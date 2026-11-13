দমদমের বন্ধ ফ্ল্যাটে তীব্র গ্যাসের গন্ধ, দরজা ভেঙে উদ্ধার হল বাবা ও দত্তক ছেলের দেহ
Bodies Recovered in Dum Dum: ফ্ল্যাটের দু’টি আলাদা ঘরে পড়ে ছিল বাবা ও ছেলের নিথর দেহ ৷ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু ৷
Published : November 13, 2026 at 8:24 PM IST
দমদম, 13 নভেম্বর: ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে কারও সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ অনেক ডাকাডাকি করেও ফ্ল্যাটের দুই বাসিন্দা বৃদ্ধ বাবা এবং তাঁর দত্তক ছেলের কোনও সাড়া মেলেনি ৷ তাই বাধ্য হয়ে পুলিশের খবর দেন প্রতিবেশীরা ৷ পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ ! ঘরের ভিতর থেকে গ্যাসের তীব্র গন্ধ বেরোচ্ছে ৷ আর ফ্ল্যাটের দুই ঘরে পড়ে রয়েছে বাবা ও ছেলের নিথর দেহ ৷ কীভাবে মৃত্যু হল দু’জনের ? সেই নিয়েই তৈরি হয়েছে রহস্য ৷
ঘটনাটি শুক্রবার বিকেলের ৷ দমদম শেঠবাগানের এক বহুতলের তিনতলার ফ্ল্যাটের বাসিন্দা তপনকুমার চট্টোপাধ্যায় (72) ৷ একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ৷ তাঁর কোনও সন্তান না-থাকায় বছর খানেক আগে মহম্মদ হোসেন ওরফে সূর্য (22) নামে এক যুবককে দত্তক নেন ৷ বাবা এবং দত্তক ছেলে মিলে ফ্ল্যাটে থাকছিলেন ৷ কিন্তু, হঠাৎই তাঁদের রহস্যজনক মৃত্যুতে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ যার জবাব খুঁজছে পুলিশ ৷
ঘটনা সম্পর্কে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "স্থানীয়দের থেকে খবর পেয়ে আমরা গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করি ৷ দু’টি আলাদা ঘর থেকে বাবা ও ছেলের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ ফ্ল্যাটে ঢোকার পরই গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যায় ৷ এই মৃত্যুর পিছনে আত্মহত্যা কিংবা অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ মৃতদেহ দু’টি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পরেই মৃত্যুর সঠিক কারণ স্পষ্ট হবে ৷ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালানো হচ্ছে ৷"
ঘটনা সম্পর্কে মৃতের আত্মীয় প্রসিতকুমার পাল বলেন, "আমরা পুলিশের সঙ্গেই ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকি ৷ ঘরে ঢোকা মাত্রই নাকে গ্যাসের তীব্র গন্ধ আসে ৷ ভিতরে গিয়ে দেখি, ফ্ল্যাটের একটি ঘরে বাবা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন এবং অন্য আরেকটি ঘরে ছেলে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন ৷ তপনকুমার চট্টোপাধ্যায় আগে ব্যাঙ্কে কাজ করতেন, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ৷ যে ছেলেটি মারা গিয়েছে, তিনি ওঁর পালিত সন্তান ৷"
বাবা ও ছেলের এমন রহস্যজনক মৃত্যুতে একাধিক প্রশ্ন উঠছে ৷ যদি এটি আত্মহত্যা হয়, তাহলে কেন করলেন ? কী এমন ঘটেছিল দু’জনের জীবনে ? আর অন্য কোনও কারণ হলে, তা কী ? সেটাও পুলিশ তদন্ত করে দেখছে ৷