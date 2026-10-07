ট্যাক্সির ভিতর দড়ি বাঁধা অবস্থায় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার, কলকাতার ব্যস্ত রাস্তায় চাঞ্চল্য

ট্যাক্সির ভিতর দড়ি বাঁধা অবস্থায় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার, কলকাতার ব্যস্ত রাস্তায় চাঞ্চল্য
Body recovered from inside taxi: ট্যাক্সির পিছনের আসনে 50 বছর বয়সি ওই ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। গাড়িটি ভিতর থেকে লক করা ছিল বলে খবর।
Published : October 7, 2026 at 2:34 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: কলকাতার ডিসি দে রোডে ট্যাক্সির ভিতর থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির দেহ ৷ তাঁর দুই পা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ওই ব্যক্তিকে ৷ বুধবার সকালে 25, ডিসি দে রোডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যাক্সির ভিতরে ওই ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। গাড়িটি ভিতর থেকে লক করা ছিল বলেই খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খবর পেয়ে এন্টালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। গাড়ির ভিতরে পিছনের আসনে 50 বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রথমে বাইরে থেকে গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। পরে স্থানীয় এক মেকানিকের সাহায্যে দরজার লক ভেঙে গাড়িটি খোলা হয় ৷
পুরো প্রক্রিয়াটি ভিডিয়োগ্রাফি করে পুলিশ কর্মীরা ৷ এই বিষয় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "আমরা এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা গিয়েছে ঘটনাস্থলে। সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷" জানা গিয়েছে, গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁর নাড়ির স্পন্দনও পাওয়া যায়নি বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। আরও চাঞ্চল্যের বিষয়, তাঁর দু’টি পা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। এরপর তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
ঘটনার খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড স্কোয়াড, ডিডি-র আধিকারিক এবং সায়েন্টিফিক উইংয়ের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছন। গাড়িটির ভিতর ও আশপাশের এলাকা খতিয়ে দেখেন তারা। কীভাবে ওই ব্যক্তি গাড়ির ভিতরে এলেন, তাঁর পা কেন দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং গাড়িটি ভিতর থেকে কী ভাবে লক হল— এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি অস্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে করছে পুলিশ ৷ তবে এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। গাড়িটির মালিকানা, চালক এবং ওই ব্যক্তির পরিচয় জানারও চেষ্টা চলছে। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে পারে সায়েন্টিফিক উইং। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে।