটনার তদন্তে ফরেনসিক রিপোর্টকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে পুলিশ ।
ঘটনাস্থলে রয়েছে নাদনঘাট থানার বিশাল পুলিশবাহিনী । পাশাপাশি, অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা থাকায় কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে ।
জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে নাদনঘাট থানার অন্তর্গত গৌড়িরাঙা এলাকার বাসিন্দা ওই ছাত্রী স্থানীয় এক গৃহশিক্ষিকার কাছে পড়তে গিয়েছিল । মৃত ছাত্রীর পরিবার সূত্রে জানা যায়, সেখানে এলাকার এক নাবালকও পড়তে গিয়েছিল । সকাল ন'টা নাগাদ ছুটি হয় । এরপর অন্যরা বাড়ি ফিরে এলেও ওই ছাত্রী বাড়ি ফেরেনি । দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর পরিবারের লোকজন ও গ্রামবাসীরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন ।
পরিবারের এক মহিলা সদস্যের দাবি, পড়া শেষে ওই নাবালকও বাড়ির দিকে ফিরছিল । পরে পরিবারের কাছে সে জানায়, এক ব্যক্তি লাল রঙের মোটর সাইকেলে করে ছাত্রীকে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে । ওই ব্যক্তি পাঞ্জাবি পরেছিল এবং মুখ ঢাকা ছিল বলেও জানানো হয় । এই তথ্যের ভিত্তিতে পরিবারের লোকজন ও গ্রামবাসীরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ শুরু করেন । স্কুল, পরিচিতদের বাড়ি এবং আশপাশের এলাকায় খোঁজ করেও ছাত্রীর সন্ধান মেলেনি ।
এরপর পরিবারের তরফে নাদনঘাট থানায় খবর দেওয়া হয় । পুলিশ নিখোঁজ ডায়েরির পর তদন্ত শুরু করে । পরিবারের দাবি, প্রথমে থানায় গিয়ে খবর দেওয়ার পরও মেয়ের সন্ধান না মেলায় তাঁরা ফের পুলিশের কাছে যান । এরই মধ্যে বিকেল নাগাদ খড়ি নদীতে এক ছাত্রীর মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । বিকেলের পর নদী থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে নাদনঘাট থানার পুলিশ ।
মৃত ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, নাবালকই ছাত্রীকে নিয়ে গিয়েছিল । পরিবারের দাবি, মেয়েটিকে নির্যাতন করে খুন করা হয়েছে । মৃতদেহে পোড়া দাগ এবং আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা । পরিবারের এক সদস্যের দাবি, ঘটনার আগে অভিযুক্ত নাবালকের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের বিরোধ ছিল বলে দাবি ছাত্রীর পরিবারের । তাদের তরফে অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে ।
মৃত ছাত্রীর মা জানান, মেয়ে পড়তে যাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফেরায় তাঁরা খোঁজ শুরু করেন । পরে এক নাবালকের কাছ থেকে জানতে পারেন, মেয়ে মোটর সাইকেলে করে কারও সঙ্গে চলে গিয়েছে । নদী থেকে মেয়ের দেহ উদ্ধারের পর তিনি অভিযোগ করেন, মেয়েকে নির্যাতন করে খুন করা হয়েছে এবং ঘটনার কঠোরতম শাস্তি চান । কীভাবে ছাত্রীর মৃত্যু হল, তার আগে তার সঙ্গে কী ঘটেছিল এবং এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । নাদনঘাট থানার পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও তদন্তের অগ্রগতির পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে ।
পরিবারের অন্য এক সদস্যের দাবি, ওই নাবালকই শেষ পর্যন্ত ছাত্রীর সঙ্গে ছিল । নিখোঁজ হওয়ার পর তার বক্তব্য নিয়েও পরিবারের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয় । যদিও ওই বক্তব্য এবং পরিবারের অন্যান্য অভিযোগের সত্যতা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ।
নাদনঘাট থানার পুলিশ জানিয়েছে তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—ছাত্রী কীভাবে খড়ি নদীতে পৌঁছল, তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কে বা কারা ছিল এবং কীভাবে তার মৃত্যু হল । ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা নমুনা, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ—এই তিনটি দিকের তদন্তের পরই গোটা ঘটনার প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট হবে । বুধবার ফরেনসিক দলের ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহের পাশাপাশি এলাকায় পুলিশি নজরদারিও জোরদার করা হয়েছে । ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া, এখনও থমথমে পরিস্থিতি ।