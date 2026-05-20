মাছের বাজারে পা বাঁধা মৃতদেহ, পানাগড়ে চাঞ্চল্য
মাছ কিনতে গিয়ে মৃতদেহ দেখে আতঙ্ক ছড়াল বাজারে ৷ কীভাবে এখানে দেহটি এল, কারা রেখে গেল তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : May 20, 2026 at 11:43 AM IST
পানাগড়, 20 মে: সাত সকালে মাছের বাজারে গিজগিজ করছে ভিড় ৷ তিল ধারণের জায়গা নেই ৷ কাছে যেতেই চক্ষু চড়কগাছ ৷ পা বাঁধা অবস্থায় মাছ বাজারে পড়ে ব্যক্তির দেহ ! বুধবার সকালের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পানাগড়ে ৷
খুনের অভিযোগ তুলেছে মৃত ব্যক্তির পরিবার । বাজারের মধ্যে পা বাঁধা অবস্থায় দেহ পড়ে থাকতে দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ ।
জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম গোপাল রায় (40)। তিনি কাঁকসার ক্যানেলপাড় এলাকার বাসিন্দা । তাঁর পরিবারের অভিযোগ, মঙ্গলবার রাত থেকেই নিখোঁজ ছিলেন গোপাল । খোঁজাখুঁজিও চলছিল ৷ একদিনের মধ্যেই এভাবে তাঁর দেহ উদ্ধার হবে তা ভাবতে পারছেন না পরিবারের কেউই ৷ তা স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাটিকে খুন বলে অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা ।
এই ঘটনায় ডিসিপি পূর্ব অভিষেক গুপ্তা বলেন, "পানাগড়ে মাছ বাজারে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে । পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে মৃতদেহ । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে প্রতিদিনের মতো পানাগড় মাছ বাজারে ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা আসেন । সেই সময়ই বাজার চত্বরে এক ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখতে পান তাঁরা । খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা ।
ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ । কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে । মৃতের বৌদি পূজা রায় বলেন, "আমার দেওর মঙ্গলবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিল । সকালে খবর পায়, দেওরকে কেউ মেরে দিয়েছে । এসে দেখি পায়ে দড়ি বাঁধা রয়েছে । কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল না । যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের শাস্তি চাই ।" তবে ঘটনার নেপথ্যে আসলে কী কারণ রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । পা বাঁধা থাকায় রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে । পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ।