হাসপাতালের শৌচালয়ে উদ্ধার সদ্যোজাতের রক্তাক্ত দেহ, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

হাসপাতালের শৌচালয়ে উদ্ধার সদ্যোজাতের রক্তাক্ত দেহ, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন
অন্যান্য রোগীর আত্মীদের নজরে আসে শিশুর দেহ ৷ কে বা কারা সদ্যোজাতের দেহ ফেলে রেখে গেল, জানতে তদন্ত শুরু পুলিশের ৷
Published : July 12, 2026 at 9:41 PM IST
বলরামপুর, 12 জুলাই: হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী পুরুলিয়ার বলরামপুরের বাঁশগড় গ্রামীণ হাসপাতাল ৷ শৌচালয় থেকে উদ্ধার হল সদ্যোজাতের রক্তাক্ত দেহ ৷ রবিবার সকালে রোগীর পরিজনরাই প্রথম হাসপাতালের পুরুষ শৌচালয়ের ভিতরে সদ্যোজাতের দেহ দেখতে পান ৷ ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে বাঁশগড় এলাকায় ৷ কে বা কারা শিশুটিকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালের দিকে গ্রামীণ হাসপাতালে তেমন লোকজনের ভিড় ছিল না ৷ কিন্তু, বেলা গড়াতে রোগী বাড়তে থাকে ৷ হাসপাতালে আসা রোগীর আত্মীয়রা পুরুষ শৌচালয়ে ঢুকতেই মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই সদ্যোজাতকে দেখতে পান ৷ তাঁরাই হাসপাতালের নার্স এবং চিকিৎসকদের বিষয়টি জানান ৷ দ্রুত হাসপাতালের কর্মীরা সেখানে পৌঁছে চিকিৎসকের উপস্থিতিতে শিশুটিকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যায় ৷ সেখানে পরীক্ষা করার পর চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন ৷
ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ কে বা কারা, কখন সদ্যোজাতের দেহ ফেলে গেল, তা জানা যায়নি ৷ এ নিয়ে বাঁশগড় গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ চিকিৎসক সৌমেন মণ্ডল বলেন, "আজ সকালে রোগীর আত্মীয়রা সদ্যোজাতটিকে দেখতে পান ৷ আমাদের স্টাফ এবং চিকিৎসকরা তাকে পরীক্ষা করে ৷ বাচ্চাটির মৃত্যু হয়েছে ৷ আমরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দিয়েছি ৷ পুলিশ দেহটা নিয়ে গিয়েছে ৷ "
নিরাপত্তা নিয়ে তিনি বলেন, "আমরা দেখছি কী ঘটেছে ৷ পুলিশ তদন্ত করছে ৷ সেই মতো রিপোর্ট জমা পড়বে ৷ কে বা কারা বাচ্চাটিকে রেখে গেল, তার জন্য সিসিটিভি ফুটেজ দেখা হচ্ছে ৷ তদন্তের পরেই বিষয়টি নিয়ে বলা যাবে ৷" কিন্তু, লোকচক্ষুর আড়ালে কীভাবে বাচ্চাটিকে হাসপাতালের শৌচালয়ে কেউ বা কারা ফেলে গেলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ এক রোগীর আত্মীয় পরেশ কর্মকার বলেন, "আমরা পরিবারের একজনকে নিয়ে এসেছি ৷ দেখতে পেলাম ভিতরে দেওয়ালের পাশে পড়ে রয়েছে একটা বাচ্চা ৷ মারা গিয়েছে কি না, তখন বুঝতে পারিনি ৷ পরে সবটা শুনলাম ৷"