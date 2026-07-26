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বাড়ির পাশে জঙ্গলে 6 বছরের শিশুর দেহ! 'খুন করে ফেলে গিয়েছে', অভিযোগ পরিবারের

শনিবার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিল শিশু । পরিবারের দাবি, অন্য কোথাও হত্যার পর দেহটি গভীর রাতে সেখানে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে ।

police investigating
তদন্তে পুলিশ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 26, 2026 at 7:08 PM IST

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আসানসোল, 26 জুলাই: শনিবার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিল বছর ছয়ের শিশু । পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীদের নিয়ে সারাদিন চষে ফেলেছিলেন গোটা এলাকা । সন্ধেয় থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয় । কিন্তু তাতেও মেলেনি কোনও খোঁজ । রবিবার ভোরে বাড়ি থেকে অল্প দূরে জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল সেই শিশুর নিথর দেহ । মুহূর্তে শোক আর আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায় আসানসোলের তুরীপাড়া ।

পরিবারের অভিযোগ, শিশুটিকে খুন করে পরে জঙ্গলে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে । কারণ, যে জায়গা থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেখানে আগের দিন একাধিক বার খোঁজাখুঁজি করা হলেও কিছুই মেলেনি । রহস্যজনক এই মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ।

বাড়ির পাশের জঙ্গলে 6 বছরের শিশুর নিথর দেহ! 'খুন করে ফেলে গিয়েছে', অভিযোগ পরিবারের (ইটিভি ভারত)

ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল পুরনিগমের 54 নম্বর ওয়ার্ডের তুরীপাড়ায় । মৃত শিশুর নাম ঋত্বিক রুজ (6) । বাবা ছোটু রুজ পেশায় রাজমিস্ত্রি । মা পূর্ণিমা রুজ পরিচারিকা । একমাত্র ছোট ছেলেকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছে পরিবার । শিশুর বাবা জানান, শনিবার সকালে তিনি বাড়িতেই ছিলেন । রাতভর কাজের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন । স্ত্রীও বেরিয়ে যান । বাড়িতে ছিল দুই ছেলে । ঘুম ভাঙার পর ছোট ছেলেকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ শুরু করেন । বড় ছেলে কিছুই বলতে পারেনি ।

ছোটু বলেন, "প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো পাড়ায় খেলতে গেছে । কিন্তু অনেকক্ষণ পরও না ফেরায় আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীদের নিয়ে খোঁজ শুরু করি । আশপাশের সমস্ত জায়গায় খুঁজেও ওকে পাইনি । শেষে সন্ধেয় থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করি।"

police investigating
ঘটনাস্থলে তদন্তকারীরা (নিজস্ব চিত্র)

অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশও এলাকায় তল্লাশি শুরু করে । কিন্তু শনিবার রাত পর্যন্ত শিশুর কোনও সন্ধান মেলেনি । রবিবার সকালে বাড়ির অদূরে একটি জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় ঋত্বিকের দেহ । সেখানেই রহস্য ঘনীভূত হয়েছে । পরিবারের দাবি, শনিবার ওই জঙ্গলেও একাধিক বার খোঁজ করা হয়েছিল । স্থানীয় বাসিন্দারাও সেখানে গিয়েছিলেন । কিন্তু তখন শিশুর দেহ দেখা যায়নি । ফলে তাঁদের সন্দেহ, অন্য কোথাও হত্যার পর দেহটি গভীর রাতে সেখানে এনে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে । খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা । দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় । রবিবারই ময়নাতদন্ত হয়েছে ।

পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ নিয়ে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় । কীভাবে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে, কী ভাবে দেহটি ওই জঙ্গলে এল এবং এর পিছনে অন্য কোনও অপরাধমূলক ঘটনা রয়েছে কি না, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"

ঘটনার জেরে তুরীপাড়া এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া । প্রতিবেশীদের অনেকেই বলছেন, ঋত্বিক ছিল অত্যন্ত চঞ্চল ও সকলের পরিচিত মুখ । হঠাৎ তার এমন পরিণতি কেউ মেনে নিতে পারছেন না । স্থানীয় বিজেপি নেতা অঙ্কুর রায় বলেন, "শিশুর রহস্যজনক মৃত্যু অত্যন্ত উদ্বেগের । পরিবারের দাবি যদি সত্যি হয়, অর্থাৎ আগের দিন যেখানে কিছুই ছিল না, পরদিন সেখান থেকেই দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা উচিত । দ্রুত প্রকৃত ঘটনা সামনে আনা দরকার ।"

একটি নিখোঁজ ডায়েরি, সারারাতের উৎকণ্ঠা, আর পরদিন ভোরে জঙ্গল থেকে উদ্ধার হওয়া শিশুর দেহ- গোটা ঘটনায় একের পর এক প্রশ্ন উঠছে ৷ ঋত্বিকের মৃত্যু দুর্ঘটনা, নাকি পরিকল্পিত অপরাধ, সেই উত্তরই খুঁজছে পুলিশ । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ফরেনসিক তদন্তের উপরই নির্ভর করছে রহস্যভেদের পরবর্তী ধাপ ।

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POLICE INVESTIGATING
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CHILD DEAD BODY RECOVER
আসানসোল
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