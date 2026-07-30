সল্টলেকে বৃদ্ধ দম্পতির রহস্যমৃত্যু ! নেপথ্যে ক্যানসারের যন্ত্রণা নাকি আর্থিক অনটন?
পুলিশ জানিয়েছে, চিকিৎসার খরচের কারণে আর্থিক সংকট তৈরি হয়েছিল ওই দম্পতির পরিবারে ৷
Published : July 30, 2026 at 6:08 PM IST
সল্টলেক, 30 জুলাই: সল্টলেকে জোড়া মৃত্যু ৷ AE ব্লকের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বৃদ্ধ দম্পতির দেহ ৷ বৃহস্পতিবার সকালে নিজেদের শোওয়ার ঘর থেকেই ওই দম্পতির দেহ উদ্ধার করেছে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ । নিহতের নাম সজলকুমার কুণ্ডু এবং রঞ্জনা কুণ্ডু ৷
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিষ খেয়ে জীবন শেষ করেছেন ওই দম্পতি । তবে এটি শুধুই চরম পদক্ষেপ নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
বিধাননগর পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বাড়িতে ওই দম্পতির ছেলে ছিলেন না । বৃহস্পতিবার সকালে তিনি বারবার ফোনে বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও কেউ ফোন ধরছিলেন না । এতে সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি এক প্রতিবেশীকে খোঁজ নিতে বলেন । ওই প্রতিবেশী গিয়ে দেখেন বাড়িটি বাইরে থেকে তালাবন্ধ অবস্থায় রয়েছে ।
বারবার কলিংবেল বাজানো হলেও ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ মেলেনি । বিষয়টি জানতে পেরে ছেলে দ্রুত সল্টলেকের বাড়িতে পৌঁছন । এরপর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই তিনি দেখেন, শোওয়ার ঘরে খাটের উপর মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তাঁর বাবা ও মা । এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বিধাননগর উত্তর থানায় । পুলিশ এসে জোড়া দেহ উদ্ধার করে প্রথমে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় । পরে ময়নাতদন্তের জন্য দেহগুলি আরজি কর হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷
স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রঞ্জনা কুণ্ডু দীর্ঘদিন ধরে মারণরোগ ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন । তাঁর চিকিৎসার পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছিল, যার ফলে চরম আর্থিক সংকটে ভুগছিল পরিবারটি । অন্যদিকে স্বামী সজলকুমার কুণ্ডুও নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন । চিকিৎসার বিপুল খরচ, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা এবং টানা মানসিক অবসাদের জেরেই কি বৃদ্ধ দম্পতি এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন? নাকি এই মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে হচ্ছে বিষ খেয়ে জীবন শেষ করা হয়েছে । কারণ মৃত মহিলা দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন এবং চিকিৎসার খরচের কারণে পরিবারে আর্থিক সংকট তৈরি হয়েছিল । তবে আমরা সবকটি দিকই খতিয়ে দেখছি । দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর সঠিক সময় ও কারণ পরিষ্কার বোঝা যাবে ।"
সল্টলেকের মতো জনবহুল ও অভিজাত এলাকায় এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে শোক প্রকাশ করেছেন পাড়া-প্রতিবেশীরা । ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ ।
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