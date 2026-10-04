নয়াবাদে ঘর থেকে উদ্ধার বৃদ্ধ দম্পতির দেহ, স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুতে রহস্য

নয়াবাদে ঘর থেকে উদ্ধার বৃদ্ধ দম্পতির দেহ, স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুতে রহস্য
Bodies of couple recover: অসিত আশের দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ঘরের বিছানায় পড়ে ছিলেন মন্দিরা আশ।
Published : October 4, 2026 at 4:36 PM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: কলকাতার নয়াবাদে একই ঘর থেকে এক দম্পতির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার সকালে পঞ্চসায়র থানার অন্তর্গত নয়াবাদের নব মালঞ্চ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মৃতদের নাম অসিত আশ (66) এবং মন্দিরা আশ (68)। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় বসবাস করছিলেন বলেই খবর।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল ন'টা নাগাদ পঞ্চসায়র থানায় ফোন করে জানানো হয়, 27, নব মালঞ্চের একটি ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ রয়েছে। ঘরের ভিতরে এক ব্যক্তিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছে বলেও জানানো হয়। খবর পেয়ে পঞ্চসায়র থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগারওয়াল বলেন, "ঘটনার তদন্ত চলছে। ঘটনায় কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দারা গিয়েছিলেন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলাও রুজু করেছে কলকাতা পুলিশ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, তারা ওই বাড়িতে গিয়ে দেখতে পায়, ঘরটির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। স্থানীয়দের উপস্থিতিতে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পুলিশ ৷ অসিত আশের দেহ সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ঘরের বিছানায় পড়ে ছিলেন তাঁর স্ত্রী মন্দিরা আশ। পুলিশ দ্রুত অসিতকে নামিয়ে আনে। পরে দু’জনকেই এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসক তাঁদের দু’জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অসিত ও মন্দিরা দীর্ঘদিন ধরে ওই বাড়িতে বসবাস করছিলেন। কী কারণে একই সময়ে তাঁদের মৃত্যু হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পঞ্চসায়র থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে গামছা-সহ বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করে তদন্তের স্বার্থে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
পুলিশের তরফে মৃতদের আত্মীয়দের খবর দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে দু’টি দেহের ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ঘটনাস্থলের তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে পুলিশ ৷