ওড়িশা থেকে গ্রামে ফিরল জুয়েলের দেহ, ভিনরাজ্যে নিরাপত্তা নেই; ফুঁসছে এলাকাবাসী

ওড়িশা থেকে গ্রামে ফিরল জুয়েলের দেহ, ভিনরাজ্যে নিরাপত্তা নেই; ফুঁসছে এলাকাবাসী
মুর্শিদাবাদের সুতি থেকে ওড়িশায় কাজ করতে গিয়েছিলেন জুয়েল ৷ সেখানে বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ ৷
Published : December 26, 2025 at 2:44 PM IST
সুতি, 26 ডিসেম্বর: সকালে কফিনবন্দি জুয়েল রানার দেহ ফিরল গ্রামে ৷ কাজ করতে ওড়িশার সম্বলপুরে গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিক জুয়েল ৷ সেখানে আইন্থাপালি থানা এলাকার দানিপালি এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা তাঁকে বাংলাদেশি সন্দেহে পিটিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ ৷ এদিন পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ সুতির চক বাহাদুরপুর গ্রামে ঢুকতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন আত্মীয়-পরিজনরা ৷
তৃণমূলের অভিযোগ, বাংলাদেশি তকমা দিয়ে ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় 6 জনকে আটক করেছে পুলিশ ৷ পুরো গ্রাম তথা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷ পরিযায়ী শ্রমিক জুয়েল রানার দেহ দেখতে ভিড় উপচে পড়ে ৷ রোজগারের কারণে ভিনরাজ্যে গিয়েছিলেন জুয়েল ৷ কিন্তু বাড়ি ফেরল তাঁর নিথর দেহ ৷
জুয়েল ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য ৷ তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে ৷ প্রতিবেশীরা জানান, শান্ত স্বভাবের জুয়েল কাজ ছাড়া আর কিছুই ভাবতেন না ৷
ভিনরাজ্যে পরিযায়ী মর্মান্তিক খুনের ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ ৷ তাঁদের অভিযোগ, কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে যেতে হয় শ্রমিকদের ৷ সেখানে কারও নিরাপত্তা নেই ৷ পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে ৷ জুয়েল খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে ওড়িশা পুলিশ ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে ৷ সুতি-1 ব্লকের বিডিও অরূপ সাহা বলেন, "ওড়িশা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে আজই ময়নাতদন্ত করা হয়েছে ৷ তারপর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷"
এলাকাবাসী আক্তার শেখ তৃণমূল সরকারকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "কেউ কি তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছেড়ে অন্য জায়গায় কাজ করতে যায় ? এখানে শিল্প করতে পারেন না ?"
While Bengal embraces every faith with a message of harmony, people in @BJP4India-ruled states are being threatened and assaulted simply for celebrating Christmas.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) December 25, 2025
Those who obstruct the freedom to celebrate festivals can never claim to stand for public welfare or humanity.… pic.twitter.com/IGqPAk1kDL
গতকালই এই ইস্যুতে সাংবাদিক বৈঠকে শশী পাঁজা বলেন, "মুর্শিদাবাদের তিন শ্রমিক—আকির শেখ, পলাশ শেখ এবং জুয়েল রানা—ওড়িশার সম্বলপুরে কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁদের 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে নৃশংসভাবে মারধর করে।" এই ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং বাকি দুজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তৃণমূলের প্রশ্ন, কেন বিজেপি নেতারা এই ঘটনায় নীরব ? কেন এই ধরণের ঘটনা ক্রমাগত ঘটে চলেছে ?
তাঁদের দাবি, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। পাশাপাশি, ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দিকেও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ জরুরি বলে মত এলাকাবাসীর। একইসঙ্গে নিহত পরিবারের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্য ও পরিবারের একজনের সরকারি চাকরির দাবি তোলা হয়েছে ৷ সুতির বাতাস এখন জুয়েল রানার মৃত্যু শোকে ভারি হয়ে উঠেছে।