ঘরে উদ্ধার স্বামীর রক্তাক্ত দেহ, জঙ্গলে 'মৃত্যু' দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর !

ঘরে উদ্ধার স্বামীর রক্তাক্ত দেহ, জঙ্গলে 'মৃত্যু' দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর !
প্রথম পক্ষের স্ত্রী-ছেলে থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন সুনীল । পাশাপাশি থাকত দুটি পরিবার । সম্প্রতি জমি বিক্রির টাকা নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে গোলমাল হয় ।
Published : September 6, 2026 at 7:08 PM IST
কোচবিহার, 6 সেপ্টেম্বর: একই রাতে স্বামী ও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর রহস্য মৃত্যু ! ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের বক্সিরহাট থানার রামপুর-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রামপুর গ্রামে। ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে সুনীল বিশ্বাস (70) এবং জানকী বিশ্বাসের (52) । সম্প্রতি পারিবারিক জমি বিক্রি করে মোটা অঙ্কের টাকা পেয়েছিলেন সুনীল । তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে এই টাকার কোনও সম্পর্ক আছে কি না তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ।
সুনীলের রক্তাক্ত দেহ বাড়ির একটি ঘর থেকে উদ্ধার হয়। অন্যদিকে, বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে জঙ্গলের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয় তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জানকীর দেহ। রবিবার সকালে দেহ দুটি উদ্ধার হলেও ঘটনাটি শনিবার রাতের বলে মনে করছে পুলিশ !
ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বক্সিরহাট থানার অন্তর্গত জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ । দুটি দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । ঘটনাস্থল ঘিরে রেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "বেশকিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে । বাড়ির সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । আশা করছি খুব শীঘ্রই সবটা পরিষ্কার হবে ।" এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের নারী ও সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী মালতি রাভা রায় বলেন, "খুবই দু:খজনক ঘটনা । পুলিশ তদন্ত করলে সবটা পরিষ্কার হবে ।"
সুনীল বিশ্বাসের বাড়ি বক্সিরহাট থানার দক্ষিণ রামপুর গ্রামে । প্রথম পক্ষের স্ত্রী-ছেলে থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন তিনি । পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন তাঁরা । তবে দুই বাড়ির মধ্যে যাতায়াত ছিল না । মুদির দোকান ছাড়া সুদের ব্যবসাও করতেন সুনীল । সম্প্রতি তাঁদের পারিবারিক কিছু জমি বিক্রি হয়। জমি বিক্রির বিরাট অঙ্কের টাকা সুনীল বিশ্বাসের কাছে ছিল । সেই টাকার দখল নিয়ে পারিবারিক ঝামেলা চলছিল । এরই মধ্যে এই খুনের ঘটনা ঘটে ।
ছেলে সজল বিশ্বাস বলেন, "বাবা ঘরের দরজা না খোলায় ডাকাডাকি করা হয় । পরে দরজা খুলে দেখা যায় ঘরে রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে । যারাই খুন করেছে তাদের শাস্তি চাই ।" এদিকে এদিন ঘরে সুনীল বিশ্বাসের দেহ পাওয়া গেলেও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জানকী বিশ্বাসকে খুজে পাওয়া যাচ্ছিল না । অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে জঙ্গলে জানকি বিশ্বাসের দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা । পরে পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ।
পুলিশের পক্ষ থেকে মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে । পাশাপাশি, কীভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে ওই দম্পতির মৃত্যু হল, তা খতিয়ে দেখতে স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে পুলিশ ।