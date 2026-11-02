বিধানসভার শৌচালয় থেকে উদ্ধার ক্যান্টিন কর্মীর দেহ ! ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য, সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন

বিধানসভার শৌচালয় থেকে উদ্ধার ক্যান্টিন কর্মীর দেহ ! ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য, সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন
Body rescued from Assembly: পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ক্যান্টিন কর্মীর নাম উমেশচন্দ্র দাস । তিনি গত 15 বছর ধরে বিধানসভার একজন অস্থায়ী কর্মী ।
Published : November 2, 2026 at 11:44 AM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: বিধানসভার ভিতর থেকে এক ক্যান্টিন কর্মীর নিথর দেহ উদ্ধার হয় সোমবার সকালে ৷ ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের সর্বোচ্চ আইনপ্রণেতা কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ৷ এই মর্মান্তিক ঘটনার পরই বিধানসভার মতো উচ্চ নিরাপত্তা বলয়যুক্ত চত্বরে সুরক্ষার নানা দিক নিয়ে জোরালো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
বিধানকক্ষের একটি শৌচালয় থেকে আজ সকালে ওই কর্মীর দেহ উদ্ধার করা হয় । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ক্যান্টিন কর্মীর নাম উমেশচন্দ্র দাস । এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "মৃতের নাম উমেশ চন্দ্র দাস । তিনি গত 15 বছর ধরে বিধানসভার একজন অস্থায়ী কর্মী । কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা দেখা হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দারা গোয়েন্দারা পৌঁছে গিয়েছেন। আমরা তদন্ত শুরু করেছি ৷ "
পুলিশ ও বিধানসভা সূত্রে প্রকাশ, সোমবার সকালে বিধানসভার অন্দরে শৌচালয়ের মধ্যে উমেশচন্দ্র দাসকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন অন্যান্য কর্মীরা । সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বিধানসভার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের জানানো হয় । খবর দেওয়া হয় স্থানীয় হেয়ার স্ট্রিট থানায় ।
দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশবাহিনী । এরপর পুলিশ ও বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষীদের সহায়তায় ওই ক্যান্টিন কর্মীকে দ্রুত শৌচালয় থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
ঠিক কী কারণে উমেশচন্দ্র দাসের মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। নিছকই কোনও শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণ, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর আসল কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে তারা ।
এদিকে, রাজ্যের অত্যন্ত সংবেদনশীল ও কড়া নিরাপত্তায় মোড়া বিধানসভা ভবনের অভ্যন্তরে এ ধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ । বিধানসভার অন্দরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি মৃত কর্মীর সহকর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।