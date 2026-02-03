ব্যাগ থেকে সদ্যোজাত কন্যার দেহ উদ্ধার, শোরগোল শান্তিপুরে
এলাকাবাসীর অনুমান, দু'দিনের মধ্যে শিশু কন্যাটি হয়েছে । হয়তো শিশু কন্যা হওয়ার কারণেই ফেলে রেখে যেতে পারে তাকে ৷
Published : February 3, 2026 at 1:45 PM IST
শান্তিপুর, 3 ফেব্রুয়ারি: ব্যাগের ভেতর থেকে সদ্যোজাত কন্যার দেহ উদ্ধার ৷ ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুর থানার নবলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢাকুরিয়া এলাকায় । শিশুর দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল 7টা নাগাদ ঢাকুরিয়া এলাকার একটি মন্দিরের পিছনে কলাবাগানের পাশে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা । ওই ব্যাগটি দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের । এরপর ওই ব্যাগে উঁকি মারতেই দেখe যায় একটি সদ্যোজাত কন্যার দেহ পড়ে রয়েছে । খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান আশেপাশের আরও বাসিন্দা । খবর পৌঁছয় শান্তিপুর থানায় । পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় । পাশাপাশি এই ঘটনার পিছনে কে বা কারা জড়িত তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।
রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "মৃত শিশু কন্যার দেহটি উদ্ধার করা হয়েছে । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে তদন্ত শুরু করেছে ৷ এখনও কোনও অপরাধীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি ।"
এলাকাবাসীর অনুমান, একদম সদ্যোজাত ওই শিশু কন্যা । হয়তো শিশু কন্যা হওয়ার কারণেই ফেলে রেখে যেতে পারে তাকে ৷ নতুবা অবৈধ কোনও সম্পর্কের কারণে এই শিশু কন্যাকে ফেলে রাখতে পারে তার জন্মদাতারা । এলাকাবাসী চাইছেন, অপরাধীদের দ্রুত পুলিশ চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ।
স্থানীয় বাসিন্দা বাপ্পা সরকার বলেন, "প্রতিদিনের মতো এলাকার কয়েকজন হাঁটতে গিয়েছিল । তারা হাঁটার সময় দেখে কলাবাগানের পাশে একটি ব্যাগ পড়ে রয়েছে । তাদের সন্দেহ হওয়াতে ব্যাগ খুলে দেখে ওই শিশু কন্যাটি ব্যাগের মধ্যে । এরপর এই খবর পেয়ে এলাকার মানুষজন সেখানে ছুটে যায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে এবং ওই শিশু কন্যার দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় । তবে শিশুটিকে দেখে মনে হচ্ছে এক-দু'দিনের মধ্যে হয়েছে । কে বা কারা শিশুটিকে ফেলে রেখে গিয়েছে আমরা জানতে পারিনি এখনও ।"
আরেক বাসিন্দা সবিতা বিশ্বাস বলেন, "একটা বাচ্চাকে কে বা কারা এখানে ফেলে রেখে গিয়েছে শুনে এলাম ৷ দেখে মনে হচ্ছে মেয়ে ৷ আমরা জানতে চাই বাচ্চাটা কার ৷ পুলিশ খোঁজ বের করুক কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৷"
উল্লেখ্য, এই প্রথম নয়, শান্তিপুরের ফুলিয়াতে এর আগেও একটি সদ্যোজাত কন্যাকে পরিত্যক্ত জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয় । একের পর এক এই শিশু কন্যা ফেলে রেখে যাওয়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই স্তম্ভিত এলাকাবাসী ।