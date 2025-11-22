রাজডাঙায় হোটেলের ঘরে উদ্ধার যুবকের দেহ, নেপথ্যে কি কোনও রহস্যময়ী নারী

রাজডাঙায় হোটেলের ঘরে উদ্ধার যুবকের দেহ, নেপথ্যে কি কোনও রহস্যময়ী নারী
শনিবার দুপুরে দেহ উদ্ধার হয়৷ মৃতের নাম আদর্শ লোসাকা (33)৷ বাড়ি বীরভূমের দুবরাজপুরে৷
Published : November 22, 2025 at 9:05 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: হোটেলের ঘরে ফের রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটল কলকাতা শহরে৷ এবার ঘটনাস্থল রাজডাঙা৷ ওই এলাকার একটি হোটেলের ঘর থেকে শনিবার দুপুরে এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়৷ পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম আদর্শ লোসাকা৷ বছর 33-এর ওই যুবকের বাড়ি বীরভূমের দুবরাজপুরে৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে আদর্শ এবং আরও দু’জন ওই হোটেলের একটি ঘর বুক করেন৷ তার পর গভীর রাতে বাকি দু’জন বেরিয়ে গেলেও অশোক যাননি৷ যে দু’জন বেরিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের একজন মহিলা৷
শনিবার আদর্শ ঘর থেকে না-বের হওয়ায় ডাকাডাকি শুরু করেন হোটেলের কর্মীরা৷ পরে দরজা খুলে দেখা যায় ঘরে আদর্শ পড়ে রয়েছে৷ তখন পুলিশকে খবর দেওয়া হয়৷ ততক্ষণে মারা গিয়েছেন আদর্শ৷ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায় ফরেন্সিক টিম৷ ডগ স্কোয়াডও নিয়ে যাওয়া হয় ঘটনাস্থলে৷ কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও যান৷
পরে ঘটনাস্থলে যান কলকাতার গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার৷ তিনি হোটেলের ভিতরে গিয়ে পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন৷ পরে বাইরে এসে জানান, মৃতের নাম আদর্শ লোসাকা৷ বয়স 33৷ তাঁর বাড়ি বীরভূমের দুবরাজপুরে৷ কী কারণে আদর্শ কলকাতায় এসেছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷ মৃতের নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল৷ শরীরেও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে৷ ঘটনাটি খুন বলেই প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে৷
সম্প্রতি কলকাতার পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকার একটি হোটেল থেকেই এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়৷ তিনিও আরও দু’জনের সঙ্গে হোটেলে প্রবেশ করেছিলেন৷ পরে বাকি দু’জন চলে যান৷ কয়েকদিন পর হোটেলের ঘরে থাকা বক্স খাটের মধ্য থেকে দেহ উদ্ধার হয়৷ তদন্তে উঠে আসে যে ওই ব্যক্তি অ্যান্টিক জিনিসপত্রের চোরাকারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন৷ তার জেরেই তাঁকে খুন করা হয়৷
এক্ষেত্রেও কি এমন কোনও বিষয় রয়েছে নেপথ্যে? খতিয়ে দেখছেন লালবাজারের আধিকারিকরা৷ পুলিশের একটি সূত্র বলছে, খুনের ঘটনা হলে বাকি দু’জন জড়িত থাকতে পারে৷ যেহেতু সঙ্গে একজন মহিলা ছিলেন, তাই এর নেপথ্যে নারীঘটিত কোনও বিষয় থাকলেও থাকতে পারে৷ পুরোটাই তদন্তকারীরা খোঁজ নিয়ে দেখছেন৷
রূপেশ কুমার জানিয়েছেন, আদর্শ লোসাকার পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে৷ তারা এলে আদর্শের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য মিলবে বলেই আশা করছেন তদন্তকারীরা৷ পুলিশের একটি সূত্রের বক্তব্য, সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷ জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে হোটেলের কর্মীদেরও৷ তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না-এলে কীভাবে মৃত্যু সেই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে না৷