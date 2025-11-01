ETV Bharat / state

হুগলিতে উদ্ধার স্বামী-স্ত্রী ও কন্যা সন্তানের দেহ ! দেওয়ালে লেখা পরিবারের সাত সদস্যের নাম

ঘরের একটি দেওয়ালে লেখা ছিল পরিবারেরই অন্য সাত সদস্যের নাম ৷ তাঁদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে ৷

The bodies of three people
হুগলিতে উদ্ধার স্বামী-স্ত্রী ও কন্যা সন্তানের দেহ (ইটিভি ভারত)
Published : November 1, 2025 at 10:36 PM IST

চাঁপদানি, 1 নভেম্বর: একই পরিবারের তিনজনের রহস্য-মৃত্যু হুগলির চাঁপদানিতে। ঘরের দরজা ভেঙে পরিবারের কর্তা মহম্মদ কেয়ামুদ্দিন (40)-এর সঙ্গেই তাঁর স্ত্রী এবং কন্যার দেহ উদ্ধার হল ৷ ঘরের একটি দেওয়ালে লেখা ছিল পরিবারেরই অন্য সাত সদস্যের নাম ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ ৷

শনিবার হুগলির চাঁপদানি পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডে চন্দনপাড়া এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বাজার থেকে মোটা টাকা ধার নেওয়া এবং পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রী ও সন্তানকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেয়ামুদ্দিন ৷ অন্যদিকে, ঘরের দেওয়ালে পরিবারে সাত সদস্যের নাম কেন লেখা হয়েছিল তা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে তদন্তকারীদের মধ্যে ৷ তাঁদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

এই বাড়িতে পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে থাকতেন কেয়ামুদ্দিন। এদিন বাড়ি থেকে কোনও সাড়া-শব্দ না পেয়ে আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেন। ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশের পাশাপাশি স্থানীয় পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র এবং এলাকার কাউন্সিলার ঘটনাস্থলে আসেন। দরজা ভাঙতেই কেয়ামুদ্দিনের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায় ৷ সেই সঙ্গে বিছানা থেকে স্ত্রী মমতাজ পারভিন (32) ও মেয়ে আফসা (8)-র দেহও উদ্ধার হয়।

তিনটি দেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়ার ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কী কারণে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, স্ত্রী ও মেয়েকে বিষ খাইয়ে নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন গৃহকর্তা। ডিসিপি অলকনন্দা ভাওয়াল বলেন, "একই পরিবারে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। কয়েকজনকে আটক করেছে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ বোঝা যাবে । "

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কেয়ামুদ্দিন ব্যারাকপুর আদালতে মুহুরির কাজ করতেন। বাজারে অনেক টাকা ধার দেনা হওয়ায় বাবাকে জমি বিক্রির কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর বাবা-মা দু'জনেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত। চন্দনপাড়াই অন্য একটি বাড়িতে থাকেন। জমি বিক্রি করলে এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে আশঙ্কা করে জমি বিক্রি করতে চাননি বৃদ্ধ। তা নিয়ে পরিবারের অশান্তি চলছিল বলে স্থানীয়দের থেকে জানতে পেরেছে পুলিশ ৷ পাশাপাশি প্রাথমিক তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, পরিচয় লুকিয়ে 2019 সালে আরও একটি বিয়ে করে কেয়ামুদ্দিন। সে কথা কয়েকদিন আগে জানাজানি হয়। তা নিয়ে স্ত্রী-র সঙ্গেও প্রায়সই বচসা হত কেয়ামুদ্দিনের ৷

