বিছানায় তরুণীর নিথর দেহ ! ডাবগ্রামে খুনে 1 ধৃত, পলাতক মাকে খুঁজছে পুলিশ
Murder of young woman: বৃহস্পতিবার রাতে এই খুনের নেপথ্যে বড়সড় আর্থিক লেনদেন ও ঋণ সংক্রান্ত বিবাদ রয়েছে বলে দাবি মৃতার বাবা এবং দাদার ৷
Published : November 20, 2026 at 2:38 PM IST
শিলিগুড়ি, 20 নভেম্বর: এক তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি পুরনিগমের 23 নম্বর ওয়ার্ডের ডাবগ্রাম এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । মৃতার নাম তানিশা ঘোষ (23)। পরিবারের তরফে তাঁর মা, দীপশিখা ঘোষ এবং মায়ের বান্ধবী, পলাশি দাসের বিরুদ্ধে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ করা হয়েছে । ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ তানিশার মা ।
বৃহস্পতিবার রাতে এই খুনের নেপথ্যে বড়সড় আর্থিক লেনদেন ও ঋণ সংক্রান্ত বিবাদ রয়েছে বলে দাবি তানিশার বাবা এবং দাদার ৷
ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্তদের অন্যতম পলাশি দাসকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি রানা মুখোপাধ্যায় বলেন, "ঘটনায় খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে । দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । রিপোর্ট থেকে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে । সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তানিশার বাবা, হারান ঘোষ পেশায় গাড়িচালক এবং দাদা দীপঙ্কর গাড়ি সংক্রান্ত কাজ করেন । দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক অসুস্থতা ও খিঁচুনির সমস্যায় ভুগছিলেন তানিশা । বৃহস্পতিবার বিকেলে বাড়িতে পলাশি দাস এলে অশান্তি শুরু হয় ।
তানিশার দাদা দীপঙ্কর ঘোষের অভিযোগ, "সন্ধ্যার দিকে পলাশি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে বাড়িতে আসেন । মা ওঁকে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন ৷ তখন ঘরে তানিশাও ছিল। এরপর আমি ভাইকে নিয়ে স্থানীয় মাঠে চলে যাই, বাবাও কাজে বাইরে ছিলেন । বাড়িতে শুধু ঠাকুরমা ছিলেন ।"
বৃহস্পতিবার রাত 9টা নাগাদ তানিশার ঠাকুরমা গৌরী ঘোষ ফোন করেন দীপঙ্করকে ৷ তিনি জানান, বৌমা (দীপশিখা) দোকানে যাওয়ার নাম করে বেরিয়েছেন এবং বহুক্ষণ হয়ে গেলেও ফেরেননি । খবর পেয়ে দীপঙ্কর বাড়ি ফিরে বোনের ঘরে ঢুকে দেখেন, বিছানার একপাশে তাঁর মায়ের মোবাইলটি পড়ে রয়েছে । এরপর কম্বল সরাতেই তিনি দেখেন, তানিশা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন, তাঁর হাত-পা ঠান্ডা, ঠোঁট কালো হয়ে গিয়েছে এবং মুখ দিয়ে ফেনা (গ্যাঁজলা) বের হচ্ছে ।
তড়িঘড়ি তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন । মৃতার ঠাকুরমা গৌরী ঘোষের দাবি, সারাদিন তানিশা ঘুম থেকে না ওঠায় তিনি বৌমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী ব্যাপার । উত্তরে দীপশিখা জানান, মেয়ে সারারাত জ্বালিয়েছে বলে তিনি সকালে দুধের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছেন । ঠাকুরমার আরও দাবি, তানিশার মাথার কাছে তুলসী পাতার ডাল রেখে শাড়ি বদলে দীপশিখা গত কাল ঘর থেকে বেরিয়ে যান ।
অন্যদিকে, এই খুনের নেপথ্যে বড়সড় আর্থিক লেনদেন ও ঋণের বিবাদের তত্ত্ব খাড়া করেছেন তানিশার বাবা হারান ঘোষ ও দাদা দীপঙ্কর । তাঁদের অভিযোগ, সেলাইয়ের কাজের সূত্রে পলাশি দাসের সঙ্গে দীপশিখা ও তানিশার পরিচয় ছিল । অভিযোগ, সুদ দেওয়ার নাম করে পলাশি 60 হাজার টাকা নিয়েছিলেন তানিশার কাছ থেকে ৷
একইসঙ্গে, দীপশিখার নামে বিভিন্ন সংস্থা থেকে ধাপে ধাপে প্রায় সাড়ে 5 লক্ষ টাকা ঋণ করিয়েছিলেন । সেই ঋণের কিস্তি পলাশি শোধ না করায় ব্যাঙ্কের কর্মীরা বাড়িতে এসে তাগাদা দিতেন । এমনকী ঋণের টাকা মেটাতে দীপশিখা স্বামীর সোনার চেন ও আংটিও পলাশিকে দিয়ে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ।
মৃতার বাবা হারান ঘোষ কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, "আমি ও ছেলে বলেছিলাম সব ঋণ একটু একটু করে শোধ করে দেব। কিন্তু তার আগেই পলাশি দাস, লক্ষ্মী দাস (প্রতিবেশী) এবং আমার স্ত্রী মিলে চাপ সৃষ্টি করে আমার মেয়েকে মেরে ফেলল । ওরা আমার মেয়েকে খুন করেছে, আমি দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই ।"
দীপঙ্করের দাবি, ঘটনার পর পাশের বাড়িতে পলাশিকে পিঠে ব্যাগ নিয়ে পালাতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন । পুলিশ সূত্রে খবর, পলাশি দাসকে জেরা করার পাশাপাশি পলাতক মা, দীপশিখা ঘোষের খোঁজে শহরজুড়ে তল্লাশি চালাচ্ছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ।