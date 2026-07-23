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সিকিম টানেল দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের দেহ পৌঁছল মেটিলি-নাগরাকাটায়, পরিবারের কাছে ক্ষমা চাইলেন বিধায়ক

খবর পেয়েই বিধানসভার অধিবেশন ছেড়ে সরাসরি পুনা ভেংড়া পৌঁছে গিয়েছিলেন দুর্ঘটনাস্থলে। সঙ্গে ছিলেন মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা এবং মন্ত্রী বিশাল লামা।

Sikkim tunnel accident
সিকিম টানেল দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের দেহ পৌঁছল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 2:32 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 23 জুলাই: জাতীয় সড়ক ধরে সাইরেন বাজিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে একটি সরকারি গাড়ি, পিছনে চারটি অ্যাম্বুল্যান্স। দ্রুত গতিতে অ্যাম্বুল্যান্সগুলিকে নিয়ে সেই গাড়ি পৌঁছল চালসা গোলাইয়ে। সেখান থেকে একটি গাড়ি রওনা দিল নাগরাকাটার দিকে বাকি তিনটি রওনা দিল বাঁ-দিকে বাঁক নিয়ে কিলকোট এবং ইংডং চা বাগানের দিকে। ঘড়ির কাঁটা তখন 10টা ছুঁয়ে ফেলেছে। তীব্র শব্দে অ্যাম্বুলেন্সগুলি গিয়ে থামল কুলকোট চা বাগানের 11 নম্বর লাইনের সামনে। 11 নম্বর লাইনের গির্জার সামনে তখন এলাকার শ্রমিক মহল্লার ছোট বড় সবাই ভিড় জমিয়েছেন। অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছতেই কান্নার রোল নিস্তব্ধ চা বাগানে ঝড় তুলল ৷ এভাবেই সিকিমের নামচি জেলার দুর্ঘটনাগ্রস্থ এনএইচপিসি-র টানেলে মৃত শ্রমিকদের মৃতদেহ পৌঁছল তাদের বাড়ির কাছে। গাড়ির দরজা খুলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আত্মীয় পরিজনরা।

গাড়ি থেকে নেমে এলেন বিধায়ক পুনা ভেংড়া। বিধানসভার অধিবেশন থেকে গতকাল রাতেই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন নামচিতে। এবারে সেখান থেকে নিজের বিধানসভার চার শ্রমিকের দেহ নিয়ে তিনি পৌঁছলেন মেটিলি। গাড়ি থেকে নেমেই মৃতের আত্মীয়দের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে তিনি বলেন, "আপনাদের সন্তানদের জীবিত ফেরাতে পারলাম না, আমায় ক্ষমা করে দেবেন।" নিস্তব্ধতার মাঝে বিধায়কের চোখের কোনেও তখন জল গড়িয়ে পড়ছে। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনার খবর পেয়েই বিধানসভার অধিবেশন ছেড়ে সরাসরি পুনা ভেংড়া পৌঁছে গিয়েছিলেন দুর্ঘটনাস্থলে। সঙ্গে ছিলেন মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা এবং মন্ত্রী বিশাল লামা।

সিকিম টানেল দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের দেহ পৌঁছল (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, নামচি জেলার ঝোলুঙ্গে উপজেলার সমরদুং-এ এনএইচপিসি তিস্তা স্টেজ (VI) জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের একটি নির্মাণাধীন টানেলের প্রবেশপথ 21 জুলাই দুপুর নাগাদ মিথেন গ্যাসের বিস্ফোরণ ঘটে এবং সেই কারণে ভূমিধসে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় টানেল। আধিকারিকদের মতে, সোমবার ভূমিধসটি আঘাত হানার সময় এডিআইটি-3 টানেলের ভিতরে 19 জন শ্রমিক, দুইজন ইঞ্জিনিয়র এবং ছয়জন এনএইচপিসি আধিকারিক-সহ মোট 27 জন ছিলেন।

মঙ্গলবার রাতে যাদের দেহ এসেছে বাড়িতে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিকেসার ওরাওঁ এবং শিবা লহরা। এই এলাকারই আরও এক শ্রমিক গ্যাবরিয়েল টিগ্গার দেহ এখনও সনাক্ত করা যায়নি বলে খবর। দেহ পৌঁছনোর পর এলাকার বাসিন্দারা দুই মৃত শ্রমিকের দেহ বাগান সংলগ্ন সমাধিস্থলে সমাধিস্থ করা হয়। পার্শ্ববর্তী ইংডংচা বাগানের শ্যাম ওরাও এবং নাগরাকাটার বাসিন্দা বল ওরাওঁ-এর দেহ এদিন তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা শ্রীলাল টোপ্পো বলেন, "বাগানের অবস্থা ভালো নয়, তাই বাড়তি উপার্জনের জন্য প্রায়শই এলাকার তরুণরা বাইরে কাজ করতে চায় এবারে আর ফেরা হল না ওদের।" নাগরাকাটার বিভাগ পুনা ভেংড়া বলেন, "25 জনের মতো ভিতরে ছিলেন। এখনও পর্যন্ত 12 থেকে 13 জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে উদ্ধারকাজ চালু রয়েছে। সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার একযোগে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। আমরা পরিবার গলির পাশে রয়েছি। আগামী 27 এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী নিজে এসে মৃতের পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করবেন ৷" দেহ পৌঁছনোর আগেই এলাকায় পৌঁছন মেটালির বিডিও সুমন্ত ভৌমিক এবং আইসি মীংমা লেপচা। সূত্রের খবর আজ রাতের মধ্যেই আরো দুটি মৃতদেহ মেটিলি এবং নাগরাকাটায় পৌঁছবে।

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SIKKIM TUNNEL ACCIDENT WORKERS KILL
NAGRAKATA MLA
সিকিম টানেল দুর্ঘটনা
মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা
SIKKIM TUNNEL ACCIDENT

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