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নিখোঁজ ছিলেন 3 দিন, উদ্ধার ব্যবসায়ীর পচাগলা দেহ ; খুনের অভিযোগ পরিবারের

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ পরিবারের ৷ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ খতিয়ে দেখা হচ্ছে আরও কয়েকটি বিষয় ৷

Decomposed Body
প্রতীকী ছবি ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 4:24 PM IST

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হাড়োয়া, 13 জুলাই: নিখোঁজ হওয়ার তিনদিন পর ঝালমুড়ি বিক্রেতার পচাগলা দেহ উদ্ধার ৷ উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়া থানার ব্রাহ্মণচক এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যবসায়ীর নাম কালীপদ মণ্ডল ৷ তিনি হাড়োয়ার ধুতুরপোতা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন ৷ গত 10 জুলাই থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ছিলেন বলে পরিবারের অভিযোগ ৷ সোমবার সকালে তাঁর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে নির্জন জায়গায় গাছ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ৷ পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷

এদিন সকালে তীব্র দুর্গন্ধ পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা উৎস খুঁজতে গিয়ে ডুমুর গাছ থেকে একটি দেহ ঝুলতে দেখেন ৷ ঘটনাটি জানাজানি হতেই মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায় ৷ খবর দেওয়া হয় হাড়োয়া থানায় ৷ পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ৷ সূত্রের খবর, দেহটি শনাক্ত করার পর জানা যায় সেটি কালীপদর দেহ ৷ পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷

Decomposed Body
নিহত ঝালমুড়ি বিক্রেতা কালীপদ মণ্ডল ৷ (ইটিভি ভারত)

তবে, এই ঘটনাকে খুন বলে দাবি করেছে মৃতের পরিবার ৷ তাঁদের অভিযোগ, 10 জুলাই কেউ বা কারা কালীপদকে বাইকে করে এসে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ৷ তারপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান তিনি ৷ এই ঘটনা প্রসঙ্গে মৃতের ভাইপো কার্তিক মণ্ডল বলেন, "শুক্রবার তখন সকাল 9টা-সাড়ে 9টা বাজে, কাকা বাড়ি থেকে বের হয়ে একটি বাইকে ওঠেন ৷ এরপর মানিকগঞ্জের (রাখালচণ্ডী) মোড় থেকে বাইক সমেত কাকা রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যান ৷ আমরা আশেপাশে ও বাজারের সিসিটিভি’র ফুটেজ চেক করে দেখেছি ৷ ওদিকের কোনও ক্যামেরায় কাকা বা বাইকটিকে দেখা যায়নি ৷ কিন্তু, তার আগের একটি ক্যামেরায় দেখা গেছে বাইকের পিছনে কাকাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷"

তিনি আরও বলেন, "কাকা নোয়াপাড়া স্কুলে মশলামুড়ি বিক্রি করতেন ৷ বেচাকেনা শেষ করে সোজা বাড়ি চলে আসতেন ৷ ওঁর কোনও শত্রু ছিল না ৷ খুব শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন ৷ কোনও এক অজ্ঞাত কারণে কাকাকে হয়তো ব্রাহ্মণচক মাঠে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কয়েকজন ওঁকে মাঠের ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল ৷ এটি একটি পরিকল্পিত খুন ৷ আমাদের প্রশাসনের কাছে একটাই দাবি—এই নিখোঁজ ও মৃত্যু রহস্যের আড়ালে কী গভীর ষড়যন্ত্র লুকিয়ে রয়েছে, তা প্রশাসন খুঁজে বের করুক ৷ আমরা সঠিক তদন্ত ও বিচার চাই ৷"

মৃতের আরেক ভাইপো পবিত্র মণ্ডল বলেন, "গত দশ তারিখ সকালে কাকা বাজার করে বাড়ি আসার পর, কেউ হয়তো কাকাকে কিছু কাগজপত্র নিয়ে যেতে বলেছিল ৷ কারণ ওঁর বুক পকেটে কিছু জরুরি নথি আমরা দেখেছিলাম ৷ কিন্তু, তারপর থেকে আর ওঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ সোমবার ডুমুর গাছের সঙ্গে ওঁর জামা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেহ পাওয়া যায় ৷"

তিনি আরও বলেন, "কাকার কাছে থাকা আধার কার্ড, রেশন কার্ডের মতো প্রয়োজনীয় নথিপত্রগুলো পাওয়া যায়নি ৷ আমাদের সন্দেহ, কাকাকে অপহরণ করার পর পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে ৷"

পুলিশ ইতিমধ্যেই একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এটি খুন নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে সব দিক খোলা রেখেই তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷

TAGGED:

HANGING BODY RECOVERED
MISSING REPORT
MURDER
দেহ উদ্ধার
DECOMPOSED BODY

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