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কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুল থেকে উদ্ধার এএসআইয়ের দেহ, চাঞ্চল্য পুলিশ মহলে

ASI Body recover Police Training School: কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের শৌচালয়ে দীপককে মৃত অবস্থায় দেখতে পান সহকর্মীরা। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

Body recover Police Training School
কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুল থেকে এএসআইয়ের দেহ উদ্ধার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 4:44 PM IST

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কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: কলকাতার পুলিশ ট্রেনিং স্কুল থেকে উদ্ধার এক পুলিশকর্মীর দেহ ৷ আর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুলিশ মহলে। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দীপক তামাং। তিনি কালিম্পংয়ের বাসিন্দা। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর (এএসআই) পদমর্যাদার ওই পুলিশকর্মী পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে কর্মরত ছিলেন।

শনিবার সকালে কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের শৌচালয়ে দীপককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তাঁর সহকর্মীরা। খবর পেয়ে দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, দীপক তামাং নিজেই নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই দীপক তামাং মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন। তাঁর পারিবারিক জীবনেও অশান্তি চলছিল বলে জানা গিয়েছে। সেই কারণেই তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে ঠিক কী কারণে এই চরম সিদ্ধান্ত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি নিয়ে খোঁজ-খবর শুরু করেছে পুলিশ ।

ঘটনার খবর পেয়ে হেস্টিংস থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কীভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে এএসআইয়ের মৃত্যু হল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি মৃত পুলিশকর্মীর সাম্প্রতিক গতিবিধি, ফোনে কার সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন তাও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে।

দীপক তামাংয়ের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের সহকর্মীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কর্মরত অবস্থায় একজন পুলিশকর্মীর এমন মৃত্যু ঘিরে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে পুরো ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করছে হেস্টিংস থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

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পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে দেহ উদ্ধার
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