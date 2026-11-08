ফিরল ট্রেকিংয়ের সময় তুষার ঝড়ে মৃত 4 অভিযাত্রীর দেহ, এখনও নিখোঁজ 1

ফিরল ট্রেকিংয়ের সময় তুষার ঝড়ে মৃত 4 অভিযাত্রীর দেহ, এখনও নিখোঁজ 1
Rrekkers Death in Snowstorm in Uttarakhand: তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে বরফের প্রায় 15 ফুট নিচে চলে যান অভিযাত্রীরা ৷
Published : November 8, 2026 at 2:47 PM IST
বাঁকুড়া, 8 নভেম্বর: উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিংয়ে গিয়ে তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে এক অভিযাত্রীদের দল ৷ সেই দলে থাকা বাঁকুড়ার পাঁচ অভিযাত্রী নিখোঁজ হয়ে যান ৷ তাঁদের মধ্যে চার জনের দেহ উদ্ধার হয় ৷ এখনও এক জন নিখোঁজ ৷ রবিবার দীপাবলির সকালে তাঁদের দেহ বাঁকুড়ার শালবনী ও কেশরা গ্রামে ফিরল ৷ সন্তানদের নিথর দেহ ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা ৷
জানা গিয়েছে, লক্ষ্মীপুজোর আগে বাঁকুড়ার শালবনী গ্রামের 4 জন এবং কেশরা গ্রামের এক যুবক, মোট পাঁচ বন্ধু মিলে গঙ্গোত্রী থেকে কেদারতাল পর্যন্ত ট্রেকিং-এর জন্য রওনা দেন ৷ নির্দিষ্ট দিনে গঙ্গোত্রী বেসক্যাম্প থেকে একটি অভিযাত্রী দলের সঙ্গে তাঁরা রওনা দেন কেদারতালের উদ্দেশে ৷ কিন্তু, পথে ভয়ঙ্কর তুষার ঝড়ের কবলে পড়েন অভিযাত্রীরা ৷ ওই দলের মোট আট জন সদস্য নিখোঁজ হয়ে যান ৷
বেস ক্যাম্পে খবর পৌঁছাতেই জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও উত্তরাখণ্ড সিভিল অ্যভিয়েশন ডেভলপমেন্ট বোর্ডকে উদ্ধারকাজে নামানো হয় ৷ উদ্ধারকারী দল ছয় দিন ধরে ওই ট্রেকিং রুটে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বাঁকুড়ার শালবনি গ্রামের তিন যুবক এবং কেশরা গ্রামের এক জনের দেহ উদ্ধার করা হয় ৷ সেই সঙ্গে বাকি তিন অভিযাত্রীর দেহও উদ্ধার করে NDRF, SDRF ও উত্তরাখণ্ড সিভিল অ্যভিয়েশান ডেভলপমেন্ট বোর্ডের সদস্যরা ৷ উদ্ধার হওয়া দেহগুলি পরিবারের তরফে শনাক্ত করা হয়েছে ৷ তবে, শালবনী গ্রামের আরেক যুবক অভিযাত্রী রতন ঘোষের কোনও হদিশ মেলেনি ৷
যে চার যুবকের দেহ পাওয়া গিয়েছে তাঁরা হলেন, রিন্টু মণ্ডল, উদয় ঘোষ, মনোজ খাওয়াস এবং তাপস বাউড়ি ৷ এদিন নিহতদের দেহ বাড়ি ফিরতেই পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন ৷ গ্রামেই তাঁদের সৎকার করা হয় ৷ এনিয়ে বাঁকুড়ার বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা বলেন, "আমরা প্রথমদিন থেকে উত্তরাখণ্ড প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলাম ৷ কথা দিয়েছিলাম ছেলেদের নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া হবে ৷ কিন্তু, সেটা পারলাম না ৷ একজনের এখনও খোঁজ মেলেনি ৷ ওখানে খারাপ আবহাওয়ার জন্য উদ্ধারকাজ বন্ধ রয়েছে ৷ পরিস্থিতির উন্নতি হলে আবার শুরু হবে ৷"
বাঁকুড়ার জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত বলেন, "4 জনের দেহ পাওয়া গিয়েছে ৷ সেই চারজনের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ আরেকজন নিখোঁজ আছেন ৷ এই মুহূর্তে উদ্ধারকাজ বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ শুক্রবার পর্যন্ত সার্চ অপারেশন চলেছে ৷ শেষ যে বডিটা পেয়েছিল, সেটা প্রায় 15 ফুট বরফের নিচে ছিল ৷ আমি পার্সোনালি উত্তর কাশীর ডিএম-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি ৷ ওরা কয়েকদিনের মধ্যে আবার সার্চ অপারেশন শুরু করবে ৷"
জেলাশাসক জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিষয়টিতে নজরদারি চালাচ্ছিলেন ৷ 12 নভেম্বর বাঁকুড়ায় জেলা সফরের সময় তিনি নিহতদের ও নিখোঁজ যুবকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পারেন ৷